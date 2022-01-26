Сексуальные фантазии: что такое кинк-шейминг и почему это плохо

Не суди, да не судим будешь — это раз. И два — пора признать, что в обществе секс был, есть и будет, и это прекрасно

Что такое кинк-шейминг и почему это плохо / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока одни свободно выбирают новые сексуальные игрушки 2022, другие пытаются стыдить их сексуальное желание, их кинк. Соответственно, эта необоснованная негативная реакция на чьи-то эротические фантазии называется кинк-шейминг. Рассказываем, почему не стоит осуждать интимную жизнь других.

Наверняка, вы слышали в лексиконе некоторых пар слово "кинк", но что оно значит? Кинк — это "сексуальная метка" или некий возбуждающий элемент: от звука и запаха — до конкретной ситуации. Например, если кого-то заводят запястья или пупок, или запах тела, волос, фантазии о связывании, легких похлопываниях и.т.д. В общем, что-то, что заводит именно вас.

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Для некоторых ситуация, когда партнеры надевают друг на друга ошейники во время секса или используют батоги для игр — считается запретной. Но для других — это самый чувственный и крутой секс в их жизни. В этом прелесть индивидуальных различий.

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В мире кинк всегда есть что-то новое, что можно исследовать, поэтому подход к нему с непредвзятостью является ключевым моментом. Главное понимать, что кинк — это сексуальная игра по обоюдному согласию, поэтому, если все стороны достигли совершеннолетия, дают активное согласие и безопасно практикуют свои игры, не стоит их стыдить.

Как кинкшейминг стал нормой?

Акт кинкшейминга уходит своими корнями в век сексуально-негативного поведения. Поскольку веками разговоры о сексе были табу, целый ряд проблемного поведения стал нормой. Вспомнить хотя бы истерию после создания первого вибратора.

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Как только их начали разрабатывать, женщин массово подвергли стыду и позору. В то же время врачи приписывали прекрасному полу фаллоимитаторы с целью преодоления депрессии и отсутствия сексуального желания. Сексопатологи рекомендовали дамам использовать вибраторы в качестве "супружеской помощи".

Почему кинкшейминг — это плохо?

Люди усваивают стыд из детства и несут этот груз годами. Это вызывает эмоциональный, социальный и физиологический стресс из-за того, что они чувствуют себя изгнанными через свои сексуальные желания и не могут реально наслаждаться сексуальной жизнью. Но кто мы такие, чтобы решать, что хорошо, а что — плохо?

Как избежать кинкшейминга?

Лучший способ изменить этот негативный мыслительный процесс — это заняться самообразованием. Изучайте опыт других, общайтесь с ними по обоюдному согласию о том, что им нравится в интимной жизни, сексе и так называемых "извращениях", если они чувствуют себя комфортно. Никто не заставляет вас это повторять, но уж осуждать все, что происходит у совершеннолетних людей по обоюдному желанию за закрытой дверью, если это никому не вредит, вы не имеете права. Важно задать себе вопрос, почему ваша немедленная реакция на новый опыт — это осуждение и стыд. Может, проблема в вас?

Помните, вы человек

Никто не идеален, никто не безупречен. В конце концов, термин "идти в ногу со временем" существует не просто так. Нам всем нужно чему-то научиться, и когда дело доходит до секс-позитивности, отучиться от стыда за кинк — необходимый шаг.

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