Як зважитися на зміну роботи та переїзд – поради психолога

Чи варто міняти кардинально своє життя, скориставшись гарною пропозицією? Чи шкодуватиму я, якщо відмовлюся? На ці запитання відповідає психолог

Як зважитися на зміну роботи та переїзд / Фото: Колаж: Сьогодні

Ведуча постійної рубрики "Жити легко з Адамовою", яка виходить у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", психолог та коуч Олена Адамова дає поради українцям у всіх сферах життя. Експерт розповіла, як зважитись, якщо вам пропонують нову роботу в іншому місті та як визначити необхідність змін у вашому житті.

"Насамперед варто розписати плюси та мінуси життя та роботи на попередньому місці та на новому. Порівняти ризики та переваги обох варіантів, тобто потенційно перенести себе у майбутнє. Якщо розумієте, що у вас все вдасться – приймайте рішення про переїзд, якщо такі ризики не коштують бонусів, яких ви очікуєте – не змушуйте себе", – радить психолог.

Експерт радить – коли вам хочеться щось змінити у житті, почніть з малого. Наприклад, пошукайте нову роботу як місце реалізації. Адже не лише переїзд може змінити ваше життя. Приберіть будь-які обмеження та перегляньте всі цікаві варіанти роботи у своєму місті, а також ризики життя в іншому. Математичним способом порівняйте їх.

Реклама

"Переїзд та зміна роботи – це завжди можливість для зростання та розвитку вас як особистості. І не лише у професійному плані. Тому, звісно, краще не відмовлятися від таких пропозицій. І взагалі, дозвольте собі робити помилки. Спробуйте! А якщо щось не вийде – завжди можна повернутись. Дозвольте собі здобути дорогоцінний досвід", – коментує Адамова.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна" .

Реклама

Читайте також: Як позбутися страху критики – поради психолога