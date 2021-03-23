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Блогер показала простой трюк, как визуально увеличить маленькую грудь (видео)

Сегодня, 11:26

Публикация девушки стала вирусной и набрала несколько миллионов просмотров

TikTok-блогерша по имени Талия Ям показала простой способ, как быстро и без особых усилий увеличить маленькую грудь. Публикация девушки стала вирусной и набрала несколько миллионов просмотров, лайков и множество комментариев.

Талия сперва показала, как выглядит ее грудь без бюстгальтера, а затем примерила бюстгальтер с пуш-апом и отметила, что "разница видна, но не сильно".

Во второй части ролика героиня продемонстрировала, как выглядит ее тело с бюстгальтером-невидимкой, который прикрепляется к груди с помощью липкого внутреннего слоя. "С ним почти ничего не поменялось", – сказала она на видео в TikTok.

Видео: tiktok.com/@talia.yam

В итоге Ям объединила оба бюстгальтера и наглядно показала, насколько объемнее стала выглядеть ее грудь. Блогерша призвала подписчиц приобрести бюстгальтер-невидимку и при необходимости пользоваться данным методом.

Фото: TikTok

Подписчики девушки поблагодарили ее в комментариях.

"Способ работает! Спасибо!", "Выглядит потрясающе и очень естественно!", "Я просто хотела бы знать, кто это придумал, чтобы вручить медаль этому человеку", – пишут они в комментариях.

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Напомним, ранее американская блогерша Мадди Маротта сделала обыкновенную фотографию на пляже: она, одетая в желтое бикини, позирует на фоне моря. Однако из-за неожиданной детали снимок девушки превратился в оптическую иллюзию и повеселил интернет.

Кроме этого, мы писали о блогерше, которой бабушка случайно отправила свои обнаженные фото.

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Источники: Сегодня , tiktok.com/@talia.yam
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