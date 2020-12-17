24 кота, которые спят в любое время и в любом положении (фото)

Хозяева же не устают удивляться гибкости и находчивости своих питомцев

Коты могут спать от 14 до 22 часов – и это нормально. Но иногда пушистики пытаются максимально усложнить себе жизнь и находят для сна самые неподходящие места.

Хозяева же не устают удивляться гибкости и находчивости своих питомцев. Конечно же, они фотографируют любимчиков, чтобы потом поделится смешными кадрами с пользователями Reddit.

Предлагаем вам взглянуть на эти веселые снимки.

1. Главное – это комфорт

2. Устал играть с шариком

3. Еще одно применение для стиральной машины

4. Хорошо погулял

5. Божий одуванчик

6. Не дошла до кухни

7. Красиво жить не запретишь

8. Неловкий момент

9. Генератор ласки и тепла

10. Поскользнулся, упал, уснул

11. "Я не видел вашего мяса"

12. Когда по-настоящему холодно

13. "Когда я работаю дома, кошки спят в ящике моего стола"

14. Он так незаметно вырос

15. После тяжелого дня

17. После достойного ужина

18. Сюрприз в машине

19. Уснул на месте преступления

20. Это не коврик...

21. Ни в чем себе не отказывай

22. Скатывается на пол

23. Опять на работу! Нет...

24. Оконный утеплитель

Напомним, ранее мы писали о мужчине, который вместе с бездомной кошкой отправился в путешествие. Посмотрите на 20 райских уголков, где они уже побывали.

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Также мы опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.

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