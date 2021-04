Слив данных пользователей Facebook: известно, какой мессенджер любит Цукерберг

Выяснилось, что основатель Facebook Марк Цукерберг использует для переписки совсем другой мессенджер

Пока в Украине интернет-мошенники с помощью новых методов обманывают людей, в мире произошла глобальная утечка данных пользователей, которые зарегистрированы на Facebook. Коснулось это даже основателя соцсети Марка Цукерберга. Выяснилось, что во время переписки с друзьями он больше доверяет другим мессенджерам, а не от Facebooк.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает исследователь безопасности Дэйв Уокер.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook



This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE