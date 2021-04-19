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Врожденная аномалия: 23-летняя девушка с одной грудью удивила врачей (фото)

Сегодня, 09:58

Бекка Бутчер из английского города Барнсли еще в подростковом возрасте обращалась за помощью к врачу, но он заявил, что все нормализуется к концу полового созревания

У 23-летней жительницы английского города Барнсли по имени Бекка Бутчер из-за врожденной болезни выросла только одна грудь. Об этой деликатной проблеме девушка рассказывает подписчикам в своем Instagram.

Аномалию развития Бекка заметила еще в подростковом возрасте. Она даже обращалась за помощью к врачу, но он заявил, что все нормализуется к концу полового созревания. Шло время, однако ничего не менялось.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Потеряв веру в медиков, британка попыталась сама выяснить, что с ней происходит, и пришла к выводу, что у нее редкий врожденный недуг – синдром Поланда, который характеризуется частичным или полным отсутствием большой грудной мышцы.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Бекка опять записалась на прием к врачу, но, как выяснилось, он никогда не слышал о подобной болезни.

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Сама девушка не считает, что она "неправильная". Когда ей предложили бесплатную операцию по увеличению второй груди, она отказалась.

"Я сказала врачам, что не хочу делать операцию, просто хочу знать, почему я такая. Не собираюсь ничего менять, но мне важно знать, как с этим жить", – признается Бекка Бутчер.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Британка научилась жить со своей особенностью, нашла любовь и хочет вдохновить других людей с подобным состоянием принимать себя.

Напомним, ранее обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу. Кроме этого, мы писали об австралийке, которая страдает из-за аномального роста груди 11-го размера.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , instagram.com/beccabutcherx
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