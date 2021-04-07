Российским чиновникам запретили пользоваться Zoom

У государственных органов Российской Федерации отнимут право полноценно использовать сервис видеоконференций Zoom

Недавно мы писали о том, какой мессенджер любит и использует глава Facebook Марк Цукерберг. Это стало известно после того, как данные полумиллиарда пользователей соцсети попали в интернет. Теперь стало известно, что компания Zoom лишит права пользоваться этим сервисом видеоконференций все государственные учреждения России. Им просто не будут продавать лицензии на использование Zoom.

Об этом сообщает CNews.

Zoom

Стало известно, что сервисом видеоконференций Zoom больше не смогут пользоваться все российские государственные учреждения, а также компании, которые имеют государственную долю.

Оказалось, что американская компания Zoom Video Communications решила отозвать у партнеров авторизацию по продаже сервиса в российские государственные органы. Это произошло уже с 31 марта 2021 года.

В то же время Zoom Video Communications не объясняет своим партнерам, почему отзывает лицензию. Причем на данный момент известно, что все это будет иметь долгосрочную перспективу, а не временную.

Конечно, российские чиновники смогут пользоваться бесплатной версией Zoom, но она ограничена 40 минутами общения в режиме групповой конференции. А вот платные версии Zoom уже позволяют без ограничений общаться пользователям, а всего их можно привлечь до 100 человек, а в некоторых версиях и до 300 человек. Именно о запрете этих версий идет речь.

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