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Как правильно исполнять желания детей и не разориться: всего 2 совета психолога

Сегодня, 14:15

Для начала родителям нужно научиться различать понятие долгожданных подарков и прихоти – вещей, которые быстро теряют ценность

Хотеть конфеты, игрушку, новое платье, рубашку, велосипед, кота – этот список детских желаний можно продолжать бесконечно. Но все их исполнить порой бывает сложно в силу каких-то обстоятельств. Во Всемирный день исполнения детских желаний мы пообщались с психологом Юлией Чемер и выяснили, как правильно исполнять желания детей и стоит ли вестись на все их хотелки.

А о том, как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались, почитайте лайфхаки нумеролога и скорее получайте то сокровенное, о чем мечтаете.

Психолог Юлия Чемер
Психолог Юлия Чемер
Фото: пресс-служба

Как у детей работает система "пожелал-получил"

Каждый из нас в детстве загадывал желания, верил в добрую сказку и волшебное их исполнение. Но если посмотреть на этот процесс со стороны, то все было не так просто.

Загадывая желания, дети не вкладывают глубокий смысл на будущий опыт и материальную сторону своих желаний.

К примеру, ребенок загадывал игрушку на Новый год и волшебным образом ее получал от Деда мороза за хорошее поведение. И это немного мотивировало его на хорошее поведение далее. Но если подарок был не таким или не тем, то возникали мысли, что ребенок делал что-то не так и он автоматически получал чувство вины.

Как различать истинные желания и прихоть

Для начала нужно различать понятие долгожданных подарков и прихоти. Долгожданный подарок ребенок хочет в любое время на протяжении длительного времени.

Прихоть — это то, к чему ребенка приучили родители, покупая все, что ребенок требует от "красивой обертки" до "просто хочу не знаю почему".

Такие вещи быстро теряют ценность. Часто их даже не распаковывают. Просто мусор и хлам в последствии.

Как родителям реагировать на желания детей

Совет 1. Говорите со своим ребенком

Ребенок не в состоянии оценивать труд зарабатывания денег или выбор родителей купить этот подарок в обмен на отказ от важных бытовых вещей. На то мы и взрослые, чтоб передавать важный опыт взрослых детским языком. Разговаривайте с ребенком и поясняйте ему, почему вы не можете дать ему сейчас то, что он просит.

В отличии от прихоти, долгожданные подарки — это не сиюминутное исполнение. Когда у ребенка есть время подумать о том, зачем оно ему? Как буду использовать? И прекрасное чувство благодарности за то, что это есть.

Совет 2. Дайте желаниям ребенка "настояться"

Желания нужно загадывать, но и на их исполнение нужно давать время, паузу. Чтоб пришло осознание значимости и важности желаемого.

Осознанность — это то, что мы хотим воспитывать в детях. Теперь появилась прекрасная возможность — правильное исполнение желаний.

Как сделать карту желаний – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, чем занять детей на карантине без участия родителей.

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Источник: Сегодня
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