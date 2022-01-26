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Как решиться на смену работы и переезд – советы психолога

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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26 января, 16:16
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Стоил ли менять кардинально свою жизнь, воспользовавшись хорошим предложением? Буду ли я жалеть, если откажусь? На эти вопросы отвечает психолог
Как решиться на смену работы и переезд
Как решиться на смену работы и переезд / Фото: Коллаж: Сегодня

Ведущая постоянной рубрики "Жить легко с Адамовой", которая выходит в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина", психолог и коуч Елена Адамова дает советы украинцам во всех сферах жизни. Эксперт рассказала, как решиться, если вам предлагают новую работу в другом городе и как определить необходимость изменений в вашей жизни.

"В первую очередь стоит расписать плюсы и минусы жизни и работы на предыдущем месте и на новом. Сравнить риски и преимущества обоих вариантов, то есть потенциально перенести себя в будущее. Если понимаете, что у вас все получится – принимайте решение о переезде, если такие риски не стоят бонусов, которых вы ожидаете – не заставляйте себя", – советует психолог.

Эксперт советует – когда вам хочется что-то изменить в жизни, начните с малого. К примеру, поищите новую работу как место реализации. Ведь не только переезд может изменить вашу жизнь. Уберите какие-либо ограничения и просмотрите все интересные варианты работы в своем городе, а также риски жизни в другом. Математическим методом сравните их.

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"Переезд и смена работы – это всегда возможность для роста и развития вас как личности. И не только в профессиональном плане. Потому, конечно, лучше не отказываться от таких предложений. И вообще, позвольте себе совершать ошибки. Попытайтесь! А если что-то не получится – всегда можно вернуться. Позвольте себе получить драгоценный опыт", – комментирует Адамова.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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