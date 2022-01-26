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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Як зважитися на зміну роботи та переїзд – поради психолога

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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26 січня, 16:16
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Чи варто міняти кардинально своє життя, скориставшись гарною пропозицією? Чи шкодуватиму я, якщо відмовлюся? На ці запитання відповідає психолог
Як зважитися на зміну роботи та переїзд
Як зважитися на зміну роботи та переїзд / Фото: Колаж: Сьогодні

Ведуча постійної рубрики "Жити легко з Адамовою", яка виходить у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна", психолог та коуч Олена Адамова дає поради українцям у всіх сферах життя. Експерт розповіла, як зважитись, якщо вам пропонують нову роботу в іншому місті та як визначити необхідність змін у вашому житті.

"Насамперед варто розписати плюси та мінуси життя та роботи на попередньому місці та на новому. Порівняти ризики та переваги обох варіантів, тобто потенційно перенести себе у майбутнє. Якщо розумієте, що у вас все вдасться – приймайте рішення про переїзд, якщо такі ризики не коштують бонусів, яких ви очікуєте – не змушуйте себе", – радить психолог.

Експерт радить – коли вам хочеться щось змінити у житті, почніть з малого. Наприклад, пошукайте нову роботу як місце реалізації. Адже не лише переїзд може змінити ваше життя. Приберіть будь-які обмеження та перегляньте всі цікаві варіанти роботи у своєму місті, а також ризики життя в іншому. Математичним способом порівняйте їх.

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"Переїзд та зміна роботи – це завжди можливість для зростання та розвитку вас як особистості. І не лише у професійному плані. Тому, звісно, краще не відмовлятися від таких пропозицій. І взагалі, дозвольте собі робити помилки. Спробуйте! А якщо щось не вийде – завжди можна повернутись. Дозвольте собі здобути дорогоцінний досвід", – коментує Адамова.

Дивіться програму "Ранок з Україною" у будні о 6:30 на каналі "Україна" .

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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