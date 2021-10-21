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СЕГОДНЯ Lifestyle No Stress

Мы попробовали легендарные пончики Royal Donuts из Германии. Один из них стоит как "Киевский торт"

Репортаж
Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS
21 октября, 10:40
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"Сегодня" отправились в заведение, которое в день открытия шокировало позолоченными пончиками. Франшиза конкурирует с популярным Dunkin 'Donuts! Но какие они на вкус, как их правильно есть и действительно ли пончиковый фудпорн из Instagram соответствует реальности?
Мы попробовали пончики Royal Donuts из Германии. Один из них стоит, как Киевский торт
Мы попробовали пончики Royal Donuts из Германии. Один из них стоит, как Киевский торт

В чем особенность пончиков Royal Donuts?

Немецкая франшиза Royal Donuts популярна во всем мире. На рынке Украины аналогичных пончиков с оригинальной рецептурой и концептом не было. Это один из аргументов, почему владельцы открыли заведение.

16 октября был день открытия заведения неподалеку от Бессарабки в Киеве. И безумная очередь и sold out еще раз подтвердили, что продукт пользуется спросом. Одними из посетителей кафе в первые дни были игроки футбольного клуба "Динамо" и актер Алексей Горбунов. Но пончики достались не всем, потому что sold out был не только в дебютный день.

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/ Фото: Instagram: royaldonuts_ukraine

В меню заведения – 21 стандартный пончик и берлинер, такие продаются в разных городах мира. Прайс в Киеве – от 69 до 469 гривен. Цены за рубежом похожи.

Найдете:

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  • Классический пончик без начинки – 69 гривен.
  • Пончик "Банановая мечта" с шоколадной глазурью – 119 гривен.
  • "Молочный берлинер" с начинкой Bueno – 139 гривен.
  • Пончик "Розовое облако" с клубничной глазурью – 119 гривен.
  • Берлинер "Арахисовый рай" с кранчами и шоколадной глазурью – 159 гривен.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Но фишка в другом: кроме прописанных в меню позиций, киевляне тестируют импровизированную рецептуру, которую ежедневно придумывают повара.

Людей, которые делают пончики, называют креативщиками, потому что они ежедневно следят за трендами. Надо же удивлять посетителей! И неважно, это сериал "Игра в кальмара", Хэллоуин или Новый год.

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Кстати, за поварами можно наблюдать, сидя за столиком, – смотреть, как создают очередное произведение кондитерского искусства.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Но красивая инстаграмная картинка – это только начало. Ведь пончики, которые являются "душой" заведения и делает его уникальным, привозят из Германии. Наполнители – тоже. Для добавок используют настоящие продукты от Kinder, KitKat, Milky Way и другие сладости. Неудивительно, почему прайс берлинера в меню смахивает на цену "Киевского торта" в АТБ.

/ Фото: скриншот

Что мы заказали?

Хотели заказать премиальный пончик с пищевым золотом, который стоит 469 гривен. Но киевляне все золото съели в день открытия. Ох, эти любители особенного!

Мы заказали такие пончики:

  • "О-Орео" с наполнителем Bueno и печеньем Oreo по 119 гривен.
  • Из слоеного теста и начинкой со вкусом кофе и KitKat по 139 гривен.
  • Веганский с клубникой и киви по 139 гривен.
  • "Голубое небо" с наполнителем из голубики по 139 гривен.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

И куда же без берлинера - фирменного в заведении, он отличается отсутствием дыры в центре и большим количеством начинки. Мы взяли "Хиппи Хоппо" с начинкой Bueno по 159 гривен.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Какие по вкусу немецкие пончики?

Перед дегустацией владельцы заведения сказали нам, что их продукцию лучше есть руками в перчатках. Ведь вкус с вилкой не почувствуешь!

Первый вау-эффект вызвала инстаграмная подача пончиков, которой переполнены ленты в социальных сетях в киевских блогеров и любителей сладкого.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Начинки было много. После дегустации оставалось послевкусие каждой из них. Консистенция теста не похожа на домашнюю, как готовит мама. Словом, ее узнают люди, которые тестировали Royal Donuts в Германии. Новички будут приятно удивлены.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Сначала команда хотела сотрудничать с пекарнями в Украине, чтобы те пекли пончики, и не заказывать их из-за рубежа.

Мы хотели делать пончики в украинских пекарнях. Но ни одна из 35 пекарен не смогла повторить их уникальный вкус. Приходится заказывать за тысячи километров, чтобы киевляне могли отправиться в гастротур во время дегустации, – отметили в заведении.

Мы отметили слоеное тесто пончика со вкусом кофе – напоминает круассан по структуре. И веганский пончик, в котором нет молока, но есть черный шоколад, – с насыщенным вкусом фруктов. Его называют диетическим, поскольку в нем меньше калорий.

Веганский пончик – 139 гривен
Веганский пончик – 139 гривен / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Ставки были на "Хипи Хопо", ведь берлинеры – фавориты в меню. Согласитесь, подача не менее эффектна.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Но мы ожидали большего внутри.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В Сети видели сотни вирусных видео, которые откровенно называют "фудпорном": обильная начинка вытекает из берлинера, пробуждая аппетит.

/ Фото: скриншот

Однако здесь ее было мало, поэтому эффекта "фудпорна", как на видео, не случилось. Хотя это и не сделало пончик менее вкусным, но ожидания не оправдались.

Что мы хотим сказать после дегустации?

Инстаграмное заведение Royal Donuts с немецкими корнями подарило возможность киевлянам отправиться в гастротур, попробовав всего лишь один пончик.

Люди готовы стоять в очередях! Все для того, чтобы увиденная "картинка" из тиктока и инстаграма ожила. И, конечно, узнать, каков на вкус пончик "с историей", потому что его рецептуру не повторит ни одно заведение Украины.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Предполагаем, что после нескольких посещений пончиковой сладкоежки Украины поймут этот мем с официальной страницы проекта.

/ Фото: скриншот

Мы оценили пончики и их подачу, но берлинер оставил после себя двоякие впечатления. Хочется теперь вернуться, чтобы увидеть желанный "перформанс", который пока не состоялся.

Недавно мы продегустировали пиццу от Дзидзьо и рассказали, какая она на вкус.

Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор проекта NO STRESS

Окончила бакалавриат НПУ им. М. П. Драгоманова по специальности редактор СМИ. Опыт работы в журналистике - от 1 года. Работала в изданиях "Большой Киев" и #Шотам. Автор самых дорогих текстов на сайте "Сегодня" в прямом смысле слова. Пишет для рубрики "Самое дорогое" и  NO STRESS.

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