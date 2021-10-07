Ужин на высоте 50 метров! Мы проверили vip-трапезу в Киеве, которую оценил Forbes

Спойлер: встретили еще звезд, среди которых экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова. И всех туда не пропустят – только особенных, поэтому билет на Dinner in the Sky в Киеве вы не купите. Даже за все деньги мира!
Почему Dinner in the Sky – эксклюзив?
Dinner in the Sky – это платформа, которую поднимают на высоту 50 метров и устраивают на ней обеды. Правда, прайс на трапезу в десятки раз выше, чем в обычных кафе на земле. Но вау-пейзажи мотивируют ценителей особенного переплачивать. Звездные причуды, куда без них.
Премиальную платформу доставляют в любую точку мира. Она "летала" ориентировочно в 60 странах. Сегодня вы найдете ее в Лондоне, Дубае, Брюсселе и других городах мира.
Кстати, о Брюсселе: именно там в 2006-м придумали этот фуд-аттракцион. Создали его коммуникаторы из Hakuna Matata и агенство The Fungroup, которое специализировалось на установке подъемных кранов для парков развлечений.
Словом, сделали конструкцию, но не догадывались, что она станет туристическим аттракционом и средством для пиара. А при чем здесь пиар, спросите вы? Ее используют для презентации особых ивентов и проектов. Такой подход не спутаешь с празднованием в ресторане.
Так мы и попали на презентацию открытия офиса продаж ЖК The Resort, которая состоялась на платформе Dinner in the Sky. Ресторан в небе – эксклюзив для Украины, поскольку отечественных аналогов сегодня нет. Но такая "акция" – на несколько дней.
Как происходит посадка на Dinner in the Sky?
Сначала гости регистрируются на полет и идут по серой дорожке (да, не по красной) к столу. Пока команда экстрим-ресторана заботится о вашей страховке, официанты несут блюдо от шефа для 22 гостей.
22 работника синхронно вышли, поставили тарелки на стол и подняли крышки. А там – спаржа гриль и каре новозеландского ягненка с соусом и трюфелем. Как в мишленовских ресторанах!
На платформе, кроме 22 гостей, три официанта и ведущая (за столом в центре). Люди, которые сидели и смаковали каре, попали на действо не по билетам. Единственная возможность – инвайты от комплекса. Счастливчики!
С нами летела представительница ЖК в роли ведущей, которая уточнила:
Здесь нет случайных людей – мы все свои, – сказала она.
Во время следующего рейса ее заменила телеведущая Василиса Фролова.
Ориентировочно через 2 минуты мы поднялись в небо. И на первый взгляд обычный стол апгрейднулся до ресторана, который стоит миллионы. Общая атмосфера сразу аргументировала, почему Forbes внес Dinner in the Sky в рейтинг ТОП-10 самых необычных ресторанов планеты. Представляете?
Интересно, как бы вели себя веганы, сидя за столом, где под тобой 50-метров до земли, а перед – душистое каре новозеландского ягненка? Но там еще и наливали. Было просекко, вода, а также водка, которую никто из гостей не пил.
Полет длился целых 20 минут.
С нами летела экс-участница реалити "Супермодель по-украински" Арина Любителева, которая заметно нервничала из-за высоты. Успокаивающим для нее было игристое.
Другие гости наслаждались блюдом или делали фото Киева. Режим лежащей спинки кресла был самым экстремальным предложением на высоте.
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Мы не рискнули. Но нас посадили на аналогичное место, где недавно сидела новая девушка экс-мужа Ани Лорак Лилия вместе с Муратом Налчаджиоглу.
Кто еще из звезд протестировал ресторан в небе?
Среди званых гостей, которые вошли в VIP-список приглашенных на премиальную трапезу, была основательница ювелирного бренда Валерия Гузема, певица Светлана Тарабарова, жена Николая Тищенко Алла Барановская, Назар Гук (известный как Юлик из группы DZIDZIO), экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова, певица Маша Фокина и другие.
Словом, это были гости, которые могут себе позволить купить квартиру в ЖК, который называют лакшери-курортом в сердце столицы. Прайс за 1 кв. м – ориентировочно 70 тыс. гривен.
Кстати, услуга Dinner in the Sky была в Украине. В 2017 году на фестивале развлечений STARFEST. Также она существовала как отдельное развлечение в 2013-м.
Надеемся, вы не упустили эту возможность пару лет назад или вошли в список счастливчиков. Если нет, то в мегаполисах мира найдете ресторан в воздухе. Но придется заплатить.
Какой прайс на трапезу Dinner in the Sky в мире?
В Латвии за обед заплатите 3 тыс. гривен за 1 час.
Туристы в Греции попрощаются с 4 тыс. гривен, если захотят в течение 1 часа ужинать на высоте с видом на город.
В Брюсселе – 4500 гривен за "перформанс" с тремя коктейлями в небе и закусками, которые гости дегустируют 1 час.
В Финляндии – 4700 гривен за обед, который продлится не более 75 мин.
Обед в Лондоне обойдется в 6 тыс. гривен за час.
В прогрессивном Дубае – 6 тыс. гривен за 1,5 часа.
Самая дорогая в нашем списке – Голландия, где ужин на одного стоит 7500 гривен за 1 час.
Окей, а сколько надо заплатить, чтобы попасть на платформу в Киеве?
Билет – бесценный! Если вы сначала думали, что в Голландии высокий прайс, то вы ошибались. Там хотя бы есть шанс протестировать эксклюзив. Ведь на Dinner in the Sky в Киеве не попасть даже за все деньги мира. Гости попадают на презентацию только по инвайтам. И очевидно, они потенциальные клиенты комплекса.
Вам нужно быть VIP-персоной, чтобы попробовать каре с соусом и трюфелем на высоте 50 метров. Это один из аргументов, почему на локации только медийные люди, звезды и бизнесмены.
Всем остальным остается наблюдать за перформансом в стороне у дороги, слушая музыку и мотивируя себя иллюзиями – "найду в Google, куплю билет и попробую".
Но нет, в интернете объявлений не найдете. Хотя увидите десятки сторис в Instagram от знаменитостей, которые протестировали Dinner in the Sky. И сравнили, какой он на вкус, трюфель на земле и на высоте 50 метров.
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