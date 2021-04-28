Дождались! В Telegram запустят групповые видеозвонки
Уже в мае новая функция мессенджера будет доступной для пользователей
Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск групповых видеозвонков в своем мессенджере.
Об этом он написал на своей странице в Telegram.
Сообщается, что все пользователи смогут видеть друг друга во время общения, а также делиться экранами устройств. Причем, в функции групповых видеозвонков будет возможность подавления шума и шифрования.
По словам Павла Дурова, уже в мае эта функция будет доступна в Telegram.
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