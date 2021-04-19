Врожденная аномалия: 23-летняя девушка с одной грудью удивила врачей (фото)

Бекка Бутчер из английского города Барнсли еще в подростковом возрасте обращалась за помощью к врачу, но он заявил, что все нормализуется к концу полового созревания

У 23-летней жительницы английского города Барнсли по имени Бекка Бутчер из-за врожденной болезни выросла только одна грудь. Об этой деликатной проблеме девушка рассказывает подписчикам в своем Instagram.

Аномалию развития Бекка заметила еще в подростковом возрасте. Она даже обращалась за помощью к врачу, но он заявил, что все нормализуется к концу полового созревания. Шло время, однако ничего не менялось.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Потеряв веру в медиков, британка попыталась сама выяснить, что с ней происходит, и пришла к выводу, что у нее редкий врожденный недуг – синдром Поланда, который характеризуется частичным или полным отсутствием большой грудной мышцы.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Бекка опять записалась на прием к врачу, но, как выяснилось, он никогда не слышал о подобной болезни.

Сама девушка не считает, что она "неправильная". Когда ей предложили бесплатную операцию по увеличению второй груди, она отказалась.

"Я сказала врачам, что не хочу делать операцию, просто хочу знать, почему я такая. Не собираюсь ничего менять, но мне важно знать, как с этим жить", – признается Бекка Бутчер.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Британка научилась жить со своей особенностью, нашла любовь и хочет вдохновить других людей с подобным состоянием принимать себя.

Напомним, ранее обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу. Кроме этого, мы писали об австралийке, которая страдает из-за аномального роста груди 11-го размера.

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