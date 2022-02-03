Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🇹🇷 Эрдоган в Киеве 📲 Технологии, меняющие жизнь ⛔ ДТП с Трухиным
Поиск на segodnya.ua

Мотивация жить

Трендовый макияж

Love Is...

Women's power

25 лет UFW

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Что такое труппли, и как это может изменить вашу интимную жизнь

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 февраля, 17:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Любовь втроем в современном мире, где женщин гораздо больше, чем мужчин – не такая уж и редкость
Что такое трупли – путеводитель по полиамории / кадр из сериала "Почему женщины убивают"
Что такое трупли – путеводитель по полиамории / кадр из сериала "Почему женщины убивают" / Фото: скриншот

Интимные отношения – дело тонкое: что одному хорошо, то у других вызывает кинк-шейминг. Существуют настолько горячие пары, что для них ревность – это не враг, а друг. То есть, в отношениях, где третий – не лишний, никто никому не принадлежит – это throuples.

Throuples, или более чувственное название "ménage à trois", – это романтические или сексуальные отношения, состоящие из трех человек. То есть, не беспорядочные связи, а согласованная и близкая связь между тремя людьми. Люди, которые находятся в таких отношениях, называют это триадой. А эксперты по отношениям предвещают, что в будущем трехсторонние отношения станут очень популярны.

Реклама

Реклама

Является ли труппли свободными отношениями?

Нет, триады – это не свободные отношения. Они полиамурные – когда люди любят нескольких людей одновременно. Все они могут быть задействованы в сексе или нет, это ситуативно.

Пребывание в такой группе имеет ряд преимуществ, в зависимости от вашей точки зрения, конечно же. Как объясняет The Washington Post:

Это может быть одновременно проще и сложнее, так как все можно изменить с помощью дополнительного элемента. Есть два человека, которых нужно лелеять, но также и двое, которые вызывают раздражение.

Преимущество триадной динамики — это чувство радости, которое вы испытываете, когда видите, что ваш партнер любит другого партнера. Для некоторых быть частью этого свободного потока любви — мечта. Для других эта версия любви — худший кошмар. Вот почему важно оставаться верным своим желаниям.

Реклама

Охота "на единорога"

Если вы состоите в моногамных отношениях и стремитесь создать триаду, будьте готовы к тому, что произойдут огромные изменения. Многие моногамные пары в восторге от перспективы найти "единорога", но не задумываются о том, что на самом деле означает строить отношения с новым любовником и с уже существующим партнером.

Вот почему может возникнуть проблема. Если вы находитесь в шатких отношениях, добавление другой стороны, вероятно, только усугубит эти проблемы. Триады и многоликая жизнь не для всех. Но если вас заинтриговали альтернативные способы отношений, то некоторые элементы поли-жизни могут вам подойти.

Также читайте: Тренды секс-игрушек 2022 – как выбрать свою и стоит ли менять интимные привычки

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Just do it
Полезный совет на сегодня
Куда поехать на День влюбленных
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
Doodle Сегодня
3 февраля. Леон Фуко. Ровно 171 год назад в Парижской обсерватории французский физик и астроном Жак Бернар Леон Фуко провел и подробно описал эксперимент с маятником, наглядно продемонстрировав эффект отклонения из-за вращения Земли...
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать статью
Ukrainian Fashion Week
25 лет моды в Украине
Новый сезон
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Семейное селфи
Похожа ли дочь Сергея Притулы на папу?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
31 января — 6 февраля
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять