Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Ваши данные украдут! Специалисты предупредили о вредоносности WhatsApp Pink

Сегодня, 14:43

Специалисты советуют загружать новые приложения только с Google Play Store

В частности, в Интернете можно загрузить много модифицированных версий WhatsApp, но специалисты говорят, что нужно быть предельно осторожными, ведь некоторые версии могут быть вредоносными для ваших гаджетов.

Об этом сообщает "Gizchina".

К примеру, уже доступна обновленная версия WhatsApp, которая имеет название WhatsApp Pink. Впрочем, эксперты уже заявили, что такое приложение может быть вредоносным, ведь является клоном настоящего приложения.

WhatsApp Pink
WhatsApp Pink
Фото: Сегодня

Для того, чтобы загрузить приложение WhatsApp Pink, нужно ввести регистрационную информацию, но после этого такие данные очень легко украсть. Такое мнение выразил специалист по кибербезопасности Раджшекхар Раджахария.

По его словам, пользователям групп #WhatsApp приходит сообщение со ссылкой с названием WhatsApp Pink. Как только вы переходите по этой ссылке и регистрируетесь, можете забыть о конфиденциальности на вашем гаджете.

Лучше всего вообще не переходить ни по каким ссылкам, а все приложения загружать непосредственно с Google Play Store.

Напомним, ранее мы писали о том, что Facebook запустил конкурента Clubhouse и Instagram Live.

Также мы сообщали о том, что российским чиновникам запретили пользоваться Zoom.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
WhatsApp ограничит работу аккаунтов: что запретят Ностальгия и недоверие к WhatsApp: в Гонконге резко выросли загрузки ICQ Как перенести переписку из WhatsApp в Telegram: пошаговая инструкция
WhatsApp мессенджер
Реклама

Новости партнеров

Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Слишком горячо! Жена форварда сборной Украины взбудоражила Сеть
Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже
Украинка с 15-м размером груди засветила свои формы на пляже
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
10 фото "жертв" визажистов, которым непоправимо испортили образ
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату
Ольга Сумская в лосинах показала "интимную" комнату

Популярные статьи

Сегодня, 13:01Вкусно

Скумбрия на костре: лучший рецепт для пикника

Сегодня, 11:51Вкусно

Красим яйца с помощью луковой шелухи: пять лайфхаков

Сегодня, 11:14Вкусно

Как приготовить кулич в хлебопечке: 3 рецепта на Пасху

Сегодня, 05:26Психо

Гороскоп на сегодня 26 апреля для всех знаков зодиака: Рыбы, не отказывайте себе в удовольствиях!

Вчера, 09:19Фаново

Всемирный день дочери-2021: самые нежные поздравления дочкам

Вчера, 09:05Психо

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: все знаки зодиака

Вчера, 08:32Фаново

Вербное воскресенье-2021: поздравления в стихах и коротких смс

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать

24 апреляЗвездно

Фанаты в восторге от помолодевшей Пугачевой в белом: Какая красотка!

24 апреляФаново

Вербное воскресенье-2021: главные традиции и приметы дня

24 апреляЗвездно

Лучшие платья Оскара за всю историю: 10 нарядов с красной дорожки

24 апреляЗвездно

Обнаженка и убийства: смотрим новый клип MARUV Call 911, который фанаты назвали лучшим

24 апреляАфиша

Барбре Стрейзанд – 79: ТОП-5 фильмов с актрисой, которые хочется пересмотреть

24 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 24 апреля для всех знаков зодиака: Львы, ваша сексуальность сведет всех с ума!

23 апреляФаново

Лазарева суббота-2021: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

23 апреляЗвездно

Ольга Сумская ответила своей сестре на упреки из-за показухи в соцсетях

Новости партнеров

Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Кристина Козорог – самая красивая женщина-арбитр
Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели
Канадская хоккеистка из-за огромного бюста ушла в модели
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Женские футболки - какие узоры будут в топе этой весной?
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Как поставить на место ребенка, который вас не уважает
Ваенга об отношениях с Вайкуле и правительством Латвии
Ваенга об отношениях с Вайкуле и правительством Латвии
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа
В сети показали фото 65-летней Долиной без фотошопа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять