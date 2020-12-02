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Героиню ток-шоу "Говорить Україна" наградили премией за то, что она пошла против системы

Сегодня, 11:59

В психиатрической больнице издевались над детьми

Героиню ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Украина" Руслану Рашевскую, наградили премией имени А. Мазура за достойное поведение в недостойной ситуации. В эксклюзивном выпуске "Шок у столиці: в інтернеті написали, як мого сина катували" раскрылись подробности насилия над воспитанниками киевского интерната для детей с недостатками умственного и физического развития.

Двое воспитанников учреждения провели несколько месяцев в психиатрической больнице ТМО "Психіатрія", которую в народе знают, как больницу имени Павлова. Когда юноши вернулись в интернат, воспитатели заметили на их теле многочисленные синяки и ранения. Родители мальчиков не сразу узнали об инциденте, так как руководство своевременно не уведомило их об этом.

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В ходе расследования журналисты ток-шоу "Говорить Україна" узнали, что руководство интерната не хотело придавать огласке то, что произошло с их воспитанниками. Пойти против администрации и о том, что происходит с детьми, не побоялась рассказать воспитательница детского дома-интерната Руслана Рашевская. Благодаря ее свидетельствам, дело получило широкую огласку.

По словам Рашевской, директор знала с первого дня о том, что воспитанники приехали из психиатрической больницы с травмами. Но реакции не последовало, так как руководство интерната покрывает медучреждение.

"Детей после прибытия в интернат с больницы Павлова, всегда купаем. Когда я их раздела, без слез на них смотреть не смогла. Я повела детей на медицинское обследование. Массажист, который их привез, сказал, что в больнице имени Павлова детей избили бездомные, которые тоже перебывали в этот период там, – рассказала каналу "Украина" Руслана Рашевская, которая прошла детектор лжи. Он доказал правдивость ее показаний, – я отправилась к директору, которая сказала распечатать снимки с травмами воспитанников. А после она отказалась от своих слов и того факта, что детей избили. Но я знаю, что дети себе сами не могли нанести таких травм. На детях были ожоги и колотые раны".

Рашевская рассказала, что в интернат и раньше привозили избитых детей из психиатрической больницы им. Павлова. С ее воспитанниками это случилось впервые, и она сразу забила тревогу.

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После того, как дело приобрело широкую огласку, Ассоциация психиатров Украины и Ассоциация психиатрических медицинских сестер Украины приняли решение наградить Руслану Рашевскую премией.

"Эта премия нужна была, чтобы Украина знала, что эта женщина совершила мужественный поступок, и не пожалела об это, что тоже удивительно. Она не испугалась, и не отступила", – прокомментировал глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман.

После свидетельств Русланы Рашевской отделение психиатрической больницы ТМО "Психиатрия" не закрыли, но на этапе съемок программы "Говорить Україна" начали расформировывать. Этот процесс может занять несколько месяцев.

Воспитательница детского дома-интерната Руслана Рашевская
Воспитательница детского дома-интерната Руслана Рашевская
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам президента Ассоциации психиатрических медицинских сестер Елены Каретной, наша страна активно развивается во многих областях, но проблемы людей с ограниченными возможностями по-прежнему актуальны.

"Все мы люди с одинаковыми потребностями: в уважении, понимании, защите, любви и заботе. И только неравнодушный человек может стать на защиту нуждающихся. Руслана знала, что после того, как она не смогла смолчать, могут быть жесткие для нее последствия со стороны ее руководства. Но она не остановилась. Если не говорить о подобных случаях, если не будет реакции, люди будут продолжать безнаказанно относиться к окружающим", – говорит Елена Каретная, и добавляет, что в наше сложное время нашелся тот, кто стал на сторону беззащитных людей, проявил себя как гуманный и неравнодушный человек, и отстоял право людей с инвалидностью на безопасную жизнь.

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"Очень приятно, что люди оценили мои усилия, меня это поддерживает морально. Но я шла на все это не ради награды. Воспитанники интерната тоже очень переживают об этой ситуации. Они, как и я, благодарны журналистам "Говорить Україна" и всем неравнодушным, которые поддерживают нас в этой борьбе с жестокостью, и не остались в стороне", – поделилась воспитательница детского дома-интерната Руслана Рашевская, которая призналась, что после выхода программы "Говорить Україна", на нее руководство стало оказывать моральное давление. Но женщина уверяет, – она не боится, и готова идти до конца ради справедливости.

Ранее ток-шоу "Говорить Україна" помогло украинке из Канады найти итальянского брата.

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Источник: Сегодня
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