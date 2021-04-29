Як правильно виконувати бажання дітей і не розоритися: всього 2 поради психолога
Для початку батькам потрібно навчитися розрізняти поняття довгоочікуваних подарунків і примхи – речей, які швидко втрачають цінність
Хотіти цукерки, іграшку, нову сукню, сорочку, велосипед, кота – цей список дитячих бажань можна продовжувати нескінченно. Але всі їх виконати часом буває складно в силу якихось обставин. У Всесвітній день виконання дитячих бажань ми поспілкувалися з психологом Юлією Чемер і з'ясували, як правильно виконувати бажання дітей і чи варто вестися на всі їхні забаганки.
А про те, як правильно загадувати бажання, щоб вони збувалися, почитайте лайфхак нумеролога і швидше отримуйте те сокровенне, про що мрієте.
Кожен з нас в дитинстві загадував бажання, вірив в добру казку і чарівне їх виконання. Але якщо подивитися на цей процес з боку, то все було не так просто.
Загадуючи бажання, діти не вкладають глибокий сенс на майбутній досвід і матеріальну сторону своїх бажань.
Наприклад, дитина загадував іграшку на Новий рік і чарівним чином її отримувала від Діда мороза за хорошу поведінку. І це трохи мотивувало її на хорошу поведінку далі. Але якщо подарунок був не таким або не тим, то виникали думки, що дитина робила щось не так і вона автоматично отримувала почуття провини.
Для початку потрібно розрізняти поняття довгоочікуваних подарунків і примхи. Довгоочікуваний подарунок дитина хоче в будь-який час протягом тривалого часу.
Такі речі швидко втрачають цінність. Часто їх навіть не розпаковують. Просто сміття та непотріб надалі.
Порада 1. Говоріть зі своєю дитиною
Дитина не в змозі оцінювати працю заробляння грошей або вибір батьків купити цей подарунок в обмін на відмову від важливих побутових речей. На те ми і дорослі, щоб передавати важливий досвід дорослих дитячою мовою. Розмовляйте з дитиною і пояснюйте їй, чому ви не можете дати їй зараз те, що вона просить.
На відміну від примхи, довгоочікувані подарунки – це не одномоментне виконання. Коли у дитини є час подумати про те, навіщо воно їй? Як буде використовувати? І прекрасне почуття подяки за те, що це є.
Порада 2. Дайте бажанням дитини "настоятися"
Бажання потрібно загадувати, але і на їх виконання потрібно давати час, паузу. Щоб прийшло усвідомлення значущості та важливості бажаного.
Усвідомленість – це те, що ми хочемо виховувати в дітях. Тепер з'явилася прекрасна можливість – правильне виконання бажань.
Як зробити карту бажань – дивіться відео:
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