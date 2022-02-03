Що таке трупплі, і як це може змінити ваше інтимне життя

Кохання втрьох у сучасному світі, де жінок набагато більше, ніж чоловіків – не така вже й рідкість

Що таке труплі – путівник з поліаморії / кадр із серіалу "Чому жінки вбивають" / Фото: скріншот

Інтимні стосунки – справа тонка: що одному добре, те в інших викликає кінк-шеймінг. Існують настільки гарячі пари, що для них ревнощі – це не ворог, а друг. Тобто у відносинах, де третій – не зайвий, ніхто нікому не належить – це throuples.

Throuples, або чуттєвіша назва "ménage à trois", – це романтичні або сексуальні відносини, що складаються з трьох осіб. Тобто, не безладні зв'язки, а узгоджений і близький зв'язок між трьома людьми. Люди, які перебувають у таких відносинах, називають це тріадою. А експерти з відносин передвіщають, що в майбутньому тристоронні відносини стануть дуже популярними.

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Чи є трупплі вільними відносинами?

Ні, тріади – це не вільні стосунки. Вони поліамурні – коли люди люблять кількох людей одночасно. Усі вони можуть бути задіяні у сексі чи ні, це ситуативно.

Перебування в такій групі має ряд переваг, залежно від вашої точки зору, звичайно. Як пояснює The Washington Post :

Це може бути одночасно простіше та складніше, тому що все можна змінити за допомогою додаткового елемента. Є дві людини, яких потрібно плекати, але також і двоє, які викликають роздратування.

Перевага тріадної динаміки – це почуття радості, яке ви відчуваєте, коли бачите, що ваш партнер любить іншого партнера. Декому бути частиною цього вільного потоку любові – мрія. Для інших ця версія кохання – найгірший кошмар. Ось чому важливо залишатися вірним своїм бажанням.

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Полювання "на єдинорога"

Якщо ви у моногамних відносинах і прагнете створити тріаду, будьте готові до того, що відбудуться величезні зміни. Багато моногамних пар у захваті від перспективи знайти "єдинорога", але не замислюються про те, що насправді означає будувати відносини з новим коханцем і вже існуючим партнером.

Ось чому може виникнути проблема. Якщо ви перебуваєте в багатосторонніх відносинах, додавання іншої сторони, ймовірно, тільки посилить ці проблеми. Тріади та багатолике життя не для всіх. Але якщо вас зацікавили інші способи відносин, то деякі елементи полі-життя можуть вам підійти.

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