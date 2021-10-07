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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Ужин на высоте 50 метров! Мы проверили vip-трапезу в Киеве, которую оценил Forbes

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
7 октября, 11:30
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Хотели бы смаковать трюфель и каре ягненка на платформе, которая расположена на высоте 13-го этажа? Мы протестировали ресторан в небе, который успел оценить Forbes и посетить экс-муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу с новой девушкой
Ужин на высоте 50 метров! Мы проверили vip-трапезу в Киеве, которую оценил Forbes
Ужин на высоте 50 метров! Мы проверили vip-трапезу в Киеве, которую оценил Forbes

Спойлер: встретили еще звезд, среди которых экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова. И всех туда не пропустят – только особенных, поэтому билет на Dinner in the Sky в Киеве вы не купите. Даже за все деньги мира!

Почему Dinner in the Sky – эксклюзив?

Dinner in the Sky – это платформа, которую поднимают на высоту 50 метров и устраивают на ней обеды. Правда, прайс на трапезу в десятки раз выше, чем в обычных кафе на земле. Но вау-пейзажи мотивируют ценителей особенного переплачивать. Звездные причуды, куда без них.

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Dinner in the Sky в Киеве
Dinner in the Sky в Киеве / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Премиальную платформу доставляют в любую точку мира. Она "летала" ориентировочно в 60 странах. Сегодня вы найдете ее в Лондоне, Дубае, Брюсселе и других городах мира.

Кстати, о Брюсселе: именно там в 2006-м придумали этот фуд-аттракцион. Создали его коммуникаторы из Hakuna Matata и агенство The Fungroup, которое специализировалось на установке подъемных кранов для парков развлечений.

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Словом, сделали конструкцию, но не догадывались, что она станет туристическим аттракционом и средством для пиара. А при чем здесь пиар, спросите вы? Ее используют для презентации особых ивентов и проектов. Такой подход не спутаешь с празднованием в ресторане.

Так мы и попали на презентацию открытия офиса продаж ЖК The Resort, которая состоялась на платформе Dinner in the Sky. Ресторан в небе – эксклюзив для Украины, поскольку отечественных аналогов сегодня нет. Но такая "акция" – на несколько дней.

Вид на высоте 50 метров
Вид на высоте 50 метров / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

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Как происходит посадка на Dinner in the Sky?

Сначала гости регистрируются на полет и идут по серой дорожке (да, не по красной) к столу. Пока команда экстрим-ресторана заботится о вашей страховке, официанты несут блюдо от шефа для 22 гостей.

У каждого гостя был персональный официант
У каждого гостя был персональный официант / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

22 работника синхронно вышли, поставили тарелки на стол и подняли крышки. А там – спаржа гриль и каре новозеландского ягненка с соусом и трюфелем. Как в мишленовских ресторанах!

Каре новозеландского ягненка с соусом и трюфелем
Каре новозеландского ягненка с соусом и трюфелем / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

На платформе, кроме 22 гостей, три официанта и ведущая (за столом в центре). Люди, которые сидели и смаковали каре, попали на действо не по билетам. Единственная возможность – инвайты от комплекса. Счастливчики!

Трапеза на высоте 50 метров для особых гостей
Трапеза на высоте 50 метров для особых гостей / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

С нами летела представительница ЖК в роли ведущей, которая уточнила:

Здесь нет случайных людей – мы все свои, – сказала она.

Во время следующего рейса ее заменила телеведущая Василиса Фролова.

Василиса Фролова была ведущей премиального ужина
Василиса Фролова была ведущей премиального ужина / Фото: пресс-служба

Ориентировочно через 2 минуты мы поднялись в небо. И на первый взгляд обычный стол апгрейднулся до ресторана, который стоит миллионы. Общая атмосфера сразу аргументировала, почему Forbes внес Dinner in the Sky в рейтинг ТОП-10 самых необычных ресторанов планеты. Представляете?

Интересно, как бы вели себя веганы, сидя за столом, где под тобой 50-метров до земли, а перед – душистое каре новозеландского ягненка? Но там еще и наливали. Было просекко, вода, а также водка, которую никто из гостей не пил.

Полет длился целых 20 минут.

В премиальном ресторане предлагают просекко, воду и водку
В премиальном ресторане предлагают просекко, воду и водку / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

С нами летела экс-участница реалити "Супермодель по-украински" Арина Любителева, которая заметно нервничала из-за высоты. Успокаивающим для нее было игристое.

