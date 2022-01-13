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5 годин в Інтернеті, медитації та TikTok: як ми використовували телефони у 2021 році

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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13 січня, 11:40
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Минулого року ми проводили більше часу в Інтернеті, ніж 2020-го. Також порівняно зросла популярність онлайн-знайомств
Как мы пользовались телефоном в 2021 году
Как мы пользовались телефоном в 2021 году / Фото: Колаж: Сьогодні

Слідом за ТОП-10 найпопулярніших постів 2021 року, ділимося рейтингом мобільних додатків, якими люди користувалися в 2021 році. Виходячи зі звіту компанії з моніторингу програм App Annie, TikTok поза конкуренцією, повідомляє BBC.

2021 року ми більше часу проводили в телефоні. Результат майже в 5 годин перевищує на 30% час, зафіксований у 2019 році. Автори дослідження кажуть, що 7 із 10 хвилин ми витрачали саме на соціальні мережі.

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Лідер соціальних мереж – TikTok, на нього у нас витрачалося на 90% більше часу, ніж у 2020 році. Фахівці вважають, що вже до екватора 2022 кількість активних щомісячних користувачів TikTok перевищить 1,5 мільярда. YouTube став найпопулярнішим додатком для відтворення відео в 60 країнах, а Netflix зайняв 2 місце у більшості країн.

Також серед молодих користувачів зросла популярність додатків для покращення психічного самопочуття та медитацій, наприклад, Headspace і Calm. У 2021 році їх завантажували на 27% частіше, ніж у 2020 році.

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Дослідники тенденцій відзначили, що значно збільшилася кількість сервісів з доставки їжі та напоїв, додатків з оновленою інформацією про Covid-19 та онлайн-магазини. У 2020 році більш затребуваними стали та програми для онлайн-знайомств: на них люди витратили 4 мільярди доларів, а це на 95% більше, ніж у 2018 році. Найпопулярніші – Tinder і Badoo.

Також вам буде цікаво: що шукали модники у Google у 2021 році?

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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