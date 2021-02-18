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Погода для знаков зодиака – кому лучше не гулять в мороз

Сегодня, 17:13

Не все знаки зодиака умеют радоваться холодам

До весны осталось 10 дней, а тем временем февраль продолжает морозить украинцев. И если сегодня холодно, а градусник показал максимум минус 22 градуса, то на завтра синоптики обещают и вовсе до 30 градусов мороза. Мы собрали советы астрологов, кому из знаков зодиака лучше не гулять в мороз.

Овен

Представители этого знака зодиака любят жаркое лето, поэтому в ближайшие дни нос из дома высовывать нужно только при сильной надобности. Иначе обморозите его и еще чего доброго заболеете. Звезды советуют вам поберечься!

Телец

Кто любитель комфорта, тот Телец. Вас не страшит минус 30, если вы укутались в любимый теплый свитер и еще 99 одежек, намазали щеки колд-кремом и достали валенки. Звезды советуют вам насладиться скрипящим белым снегом, ведь скоро все быстренько растает.

Близнецы

Немножко экстремалы Близнецы не только не бояться холода, ветра, снега и мороза, а даже наоборот – любят все это дело. Поэтому, если вы увидите гуляющих людей на улице и услышите хохот, знайте – это Близнецы. Для хорошего самочувствия звезды советуют представителям этого знака зодиака чаще отдыхать в горах.

Рак

Кто бы мог подумать, что мечтающие и неимоверно романтичные Раки являются самым адаптируемым знаком зодиака, который легко приспосабливается к любому климату. Звезды советуют быть общительнее в эти дни – зовите к себе гостей и заряжайте их своим оптимизмом под горячий глинтвейн.

Лев

Кто любит солнце и тепло, тот Лев. Звезды советуют вам пересидеть сильные морозы дома, иначе плохое настроение и такое же самочувствие вам обеспечено. Если вам скучно и одиноко – зовите гостей, чаще обнимайтесь с любимым человеком и бесконечно тискайте своего кота – они ведь еще те антидепрессанты.

Дева

Снег, дождь, мороз, жара – Деве вообще все равно на все эти природные явления. Если есть любимое занятие, много работы или они влюблены, то ничего вокруг не замечают. Звезды советуют провести активные выходные в шумной компании.

Весы

Чтобы чувствовать себя хорошо представителям этого знака зодиака нужен свежий воздух. Поэтому, мажьте щеки колд-кремом, тепло одевайтесь и обувайтесь и вперед дышать морозным воздухом. Особенно перед сном вам это идеально поможет переключится с рабочего режима в отдых.

Скорпион

Представители этого знака зодиака питаются энергией природы. Поэтому им все равно, холодно там, жарко, снег, солнце. Поэтому одевайтесь поудобнее, берите санки, тарелки, сноуборды, лыжи и отправляйтесь заряжаться драйвом в эти морозные зимние дни.

Стрелец

Представители этого знака зодиака такие любознательные и всем интересующиеся, что могут не просто пойти гулять по морозу, а еще и какие-то эксперименты провести. И не сдерживайте себя, ведь через несколько дней все уже растает. Наслаждайтесь возможностями!

Козерог

Звезды вам советуют провести активные выходные и не застаиваться. Сейчас оптимальное время для быстрых решений. А самые удачливые могут найти себе новых друзей.

Водолей

Вы как и Весы любите свежий воздух и готовы даже ради этого терпеть замерзший нос и щеки. Постарайтесь тогда использовать возможность провести побольше времени на свежем воздухе, устроив небольшую вечеринку с шашлыками, глинтвейном и танцами просто посреди снежной поляны.

Рыбы

Кто сказал, что Рыбы хладнокровные? Они любят воду, солнце и тепло, поэтому смело покупайте билеты в теплые края, где сможете "перезимовать" эти морозы и как батарея подпитаться солнечным теплом и солнцем. Иначе плохого настроения вам не избежать в эти морозы.

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Источник: Сегодня
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