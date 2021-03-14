Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

Сегодня, 06:40

Астрологический прогноз на 14-20 марта для всех знаков зодиака

Многим знакам зодиака начало следующей недели принесет повышенную конфликтность и эмоциональное напряжение. Часто будет возникать желание экстрима и неоправданного риска, но не стоит слишком геройствовать.

Постепенно негативный оттенок такого настроя сменится на желание выяснить отношения, достигнуть компромисса, найти общий язык с окружающими.

Порадуйте близких людей и подарите что-нибудь приятное. В нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые смогут удивить каждого.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля)
Фото: Сегодня

Следующая неделя для Овнов – замечательное время для любых начинаний, связанных с долгосрочными проектами. Это в первую очередь связано с активным воздействием фазы весеннего новолуния. Уже с понедельника, если вы не лишены целеустремленности, то сможете воплотить в жизнь свои самые сокровенные мечты. Берегите здоровье, особенно в холод.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая)
Фото: Сегодня

У Тельцов на следующей неделе вполне реальны новые знакомства и встречи с интересными людьми. Причем это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Имейте в виду, что в разговорах вы можете позволить себе быть более откровенными – вполне возможно, что такие встречи будут как минимум судьбоносными, но в любом случае полезными.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Фото: Сегодня

Близнецов на следующей неделе подстерегает удача в бизнесе, несмотря на то, что у окружающих вас людей дела обстоят совсем не так радостно. Вы можете рассчитывать на весомую прибыль, которую заслужили. В среду вам следует четко следовать данным обязательствам и обещаниям, чтобы не подвергать риску отношения с партнерами и не ударить лицом в грязь.

Читайте также:
Любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля)
Фото: Сегодня

У Раков начинается период борьбы и отстаивания своей точки зрения перед начальством или же сослуживцами. Не поддавайтесь на чужие уговоры, если не согласны с мнением окружающих. Вы имеете полное право на собственное мнение и возможность его отстаивать. Также это будет удачный период для смены работы и продвижения по карьерной лестнице.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа)
Фото: Сегодня

Львов на следующей неделе потянет на знакомство с чем-то новым, а также на более тщательное изучение информации, которую вы ранее не до конца разобрали или поняли. В четверг будет полезно начало новой деятельности – вас это немало увлечет. В любом случае вы окажетесь в выигрыше, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы и расширять свой кругозор.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября)
Фото: Сегодня

Начало следующей недели для Дев – не лучший период для решения юридических вопросов и развития партнерских отношений. Звезды советуют занять выжидательную позицию и не проявлять инициативы. А вот ближе к концу недели стоит заняться собственным бизнесом – он будет процветать. В среду будьте внимательны при общении с собеседниками.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября)
Фото: Сегодня

У Весов начинается неделя активных поисков гармонии между внутренним и внешним миром, а также компромиссов во взаимоотношениях. Увы, благоприятный период для этого аспекта наступит лишь в конце недели. В пятницу старайтесь быть справедливыми и честными с партнерами, тогда ваш союз как в бизнесе, так и в личной жизни будет удачен.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Фото: Сегодня

У Скорпионов на следующей неделе неожиданно для всех окружающих и для вас самих раскроется творческий потенциал. Имейте в виду, что вы будете получать удовольствие от работы, если найдете к ней интересный нестандартный подход. В четверг лучше не идти на поводу у своих требовательных коллег – тогда вы сможете избежать неприятностей и финансовых потерь.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Фото: Сегодня

Стрельцы на следующей неделе будут излучать активность, оптимизм, творчество и высокую работоспособность. Это ваше звездное время, так что не теряйте время на пустяки, а отдых отложите на потом. Отнеситесь избирательно к своей работе – возможно, от каких-то невыгодных проектов целесообразно отказаться, а все силы направить в более перспективную область.

