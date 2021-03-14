Гороскоп на неделю 14-20 марта: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 14-20 марта для всех знаков зодиака

Многим знакам зодиака начало следующей недели принесет повышенную конфликтность и эмоциональное напряжение. Часто будет возникать желание экстрима и неоправданного риска, но не стоит слишком геройствовать.

Постепенно негативный оттенок такого настроя сменится на желание выяснить отношения, достигнуть компромисса, найти общий язык с окружающими.

Порадуйте близких людей и подарите что-нибудь приятное. В нашем весеннем календаре подарков есть очень много идей, которые смогут удивить каждого.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Следующая неделя для Овнов – замечательное время для любых начинаний, связанных с долгосрочными проектами. Это в первую очередь связано с активным воздействием фазы весеннего новолуния. Уже с понедельника, если вы не лишены целеустремленности, то сможете воплотить в жизнь свои самые сокровенные мечты. Берегите здоровье, особенно в холод.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

У Тельцов на следующей неделе вполне реальны новые знакомства и встречи с интересными людьми. Причем это будет касаться не только работы, но и личной жизни. Имейте в виду, что в разговорах вы можете позволить себе быть более откровенными – вполне возможно, что такие встречи будут как минимум судьбоносными, но в любом случае полезными.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

Близнецов на следующей неделе подстерегает удача в бизнесе, несмотря на то, что у окружающих вас людей дела обстоят совсем не так радостно. Вы можете рассчитывать на весомую прибыль, которую заслужили. В среду вам следует четко следовать данным обязательствам и обещаниям, чтобы не подвергать риску отношения с партнерами и не ударить лицом в грязь.

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Гороскоп на неделю 14-20 марта для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

У Раков начинается период борьбы и отстаивания своей точки зрения перед начальством или же сослуживцами. Не поддавайтесь на чужие уговоры, если не согласны с мнением окружающих. Вы имеете полное право на собственное мнение и возможность его отстаивать. Также это будет удачный период для смены работы и продвижения по карьерной лестнице.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Львов на следующей неделе потянет на знакомство с чем-то новым, а также на более тщательное изучение информации, которую вы ранее не до конца разобрали или поняли. В четверг будет полезно начало новой деятельности – вас это немало увлечет. В любом случае вы окажетесь в выигрыше, поэтому не стесняйтесь задавать вопросы и расширять свой кругозор.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Начало следующей недели для Дев – не лучший период для решения юридических вопросов и развития партнерских отношений. Звезды советуют занять выжидательную позицию и не проявлять инициативы. А вот ближе к концу недели стоит заняться собственным бизнесом – он будет процветать. В среду будьте внимательны при общении с собеседниками.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

У Весов начинается неделя активных поисков гармонии между внутренним и внешним миром, а также компромиссов во взаимоотношениях. Увы, благоприятный период для этого аспекта наступит лишь в конце недели. В пятницу старайтесь быть справедливыми и честными с партнерами, тогда ваш союз как в бизнесе, так и в личной жизни будет удачен.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

У Скорпионов на следующей неделе неожиданно для всех окружающих и для вас самих раскроется творческий потенциал. Имейте в виду, что вы будете получать удовольствие от работы, если найдете к ней интересный нестандартный подход. В четверг лучше не идти на поводу у своих требовательных коллег – тогда вы сможете избежать неприятностей и финансовых потерь.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Стрельцы на следующей неделе будут излучать активность, оптимизм, творчество и высокую работоспособность. Это ваше звездное время, так что не теряйте время на пустяки, а отдых отложите на потом. Отнеситесь избирательно к своей работе – возможно, от каких-то невыгодных проектов целесообразно отказаться, а все силы направить в более перспективную область.

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Гороскоп на неделю 14-20 марта для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Ненадежная неделя предстоит Козерогам. В понедельник будьте внимательны при заключении договоров, потому что ваши партнеры даже в самых незначительных делах могут нарушить обязательства. Середина недели обещает благоприятный период для какого-то обновления – будь то смена работы, приобретение недвижимости, переезд, новоселье или знакомство.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Водолеям на следующей неделе звезды советуют "ехать тише", тогда вы сможете продвинуться намного дальше в своих делах. Чтобы придерживаться этой стратегии, старайтесь ни во что не вмешиваться и проявлять минимум инициативы, иначе она будет наказуемой. Иногда полезно просто побыть сторонним наблюдателем – ситуация сама вырулит в нужном направлении.

Гороскоп на неделю 14-20 марта для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Для Рыб следующая рабочая семидневка будет удачной в сфере бизнеса, но вам не стоит слишком отклоняться от заранее намеченного плана. Во вторник займитесь работой, которая будет вам по душе, – именно такая деятельность принесет и удовольствие, и ощутимую прибыль. Выходные будут удачным периодом для путешествий.

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