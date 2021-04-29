Як правильно виконувати бажання дітей і не розоритися: всього 2 поради психолога

Для початку батькам потрібно навчитися розрізняти поняття довгоочікуваних подарунків і примхи – речей, які швидко втрачають цінність

Хотіти цукерки, іграшку, нову сукню, сорочку, велосипед, кота – цей список дитячих бажань можна продовжувати нескінченно. Але всі їх виконати часом буває складно в силу якихось обставин. У Всесвітній день виконання дитячих бажань ми поспілкувалися з психологом Юлією Чемер і з'ясували, як правильно виконувати бажання дітей і чи варто вестися на всі їхні забаганки.

А про те, як правильно загадувати бажання, щоб вони збувалися, почитайте лайфхак нумеролога і швидше отримуйте те сокровенне, про що мрієте.

Психолог Юлія Чемер Фото: пресслужба

Як у дітей працює система "побажав-отримав"

Кожен з нас в дитинстві загадував бажання, вірив в добру казку і чарівне їх виконання. Але якщо подивитися на цей процес з боку, то все було не так просто.

Загадуючи бажання, діти не вкладають глибокий сенс на майбутній досвід і матеріальну сторону своїх бажань.

Наприклад, дитина загадував іграшку на Новий рік і чарівним чином її отримувала від Діда мороза за хорошу поведінку. І це трохи мотивувало її на хорошу поведінку далі. Але якщо подарунок був не таким або не тим, то виникали думки, що дитина робила щось не так і вона автоматично отримувала почуття провини.

Як розрізняти справжні бажання і примхи

Для початку потрібно розрізняти поняття довгоочікуваних подарунків і примхи. Довгоочікуваний подарунок дитина хоче в будь-який час протягом тривалого часу.

Примха – це те, до чого дитину привчили батьки, купуючи все, що дитина вимагає від "гарної обгортки" до "просто хочу не знаю чому".

Такі речі швидко втрачають цінність. Часто їх навіть не розпаковують. Просто сміття та непотріб надалі.

Як батькам реагувати на бажання дітей

Порада 1. Говоріть зі своєю дитиною

Дитина не в змозі оцінювати працю заробляння грошей або вибір батьків купити цей подарунок в обмін на відмову від важливих побутових речей. На те ми і дорослі, щоб передавати важливий досвід дорослих дитячою мовою. Розмовляйте з дитиною і пояснюйте їй, чому ви не можете дати їй зараз те, що вона просить.

На відміну від примхи, довгоочікувані подарунки – це не одномоментне виконання. Коли у дитини є час подумати про те, навіщо воно їй? Як буде використовувати? І прекрасне почуття подяки за те, що це є.

Порада 2. Дайте бажанням дитини "настоятися"

Бажання потрібно загадувати, але і на їх виконання потрібно давати час, паузу. Щоб прийшло усвідомлення значущості та важливості бажаного.

Усвідомленість – це те, що ми хочемо виховувати в дітях. Тепер з'явилася прекрасна можливість – правильне виконання бажань.

Як зробити карту бажань – дивіться відео:

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