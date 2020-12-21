Жабы стали предметом судебной тяжбы длинною в 9 лет. Чем не угодили квакухи?
Супруги Пешерас подготовили петицию, а к спасению водоема и лягушек привлекли экологов
В любом случае, с продуктами вас обманули или соседи раздражают – берегите нервы! Потому что испорченные нервы до добра не доведут. Слышали историю с французским супругами Анны и Мишеля Пешерас и с судом по поводу жаб? Далее в материале все подробности необычного дела.
Супругов Пешерас суд обязал выселить лягушек из частного пруда, расположенного на их дворе. Иск на семейную пару подал сосед, который пожаловался, что жабы в брачный период так квакают, что это мешает ему спать.
Интересно, что судебная волокита длилась около девяти лет, и теперь представители Фемиды постановили осушить пруд, а жаб переселить.
Но супруги Пешерас решили не сдаваться. Подготовило петицию, а к спасению водоема и лягушек привлекли экологов.
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