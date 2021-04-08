Дайте спокойно поработать! Чем занять детей на карантине без участия родителей

Не позволяйте детям все время сидеть в гаджетах

С 5 апреля в Киеве ввели жесткий локдаун, который продлится до 16 апреля. А это значит, что уже четыре дня родители вынуждены совмещать работу дома с воспитанием, дистанционной учебой и развлечениями для детей, ведь детские сады и школы не работают. Мы поговорили с детским психологом Юлией Чемер и выяснили, чем можно занять ребенка в карантин без участия родителей.

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Психолог Юлия Чемер Фото: пресс-служба

Почему нельзя постоянно занимать ребенка гаджетами

Чтобы поработать, родителям нужна тишина и чтобы их никто не отвлекал. Однако ребенок, когда видит, что все дома, начинает требовать внимания еще больше.

Самым большим наказанием для ребенка является бездействие! Вывод — чадо должно быть при деле!

Гаджеты и онлайн-обучение не стоит рассматривать как самостоятельный досуг, ведь это погружение неокрепшего сознания в несуществующую реальность. А это не очень хорошо для психики человека любого возраста.

Чем занять ребенка 3-7 лет в карантин без участия родителей

1. Разработайте режим дня

Семья должна разработать понятный режим дня. Ребенку полезно визуализировать предлагаемые обстоятельства. Тогда будет меньше капризов и больше согласия на те или иные действия – чистить зубы, застилать кровать, сделать зарядку, убрать игрушки перед сном, позаниматься.

2. Подготовьте любимые занятия ребенка

Заранее подготовьте для ребенка все его самые любимые занятия. В этом возрасте это могут быть конструкторы и творчество: лего, тесто, пластилин, краски, карандаши, любимые книги. При этом такие занятия следует внести в режим дня как работу ребенка, которая будет равноценна работе родителей.

3. Обязательно должна быть совместная работа

Совсем уйти от совместного времяпрепровождения с детьми не получится. Поэтому внесите сразу в режим дня пункт: совместная деятельность. Так ребенок четко будет понимать разницу между "работаю сам" и "занимаюсь с родителями". Например, ребенок будет понимать, что после завтрака он самостоятельно идет складывать конструктор, а после перекуса будет заниматься с родителями.

4. Распределите обязанностей по дому согласно возрасту

Дети очень любят быть хозяйственными. В режим дня и обязанностей родители могут вписать себя на приготовление пищи, а детям поручить разобрать игрушки, рассортировать одежду после стирки и подмести.

При этом важно, чтобы взрослые серьезно подошли к такой организации, ведь дети все чувствуют, и ваш настрой будет основой для взаимопонимания.

Развитие ребенка происходит тогда, когда он скучает! Как раз тогда он начинает прислушиваться к своим стремлениям и находить себе занятия по душе!

Как укрепляются отношения во время карантина – смотрите видео:

Ранее мы выяснили, какие можно придумать 5 нескучных занятий для детей на время локдауна.

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