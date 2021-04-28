Дочекалися! У Telegram запустять групові відеодзвінки

Уже в травні нова функція месенджера буде доступною для користувачів

Засновник Telegram Павло Дуров анонсував запуск групових відеодзвінків в своєму месенджері.

Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Групові відеочати в Telegram Фото: Сьогодні

Повідомляється, що всі користувачі зможуть бачити один одного під час спілкування, а також ділитися екранами пристроїв. Причому, в функції групових відеодзвінків буде можливість придушення шуму і шифрування.

За словами Павла Дурова, вже в травні ця функція буде доступна в Telegram.

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