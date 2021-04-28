Дочекалися! У Telegram запустять групові відеодзвінки
Уже в травні нова функція месенджера буде доступною для користувачів
Засновник Telegram Павло Дуров анонсував запуск групових відеодзвінків в своєму месенджері.
Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.
Повідомляється, що всі користувачі зможуть бачити один одного під час спілкування, а також ділитися екранами пристроїв. Причому, в функції групових відеодзвінків буде можливість придушення шуму і шифрування.
За словами Павла Дурова, вже в травні ця функція буде доступна в Telegram.
Також ми писали про те, що Facebook запустив конкурента Clubhouse і Instagram Live.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому "рожевої теми" WhatsApp Pink потрібно побоюватися .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше