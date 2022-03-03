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Как сохранить грудное молоко и кормить грудью, если вы в бомбоубежище

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня
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3 марта, 14:00
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Если вы – кормящая мама, то сохранение лактации в условиях военного положения поможет малышу всегда быть сытым и спокойным. Как это сделать – в материале
Сохранить грудное молоко и кормить грудью, если вы в бомбоубежище, возможно, к тому же это даст крохе больше спокойствия
Сохранить грудное молоко и кормить грудью, если вы в бомбоубежище, возможно, к тому же это даст крохе больше спокойствия / Фото: freepik.com, Коллаж: Сегодня

Постоянные обстрелы войсками РФ мирных украинцев вынуждают людей сутками находиться в подвалах и убежищах: особенно тяжело приходится кормящим мамам. Как кормить грудью в условиях войны и сохранить лактацию., рассказала терапевт, семейный врач, специалист УЗ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк
Анна Красюк / Фото: пресс-служба

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Кормление грудью или смеси – что лучше при военном положении?

Стоит ли кормить грудью или перейти на смеси, если мама с малышом постоянно вынуждены находиться в убежище? Некоторые мамы считают, что в условиях постоянных боевых действий лучше бросить грудное вскармливание (ГВ) и перейти на смесь.

Решать, конечно, самой женщине, но нынешние реалии таковы, что не всегда будет возможность эту смесь приготовить, и вообще приобрести. Поэтому ГВ – это отличная возможность всегда иметь еду для малыша, а также дать дополнительную эмоциональную поддержку крохе. Кормящим мамам в таких условиях важно не только поддерживать лактацию, но и не допускать застоя молока в груди.

Как сохранить лактацию и не застудить грудь

Берегитесь переохлаждения, сквозняков, это способствует закупорке молочных протоков и развитию мастита, воспалительного процесса. Поэтому в буквальном смысле держите малыша на груди и давайте ему ее чаще – это поспособствует постоянному оттоку молока, профилактике застойных процессов. К тому же, малыш на руках у мамы и сосущий ее грудь будет более спокойным.

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Чаще дерите малыша на руках (на груди – чтобы успокоить) и давайте ему сосать грудь, чтобы не только накормить, но и наладить постоянную лакатцию
Чаще дерите малыша на руках (на груди – чтобы успокоить) и давайте ему сосать грудь, чтобы не только накормить, но и наладить постоянную лакатцию / Фото: unsplash.com

Также важно, чтобы жидкость, которую вы пьете, "прибывала равномерно" и не приводила к слишком быстрому наполнению груди. Для этого пейте не горячую воду, комнатной температуры, и "не залпом". Тогда риски возникновения отечности в молочных железах, застоя молока и мастита будут гораздо ниже.

Как избежать мастита при НВ и застоя молока?

Не переживайте, если малыш не может выпить все молоко, сцеживайте остатки: техника сцеживания – массажные движения от периферии молочной железы – к ареоле (соску). И затем легким надавливанием на ареолу сцедите молоко. Когда сцедить грудь до конца не получается, и вы чувствуете, что грудь переполнена – попросите мужа или партнера высосать молоко.

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Если молока мало или оно пропало от стресса, то как можно чаще давайте ребенку грудь, чтобы возобновить лактацию
Если молока мало или оно пропало от стресса, то как можно чаще давайте ребенку грудь, чтобы возобновить лактацию / Фото: freepik.com

Это очень важно, чтобы не допустить так называемой "каменной груди", когда ткани воспаляются, грудь становится горячей и начинается мастит. Также при возможности пользуйтесь молокоотсосами. Если молока наоборот, мало или оно пропало от стресса, то как можно чаще давайте ребенку грудь. Наладить лактации можно даже после полного прекращения поступления молока.

А если у малыша колики, как помочь в условиях военных действий?

Колики у новорожденных и младенцев (в основном это происходит от трех недель до трех месяцев) – явление очень частое. Поэтому важно всегда иметь под рукой теплую пеленку, термос, бутылку с горячей водой, чтобы нагреть пеленку (но не мочить) и положить малышу на животик. Держите малыша с пеленкой у себя на груди, пока колики не пройдут и малыш не успокоится.

Если ваш малыш на искусственном питании и негде взять смесь, то можно временно обойтись молоком, читайте "Чем накормить ребенка, если нет смеси".

Также важно поддержать психику более старших детей, читайте "Как уберечь психологическое здоровье ребенка во время войны – 8 эффективных советов".

Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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