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5 часов в Интернете, медитации и TikTok: как мы использовали телефоны в 2021 году

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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13 января, 11:40
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В прошлом году мы проводили больше времени в Интернете, чем в 2020-м. Также сравнительно выросла популярность онлайн-знакомств
Как мы пользовались телефоном в 2021 году
Как мы пользовались телефоном в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Вслед за ТОП-10 самых популярных постов 2021 года, делимся рейтингом мобильных приложений, которыми люди пользовались в 2021 году. Исходя из отчета компании по мониторингу приложений App Annie, TikTok вне конкуренции, сообщает BBC.

В 2021 году мы больше времени проводили в телефоне. Результат почти в 5 часов превышает на 30% время, зафиксированное в 2019 году. Авторы исследования говорят, что 7 из 10 минут мы тратили именно на социальные сети.

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Лидер социальных сетей – TikTok, на него у нас уходило на 90% больше времени, чем в 2020 году. Специалисты считают, что уже к экватору 2022 года количество активных ежемесячных пользователей TikTok превысит 1,5 миллиарда. YouTube стал самым популярным приложением для проигрывания видео в 60 странах, а Netflix занял 2 место в большинстве стран.

Также среди молодых пользователей выросла популярность приложений для улучшения психического самочувствия и медитаций, например, Headspace и Calm. В 2021 году их загружали на 27% чаще, чем в 2020.

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Исследователи тенденций отметили, что значительно увеличилась число сервисов по доставке еды и напитков, приложений с обновленной информацией о Covid-19 и онлайн-магазинах. В 2020 году более востребованными стали и приложения для онлайн-знакомств: на них люди потратили 4 миллиарда долларов, а это на 95% больше, чем в 2018 году. Самые популярные – Tinder и Badoo.

Также вам будет интересно: что искали модники в Google в 2021 году?

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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