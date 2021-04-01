Зоопарк похвастался своими африканскими львами. Выяснилось, что это собаки (фото)

Представители зоопарка опровергают все обвинения

Посетители обвинили во лжи китайский зоопарк Юаньцзяшань в городе Сичан. Сотрудники заведения якобы обманывают людей, пытаясь выдать собак породы золотистый ретривер за африканских львов. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

Представители зоопарка опровергают все обвинение. По их словам, львы есть, но они теперь "живут в других местах".

Посетитель парка по фамилии Танг утверждает, что это не так. Он бывал в Юаньцзяшань и не видел там никаких африканских львов. "Сначала мы думали, что просто ошиблись вольером. Мы обошли клетку и убедились, что все правильно, но вместо льва почему-то сидел золотистый ретривер", – пожаловался китаец.

Фото: Handout

Более того, мужчина записал прогулку по зоопарку на видео и опубликовал эту запись в интернете. На ролике работник зоопарка объясняет Тангу, что раньше в клетке жил лев, однако животное уже переселили в другое место. "Просто знак не снят из клетки", – заявил он.

Фото: Handout

Сообщается, что информационную табличку над вольером сняли после того, как видео стало вирусным в Сети.

Напомним, ранее мы рассказывали о медведе, который взялся за генеральную уборку в мелитопольском зоопарке. Кроме этого, в зоопарке чилийской столице Сантьяго впервые показали красных панд.

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