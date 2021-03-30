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Коллекция Лувра с 482 тысячами единиц теперь в свободном доступе – где посмотреть

Сегодня, 06:15

Отличная возможность познакомиться с наследием музея

Парижский Лувр открыл бесплатный доступ к онлайн-экскурсии всем художественным арсеналом музея. Посмотреть произведения можно на его официальном сайте.

Лувр порадовал поклонников музея во время карантина и открыл доступ к 482 тысячам единиц с историей. Все, что нужно – это планшет, смартфон, или компьютер.

Фото: Getty Images

В базе данных коллекций найдете произведения французского музея, Национального музея Эжен-Делакруа, скульптур из садов Тюильри и Карусели, а также "MNR" (Musées Nationaux Récupération), которые нашли после Второй мировой войны.

Поклонники музея смогут увидеть локацию через интерактивную карту, которая позволит посетителям исследовать Лувр по комнатам. Еще будут доступны записи от кураторов про произведения искусства и тематические альбомы.

База данных коллекций хоть и доступна на планшетах и ​​компьютерах, но обновления будут происходить только на смартфонах.

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