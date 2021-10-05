На закваске и с хрустящей корочкой! Мы заказали 3 вида DZIDZIO PIZZA и делимся честным отзывом о новом звездном продукте

Новость об открытии пиццерии Михаила Хомы шокировала вас? Но пиццу до сих пор не попробовали? Мы устроили батл 3 пицц и расскажем, какие они на вкус. И стоят ли своих денег

Звездная пицца с "пауком": какой на самом деле вкус пиццы от Дзидзьо (дегустация)

Спойлер: пиццу доставляют не всем, даже если вы преданный поклонник Дзидзя. Визуализация на сайте не соответствует действительности. Самое дорогое предложение в меню нас разочаровало, и мы нашли конкурента известной пицце "Четыре сыра".

Дзидзьо покинул шоу-бизнес и ушел в пиццайолы?

Нет. Но, вероятно, Михаил Хома – пиццайоло в душе. Ведь открыть собственное дело, которое накормит его родных – это его мечта. Артист признался в этом в Instagram 1 октября, когда представил новость о собственной пиццерии.

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Дзидзьо открыл пиццерию, потому что его мечта – накормить всех / Фото: Скриншот из YouTube

Я очень люблю готовить, особенно кормить своих друзей и близких! Моя мечта – накормить всех! А что может быть вкуснее и сытнее любимой всеми пиццы!?, – написал он.

Словом, захотел – сделал. Теперь Дзидзьо кормит украинцев в 16 городах Украины. Среди них – Кривой Рог, Одесса и Днепр. Пиццерия работает только в формате доставки.

Новость поразила не только украинцев, но и иностранцев. Под роликом с новостью в YouTube один из пользователей написал, что сожалеет, что он не украинец.

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Комментарий от фана под видео в YouTube / Фото: Скриншот из YouTube

Аналогичных комментариев от поклонников несколько. Фаны Дзидзя 100% почувствовали и поняли вкус пиццы из разных уголков планеты еще до начала тестирования. Ведь они с дополнительными смыслами, но об этом дальше.

А что заказали мы и не опоздал ли курьер?

В меню есть 9 пицц прайсом от 179 гривен до 279 гривен. Мы выбрали три пиццы: "Паук" за 179 гривен "Сыррррррр" за 220 гривен и самую дорогую "Миллионер" за 279 гривен.

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Наш заказ – пицца "Паук" за 179 грн "Сиррррррр" за 220 грн и самая дорогая "Миллионер" за 279 грн / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Как вы догадались после прочтения первого наименования пиццы, Михаил Хома вдохновлялся своими хита, когда выбирал названия для позиций. В меню найдете еще "Выходной".

За три пиццы заплатили 678 гривен, доставка была бесплатной. В 11:40 сделали заказ, нам должны были доставить в 12:45. Но курьер приехал раньше – в 12:17.

За три пиццы заплатили 678 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Доставили быстрее – это плюс. Но есть и минус: мы должны были намеренно ехать к соседней станции метро (Выставочный Центр), потому что к метро Теремки пиццерия не доставляет.

Поэтому мечта Дзидзя "накормить всех" все же не сбудется. Ведь в холодное время фанам, живущим рядом с конечными станциями метрополитена, не довезут пиццу на дом.

А теперь давайте пробовать пиццу!

Все три пиццы были горячими при получении.

Дебютной протестовали "Сыррррррр" за 220 гривен весом 435 г.

Словом, Дзидзьо решил переплюнуть традиционную итальянскую "Четыре сыра". И добавил в свою вариацию 7 разновидностей сыров. Кроме соуса сливочного там был сыр моцарелла, пармезан, фета, чеддер, дор блю, пармезан грана падано и сыр сливочный. Как вам такое?

В пицце "Сиррррррр" было максимум сыра / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В пицце "Сыррррррр" было максимум сыра на кусках, а тесто чувствовалось только на бортиках. Радовало, что сыр не вываливался при поедании.

В пицце "Сиррррррр" было максимум сыра / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Она была сочная: это история о максимуме калорий, за которые не жалко. И главное – визуализация на сайте соответствовала пицце в реальности.

Пицца "Сиррррррр" за 220 гривен / Фото: скриншот

К пицце также добавили мед со вкусом груши. О нем не было упомянуто в описании ингредиентов при заказе.

Оценка: 5/5.

Кстати, к заказу еще дали два конверта. В них было по четыре однослойных салфетки и пара зубочисток. Третьего конверта все же не хватало.

Салфеток было недостаточно / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Видимо, команда Дзидзя за эко-лайфстайл, поэтому минимизировала использования салфеток. Или экономит бюджет бизнеса со старта?

Следующей попробовали пиццу "Миллионер"

Название "Миллионер" говорит само за себя. Это самая дорогая пицца с морепродуктами на сайте по 279 гривен. Ее вес – 495 г.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Ингредиенты пиццы удивят гурманов. Дзидзьо положил в нее максимум, даже цукини. Там и сыр моцарелла, лосось охлажденный, мидии, кальмары, креветки, ароматизированное чесночное и оливковое масло. И все в сочетании со сливочным соусом!

Но не все то золото, что блестит. И не все пиццы по наибольшему прайсу – лучшие. "Миллионер" оказался не таким вкусным, как "Сыррррррр". Он был пресным, приходилось досаливать.

Мы попробовали лосось с пиццы отдельно. Он был безвкусный, как и кальмары. Проблема в некоторых ингредиентах, которые минимизировали эффект delicious.

Но пресный вкус – это не единственный факап. Куски пиццы было сложно взять в руки, ведь они разваливались. Увиденное ассоциировалось с едой, которая уже ехала в "Маршрутке", а не Rolls-Royce с "Миллионером".

Пицца "Миллионер" за 279 гривен разваливалась / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

И, к сожалению, желанный "Миллионер" не выглядел в реальности таким идеальным, как на сайте.

Пицца "Миллионер" за 179 гривен / Фото: скриншот

Оценка: 2,5/5.

Напоследок – "Паук"

С названием пиццы вы знакомы, если слушали хиты Михаила Хомы. Словом, песню "Паук" он визуализировал в пиццу. Теперь продает ее за 179 гривен весом 490 граммов.

Пицца "Паук" за 179 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Выглядит нетипично, согласитесь. И, моментами, не аппетитно. Ибо "паутина" из перца чили поверх пиццы ассоциируется с пауками. На вкус данный продукт также наталкивает на вопрос "А что я ем?". Но фаны – оценят. Другие ингредиенты пиццы – соус из томатов, сыр моцарелла, салями, оливки каламата и лук карамелизированный.

Пицца "Паук" за 179 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В реальности "Паук" не выглядел таким, как на сайте. Оливки были маленького размера (разрезанные напополам), хотя на фото они большие (цельные).

Пицца "Паук" за 179 гривен / Фото: скриншот

И все же пицца была вкусная: сладковатая за счет карамелизированного лука и с минимальной перчинкой. Отсутствие сыра не ухудшило вкус пиццы – она была не сухая.

Хруст корочки при поедании был ощутим. Кстати, это и есть визитная карточка пиццы от Дзидзьо.

Хрустящая корочка – визитная карточка нашей пиццы, – говорит певец.

Оценка: 4/5.

Недавно мы рассказывали, какая пицца идеально подойдет каждому знаку зодиака.