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Дочекалися! У Telegram запустять групові відеодзвінки

Сьогодні, 16:42

Уже в травні нова функція месенджера буде доступною для користувачів

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував запуск групових відеодзвінків в своєму месенджері.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Групові відеочати в Telegram
Групові відеочати в Telegram
Фото: Сьогодні

Повідомляється, що всі користувачі зможуть бачити один одного під час спілкування, а також ділитися екранами пристроїв. Причому, в функції групових відеодзвінків буде можливість придушення шуму і шифрування.

За словами Павла Дурова, вже в травні ця функція буде доступна в Telegram.

Також ми писали про те, що Facebook запустив конкурента Clubhouse і Instagram Live.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому "рожевої теми" WhatsApp Pink потрібно побоюватися .

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