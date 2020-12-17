24 кота, которые спят в любое время и в любом положении (фото)
Хозяева же не устают удивляться гибкости и находчивости своих питомцев
Коты могут спать от 14 до 22 часов – и это нормально. Но иногда пушистики пытаются максимально усложнить себе жизнь и находят для сна самые неподходящие места.
Хозяева же не устают удивляться гибкости и находчивости своих питомцев. Конечно же, они фотографируют любимчиков, чтобы потом поделится смешными кадрами с пользователями Reddit.
Предлагаем вам взглянуть на эти веселые снимки.
Напомним, ранее мы писали о мужчине, который вместе с бездомной кошкой отправился в путешествие. Посмотрите на 20 райских уголков, где они уже побывали.
Смотрите видео: имеют ли коты сверхъестественную силу
Также мы опубликовали подборку из 10 фото самых забавных котов и собак под фильтрами из TikTok.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное