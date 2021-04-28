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Дождались! В Telegram запустят групповые видеозвонки

Сегодня, 16:42

Уже в мае новая функция мессенджера будет доступной для пользователей

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал запуск групповых видеозвонков в своем мессенджере.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Групповые видеочаты в Telegram
Групповые видеочаты в Telegram
Фото: Сегодня

Сообщается, что все пользователи смогут видеть друг друга во время общения, а также делиться экранами устройств. Причем, в функции групповых видеозвонков будет возможность подавления шума и шифрования.

По словам Павла Дурова, уже в мае эта функция будет доступна в Telegram.

Также мы писали о том, что Facebook запустил конкурента Clubhouse и Instagram Live.

Напомним, ранее мы писали о том, почему "розовой темы" WhatsApp Pink нужно опасаться.

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