Можно ли наслаждаться жизнью во время войны

Нормально ли пить кофе на Почтовой площади, праздновать дни рождения, встречаться с друзьями на барбекю, дегустировать вино на Площе Рынок. Читайте, что думают в ВСУ

Нормально ли покупать новые платья, сидеть в кафе с друзьями и выезжать на пикник? / Фото: Коллаж: Сегодня

Находясь в условной безопасности, мы стараемся вернуться к нормальной жизни или тому, что было нормальным до 24 февраля. Спешим купить вино до обозначенного военным положением времени, маринуем мясо для шашлыков, покупаем платья и купальники, ищем загородные комплексы с бассейнами, где хотим провести уикенд…

Мы стали выкладывать в соцсети фото, на которых мы улыбаемся, чередуя их со снимками Мариуполя и постами о сборе денег для ВСУ. Каждый раз нас посещает один и тот же вопрос – а нормально ли это?

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В Сети можно встретить огромное количество постов с призывом опомниться, перестать делать прически и организовывать посиделки с друзьями пока война не закончиться. И вот тут встает вопрос, а что нам делать? Сидеть в скорби и печали 24/7?

Психологи советуют выходить из состояния стресса, адаптироваться, заниматься повседневными делами и даже искать хобби. Но, что думают сами военные, которые прямо сейчас отдают свои жизни за наш спокойны сон.

Служащая ВСУ Анна Сорочинская опубликовала в своем Facebook-аккаунте пост, в котором рассказала, как относится к тому, что сейчас происходит в Киеве, Львове и других городах Украины, где благодаря ей и ее сослуживцам процветает мирная жизнь.

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ВСУ борется за то, чтобы мы могли спокойно пить кофе, любить друг друга и наслаждаться летом / Фото: скриншот

Не знаю, у кого как, но мать его, лично я ужасно радуюсь, когда знаю, что где-то там люди покупают свои лавандовые латте, пьют пивко в компании друзей, занимаются любовью, курят mj, развлекаются, когда девушки надевают лучшие платья и отправляются отдыхать со своими парнями, короче – когда жизнь продолжается. И именно за это я готова сколько нужно сидеть в грязи, говне, армейщине, опасности и что там еще судьба приготовила в будущем на путях моей второй войны. Ибо жизнь и счастье должны торжествовать. Мы не должны отдать русакам нашу радость. Потому, что, когда я вернусь, я также буду пытаться прожить свою жизнь на полную катушку – и за себя, и за тех ужасно дорогих сердцу людей, которые уже никогда этого не смогут сделать.

Конечно, мы не призываем запускать салюты, напиваться вдребезги или устраивать шумные вечеринки с грохочущей на всю округу музыкой. Обязательно нужно чувствовать грань и не превращаться в свиней. Быть толерантными к другим, помогать нуждающимся, волонтерить, жертвовать и да, праздновать торжество жизни!

Вам нужно прочитать о том, как фейерверки и шумная музыка может сказаться на психическом состоянии окружающих.