Читайте также:
Финансовый гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января)
Фото: Сегодня

Ненадежная неделя предстоит Козерогам. В понедельник будьте внимательны при заключении договоров, потому что ваши партнеры даже в самых незначительных делах могут нарушить обязательства. Середина недели обещает благоприятный период для какого-то обновления – будь то смена работы, приобретение недвижимости, переезд, новоселье или знакомство.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля)
Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе звезды советуют "ехать тише", тогда вы сможете продвинуться намного дальше в своих делах. Чтобы придерживаться этой стратегии, старайтесь ни во что не вмешиваться и проявлять минимум инициативы, иначе она будет наказуемой. Иногда полезно просто побыть сторонним наблюдателем – ситуация сама вырулит в нужном направлении.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Фото: Сегодня

Для Рыб следующая рабочая семидневка будет удачной в сфере бизнеса, но вам не стоит слишком отклоняться от заранее намеченного плана. Во вторник займитесь работой, которая будет вам по душе, – именно такая деятельность принесет и удовольствие, и ощутимую прибыль. Выходные будут удачным периодом для путешествий.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Все подробности в спецтеме Гороскоп на неделю

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Первое весеннее новолуние: что ни в коем случае нельзя делать на молодой месяц в Рыбах Камни по знаку зодиака: как выбрать свой талисман Совместимость знаков зодиака в любви и браке: кто кому подходит Как пройти собеседование разным знакам зодиака
гороскоп астрология знаки зодиака гороскоп на неделю
Реклама

Новости партнеров

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
9 звезд, которых с возрастом перестали узнавать. Фото
9 звезд, которых с возрастом перестали узнавать. Фото
"Свадьба в Малиновке" и другие: ТОП-7 фильмов, снятых в Харькове
"Свадьба в Малиновке" и другие: ТОП-7 фильмов, снятых в Харькове
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители
Что известно о национальности Малышевой: кто её родители

Популярные статьи

Сегодня, 07:20Events

Прощеное воскресенье: милые открытки, картинки и стихи

Вчера, 11:45Фаново

Прощеное воскресенье-2021: что ни в коем случае нельзя делать 14 марта

Вчера, 10:59Звездно

С Пугачевой, Киркоровым и Собчак: Настя Ивлеева роскошно отпраздновала 30-летие

Вчера, 10:35Психо

Прощеное воскресенье-2021: как попросить прощения

Вчера, 08:54Events

Первое весеннее новолуние: что ни в коем случае нельзя делать на молодой месяц в Рыбах

12 мартаМодно

Как стирать пуховик в домашних условиях и можно ли это делать в стиральной машине

12 мартаПсихо

Как влияет на знаки зодиака новолуние 13 марта

12 мартаNo Stress

5 трендовых заведений для отдыха в Одессе: выбор редакции

12 мартаEvents

Прощеное воскресенье-2021: традиции дня

12 мартаПсихо

Карта желаний на новолуние: как правильно сделать

12 мартаЗвездно

Соседов объяснил, почему Пугачева стала популярнее Ротару: "Что такого в ней было? Ничего!"

12 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 12 марта: Овнам нельзя торопиться, а Тельцы смогут обрести любовь

11 мартаВкусно

Как почистить гранат за 30 секунд: лайфхак

11 мартаЗвездно

Елена Зеленская о своем "модном скандале" из-за желтого платья в Японии: "Эти люди ошиблись"

11 мартаМодно

Как чистить серебро: полезные советы

11 мартаЗвездно

Гросу о комментариях Поляковой на шоу "Маска": "Я просто в шоке"

Новости партнеров

Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Горячо: жена Бойко поделилась откровенным фото в купальнике
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка Бондаря покоряет Доминикану идеальной фигурой
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
Девушка-боец UFC из Украины показала откровенное фото
ТОП-5 комедийных сериалов: посмотрите, не пожалеете
ТОП-5 комедийных сериалов: посмотрите, не пожалеете
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Горячая девушка из американского тенниса - невероятно красивая
Суперпродукт на вашем столе: 7 веских причин полюбить авокадо
Суперпродукт на вашем столе: 7 веских причин полюбить авокадо
На "Голос. Дети" все судьи повернулись к дочери Сергея Трофимова
На "Голос. Дети" все судьи повернулись к дочери Сергея Трофимова
Тину Кароль раскритиковали за новую фотосессию
Тину Кароль раскритиковали за новую фотосессию

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять