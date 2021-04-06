Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слив данных пользователей Facebook: известно, какой мессенджер любит Цукерберг

Сегодня, 19:20

Выяснилось, что основатель Facebook Марк Цукерберг использует для переписки совсем другой мессенджер

Пока в Украине интернет-мошенники с помощью новых методов обманывают людей, в мире произошла глобальная утечка данных пользователей, которые зарегистрированы на Facebook. Коснулось это даже основателя соцсети Марка Цукерберга. Выяснилось, что во время переписки с друзьями он больше доверяет другим мессенджерам, а не от Facebooк.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает исследователь безопасности Дэйв Уокер.

Оказалось, что в открытом доступе появились данные о 533 миллионах пользователей сети Facebook. Теперь можно узнать об этих людях все: полные имена, дату рождения, различные биографические данные, а также номера телефонов и еще множество интересной информации.

Марк Цукерберг
Марк Цукерберг
Фото: Depositphotos

Во время этой утечки был засвечен мобильный номер телефона основателя Facebook Марка Цукерберга. По этому номеру исследователь безопасности Дэйв Уокер разузнал, что Цукерберг использует для переписки мессенджер под названием Signal.

Эксперты говорят, что это одно из лучших приложений для общения, ведь оно имеет высокий уровень безопасности, а потому переписка защищена от посторонних глаз. Хотя, у Facebook также есть функция переписки, но эксперты предполагают, что Цукерберг отдает предпочтение именно мессенджеру Signal.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как правильно использовать технологии, чтобы не попасть на мошенников.

Также мы писали о том, что смартфонов LG больше не будет. Компания закрывает этот бизнес.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Хакеры "слили" данные полумиллиарда пользователей Facebook: среди них и Цукерберг Facebook позволил выбирать, кто может комментировать посты: подробная инструкция Facebook будет удалять видео и аудиозаписи с выступлениями Трампа
Facebook Марк Цукерберг
Реклама

Новости партнеров

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Рецепт диетических бутербродов-лодочек от Ольги Сумской
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Пять знаков зодиака, которые обречены на одиночество
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером
Под какими знаками зодиака рождаются женщины с ужасным характером

Популярные статьи

Сегодня, 13:06Фаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

Сегодня, 10:25Фаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

Сегодня, 05:48Психо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

Вчера, 19:53Фаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

Вчера, 14:22Вкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

Вчера, 10:22Фаново

Благовещение-2021: обряды, приметы и традиции праздника

Вчера, 05:44Психо

Гороскоп на сегодня 5 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, вам устроят сюрприз!

4 апреляЗдорово

Как скрыть седину в домашних условиях: 5 простых лайфхаков

4 апреляЗвездно

Алексей Суханов об участии в шоу Маска: В 46 лет я впервые так оделся

4 апреляПсихо

Гороскоп на неделю 4-11 апреля: все знаки зодиака

4 апреляФаново

Поздравления с католической Пасхой-2021: короткие смс и яркие картинки

4 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 4 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, представьте, что вы – в отпуске!

3 апреляЗвездно

Данилко отгадал двух персонажей, а Полякова приревновала Носорога: как прошел полуфинал гипершоу Маска

3 апреляЗвездно

В полуфинале Маски рассекретили Циклопа

3 апреляЗвездно

Кто прятался в костюме Бабки: вы будете в шоке

3 апреляФаново

Католическая Пасха-2021: поздравления в стихах, в прозе, забавные картинки

Новости партнеров

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Как «Мисс Казахстан-2019» превратилась в посудомойщицу
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой
Популярная модель соблазнила фанов точеной фигурой
Шикарная Никитюк позировала в маленьком черном платье. Фото
Шикарная Никитюк позировала в маленьком черном платье. Фото
Звезды, которые имели судимости: топ-7
Звезды, которые имели судимости: топ-7
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото
"Любить его хотела": Тина Кароль показала провокационное фото

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять