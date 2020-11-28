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Лень вездесущая: как ее побороть

Сегодня, 16:15

Легко, если будете ставить реальные цели, не спеша идти к результату и даже хвалить себя

С одной стороны, мы все имеем право хотя бы на один ленивый день. В основном такое время мы можем позволить себе в выходные, отказавшись ото всех домашних дел. Но что делать, когда есть ощущения постоянного присутствия лени? Когда вы понимаете, что лень одолела и вырваться из ее лап практически невозможно? И вообще, откуда эта лень берется?

С этими вопросами мы обратились к нейропсихологу Юлии Буневич. Ответ эксперта ниже.

Фото: Юлия Буневич, нейропсихолог

"Постоянная лень, сопровождаемая упадком сил, может быть симптомом серьезного расстройства. В таком случае необходима консультация специалиста с последующим назначением анализов. Также лень может быть вызвана тем, что мозг просто не понимает, для чего ему необходимо что-то делать – нет мотива. Если вы сами не уверены, что вам это нужно, то и мозг не уверен. Создайте себе мотив. Задавайте себе вопросы "зачем вам выполнять то или иное действие". В процессе такого внутреннего диалога у вас, возможно, отпадет надобность в совершении каких-то действий, появится мотив и лень будет побеждена".

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А теперь узнаем, что советуют американские психологи в борьбе с ленью.

Фото: Depositphotos

Ставьте перед собой реальные цели

Не берите на себя слишком много функций, начиная с работы и заканчивая заботой об окружающих. Такая функциональность очень быстро приведет к выгоранию. А отсюда – к апатии и лени.

Имейте при себе не грандиозные планы, идите к цели не спеша – и результат получите быстрей.

Разговаривайте с собой только в позитивном ключе

Не нужно таких слов: ты слабый, у тебя не получится, снова всех подвел, я не смогу это сделать. Это истощит вас и загонит прямиком к лени. Вместо этого включайтесь в позитивный разговор с самим собой – я сделаю все возможное, чтоб у меня получилось.

Составляйте план действий

Всегда, тем более когда это касается работы или карьеры. Оцените реально, сколько вам понадобится времени и сил, чтобы добиться цели, составьте план действий. Такой план придаст вам уверенности – ведь теперь вы в курсе каждого шага и знаете возможные препятствия на своем пути.

Подключайте свои сильные стороны

Каждый же знает, какие они у него? Когда вы сосредотачиваетесь на своей силе, то ваша уверенность и продуктивность растут.

Хвалите себя за прогресс

В прямом смысле. Физически. В случае успеха похлопайте себя по плечу, скажите – я молодец. Вы же действительно это заслужили. К тому же и ваша уверенность так возрастет.

Не стесняйтесь просить помощи

Что-то непонятно по работе – спросите коллег, руководство, за это никто не накажет. Иначе рискуете не справляться с задачами, замыкаться в себе, лениться что-то делать.

Превратите трудное и утомительное в веселое

Например, нелюбовь к генеральной уборке. Но даже этот процесс можно превратить во что-то позитивное. Например, сделать это под любимую музыку, которую давно не слушали. Или засечь на фитнес-трекере, сколько калорий вы потратите за время уборки. Есть предположение, что наводить порядок в доме вам уже будет не лень.

Всегда награждайте себя

Ведь вы это заслужили. Закончили какой-то успешный проект на работе – купите себе подарок. Да просто не забывайте награждать себя – это прекрасный толчок к действиям. Так вас лень точно не одолеет.

А здесь узнаете об "эмоциональных перекусах", которые помогут бороться со стрессами. И это не еда.

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