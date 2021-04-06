Слив данных пользователей Facebook: известно, какой мессенджер любит Цукерберг

Выяснилось, что основатель Facebook Марк Цукерберг использует для переписки совсем другой мессенджер

Пока в Украине интернет-мошенники с помощью новых методов обманывают людей, в мире произошла глобальная утечка данных пользователей, которые зарегистрированы на Facebook. Коснулось это даже основателя соцсети Марка Цукерберга. Выяснилось, что во время переписки с друзьями он больше доверяет другим мессенджерам, а не от Facebooк.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает исследователь безопасности Дэйв Уокер.

In another turn of events, Mark Zuckerberg also respects his own privacy, by using a chat app that has end-to-end encryption and isn't owned by @facebook



This is the number associated with his account from the recent facebook leak. https://t.co/AXbXrF4ZxE — Dave Walker (@Daviey) April 4, 2021

Оказалось, что в открытом доступе появились данные о 533 миллионах пользователей сети Facebook. Теперь можно узнать об этих людях все: полные имена, дату рождения, различные биографические данные, а также номера телефонов и еще множество интересной информации.

Марк Цукерберг Фото: Depositphotos

Во время этой утечки был засвечен мобильный номер телефона основателя Facebook Марка Цукерберга. По этому номеру исследователь безопасности Дэйв Уокер разузнал, что Цукерберг использует для переписки мессенджер под названием Signal.

Эксперты говорят, что это одно из лучших приложений для общения, ведь оно имеет высокий уровень безопасности, а потому переписка защищена от посторонних глаз. Хотя, у Facebook также есть функция переписки, но эксперты предполагают, что Цукерберг отдает предпочтение именно мессенджеру Signal.

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