Звезды посетили ужин Dinner in the Sky в Киеве
Звезды посетили ужин Dinner in the Sky в Киеве / Фото: скриншот

Другие гости наслаждались блюдом или делали фото Киева. Режим лежащей спинки кресла был самым экстремальным предложением на высоте.

Гости лежали на креслах на высоте 50 метров
Гости лежали на креслах на высоте 50 метров / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Мы не рискнули. Но нас посадили на аналогичное место, где недавно сидела новая девушка экс-мужа Ани Лорак Лилия вместе с Муратом Налчаджиоглу.

Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу тестировал ужин с новой девушкой
Экс-супруг Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу тестировал ужин с новой девушкой

Кто еще из звезд протестировал ресторан в небе?

Среди званых гостей, которые вошли в VIP-список приглашенных на премиальную трапезу, была основательница ювелирного бренда Валерия Гузема, певица Светлана Тарабарова, жена Николая Тищенко Алла Барановская, Назар Гук (известный как Юлик из группы DZIDZIO), экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова, певица Маша Фокина и другие.

На ужин Dinner in the Sky в Киеве пригласили звезд
На ужин Dinner in the Sky в Киеве пригласили звезд / Фото: скриншот

На ужин Dinner in the Sky в Киеве пригласили звезд
На ужин Dinner in the Sky в Киеве пригласили звезд / Фото: скриншот

На ужин Dinner in the Sky в Киеве пригласили звезд
На ужин Dinner in the Sky в Киеве пригласили звезд / Фото: скриншот

Словом, это были гости, которые могут себе позволить купить квартиру в ЖК, который называют лакшери-курортом в сердце столицы. Прайс за 1 кв. м – ориентировочно 70 тыс. гривен.

Кстати, услуга Dinner in the Sky была в Украине. В 2017 году на фестивале развлечений STARFEST. Также она существовала как отдельное развлечение в 2013-м.

Надеемся, вы не упустили эту возможность пару лет назад или вошли в список счастливчиков. Если нет, то в мегаполисах мира найдете ресторан в воздухе. Но придется заплатить.

Какой прайс на трапезу Dinner in the Sky в мире?

В Латвии за обед заплатите 3 тыс. гривен за 1 час.

Туристы в Греции попрощаются с 4 тыс. гривен, если захотят в течение 1 часа ужинать на высоте с видом на город.

В Брюсселе – 4500 гривен за "перформанс" с тремя коктейлями в небе и закусками, которые гости дегустируют 1 час.

В Финляндии – 4700 гривен за обед, который продлится не более 75 мин.

Обед в Лондоне обойдется в 6 тыс. гривен за час.

Ужин в Лондоне на высоте стоит 6 тыс. гривен
Ужин в Лондоне на высоте стоит 6 тыс. гривен / Фото: dinnerinthesky.com

В прогрессивном Дубае – 6 тыс. гривен за 1,5 часа.

Самая дорогая в нашем списке – Голландия, где ужин на одного стоит 7500 гривен за 1 час.

Окей, а сколько надо заплатить, чтобы попасть на платформу в Киеве?

Билет – бесценный! Если вы сначала думали, что в Голландии высокий прайс, то вы ошибались. Там хотя бы есть шанс протестировать эксклюзив. Ведь на Dinner in the Sky в Киеве не попасть даже за все деньги мира. Гости попадают на презентацию только по инвайтам. И очевидно, они потенциальные клиенты комплекса.

Вид на высоте 50 метров
Вид на высоте 50 метров / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Вам нужно быть VIP-персоной, чтобы попробовать каре с соусом и трюфелем на высоте 50 метров. Это один из аргументов, почему на локации только медийные люди, звезды и бизнесмены.

Всем остальным остается наблюдать за перформансом в стороне у дороги, слушая музыку и мотивируя себя иллюзиями – "найду в Google, куплю билет и попробую".

Dinner in the Sky в Киеве
Dinner in the Sky в Киеве / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Но нет, в интернете объявлений не найдете. Хотя увидите десятки сторис в Instagram от знаменитостей, которые протестировали Dinner in the Sky. И сравнили, какой он на вкус, трюфель на земле и на высоте 50 метров.

Мы также рассказывали о самой дорогой аренде VIP-яхты в Киеве.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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