Мы попробовали легендарные пончики Royal Donuts из Германии. Один из них стоит как "Киевский торт"

"Сегодня" отправились в заведение, которое в день открытия шокировало позолоченными пончиками. Франшиза конкурирует с популярным Dunkin 'Donuts! Но какие они на вкус, как их правильно есть и действительно ли пончиковый фудпорн из Instagram соответствует реальности?

Мы попробовали пончики Royal Donuts из Германии. Один из них стоит, как Киевский торт

В чем особенность пончиков Royal Donuts?

Немецкая франшиза Royal Donuts популярна во всем мире. На рынке Украины аналогичных пончиков с оригинальной рецептурой и концептом не было. Это один из аргументов, почему владельцы открыли заведение.

16 октября был день открытия заведения неподалеку от Бессарабки в Киеве. И безумная очередь и sold out еще раз подтвердили, что продукт пользуется спросом. Одними из посетителей кафе в первые дни были игроки футбольного клуба "Динамо" и актер Алексей Горбунов. Но пончики достались не всем, потому что sold out был не только в дебютный день.

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/ Фото: Instagram: royaldonuts_ukraine

В меню заведения – 21 стандартный пончик и берлинер, такие продаются в разных городах мира. Прайс в Киеве – от 69 до 469 гривен. Цены за рубежом похожи.

Найдете:

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Классический пончик без начинки – 69 гривен .

. Пончик "Банановая мечта" с шоколадной глазурью – 119 гривен.

"Молочный берлинер" с начинкой Bueno – 139 гривен.

Пончик "Розовое облако" с клубничной глазурью – 119 гривен.

Берлинер "Арахисовый рай" с кранчами и шоколадной глазурью – 159 гривен.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Но фишка в другом: кроме прописанных в меню позиций, киевляне тестируют импровизированную рецептуру, которую ежедневно придумывают повара.

Людей, которые делают пончики, называют креативщиками, потому что они ежедневно следят за трендами. Надо же удивлять посетителей! И неважно, это сериал "Игра в кальмара", Хэллоуин или Новый год.

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Кстати, за поварами можно наблюдать, сидя за столиком, – смотреть, как создают очередное произведение кондитерского искусства.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Но красивая инстаграмная картинка – это только начало. Ведь пончики, которые являются "душой" заведения и делает его уникальным, привозят из Германии. Наполнители – тоже. Для добавок используют настоящие продукты от Kinder, KitKat, Milky Way и другие сладости. Неудивительно, почему прайс берлинера в меню смахивает на цену "Киевского торта" в АТБ.

/ Фото: скриншот

Что мы заказали?

Хотели заказать премиальный пончик с пищевым золотом, который стоит 469 гривен. Но киевляне все золото съели в день открытия. Ох, эти любители особенного!

Мы заказали такие пончики:

"О-Орео" с наполнителем Bueno и печеньем Oreo по 119 гривен.

Из слоеного теста и начинкой со вкусом кофе и KitKat по 139 гривен.

Веганский с клубникой и киви по 139 гривен.

"Голубое небо" с наполнителем из голубики по 139 гривен.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

И куда же без берлинера - фирменного в заведении, он отличается отсутствием дыры в центре и большим количеством начинки. Мы взяли "Хиппи Хоппо" с начинкой Bueno по 159 гривен.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Какие по вкусу немецкие пончики?

Перед дегустацией владельцы заведения сказали нам, что их продукцию лучше есть руками в перчатках. Ведь вкус с вилкой не почувствуешь!

Первый вау-эффект вызвала инстаграмная подача пончиков, которой переполнены ленты в социальных сетях в киевских блогеров и любителей сладкого.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Начинки было много. После дегустации оставалось послевкусие каждой из них. Консистенция теста не похожа на домашнюю, как готовит мама. Словом, ее узнают люди, которые тестировали Royal Donuts в Германии. Новички будут приятно удивлены.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Сначала команда хотела сотрудничать с пекарнями в Украине, чтобы те пекли пончики, и не заказывать их из-за рубежа.

Мы хотели делать пончики в украинских пекарнях. Но ни одна из 35 пекарен не смогла повторить их уникальный вкус. Приходится заказывать за тысячи километров, чтобы киевляне могли отправиться в гастротур во время дегустации, – отметили в заведении.

Мы отметили слоеное тесто пончика со вкусом кофе – напоминает круассан по структуре. И веганский пончик, в котором нет молока, но есть черный шоколад, – с насыщенным вкусом фруктов. Его называют диетическим, поскольку в нем меньше калорий.

Веганский пончик – 139 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Ставки были на "Хипи Хопо", ведь берлинеры – фавориты в меню. Согласитесь, подача не менее эффектна.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Но мы ожидали большего внутри.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В Сети видели сотни вирусных видео, которые откровенно называют "фудпорном": обильная начинка вытекает из берлинера, пробуждая аппетит.

/ Фото: скриншот

Однако здесь ее было мало, поэтому эффекта "фудпорна", как на видео, не случилось. Хотя это и не сделало пончик менее вкусным, но ожидания не оправдались.

Что мы хотим сказать после дегустации?

Инстаграмное заведение Royal Donuts с немецкими корнями подарило возможность киевлянам отправиться в гастротур, попробовав всего лишь один пончик.

Люди готовы стоять в очередях! Все для того, чтобы увиденная "картинка" из тиктока и инстаграма ожила. И, конечно, узнать, каков на вкус пончик "с историей", потому что его рецептуру не повторит ни одно заведение Украины.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Предполагаем, что после нескольких посещений пончиковой сладкоежки Украины поймут этот мем с официальной страницы проекта.

/ Фото: скриншот

Мы оценили пончики и их подачу, но берлинер оставил после себя двоякие впечатления. Хочется теперь вернуться, чтобы увидеть желанный "перформанс", который пока не состоялся.

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