Как правильно самообследовать грудь: объясняем пошагово

Чтобы сохранить грудь и избежать развития серьезных болезней, важно самообследовать грудь

Чтобы распознать мастопатию или другие проблемы с грудью на ранней стадии и успешно их преодолеть, важно и нужно научиться обследовать грудь самостоятельно. Если вы до сих пор не находили время, чтобы уделить свое груди должное внимание – то сделайте это прямо сейчас!

Чем женщине поможет самообследование и как это делать правильно у себя дома, рассказала акушер-гинеколог, специалист по ультразвуковой диагностике Татьяна Шеплякова.

Татьяна Шеплякова Фото: пресс-служба

Зачем каждой женщине проводить самообследование груди?

Красоты и здоровья женкой груди можно лишиться из-за постоянной занятости, боязни идти на профилактический осмотр или просто незнания, как самой проверить свою грудь.Здоровая женская грудь – это не только символ женственности и притягательности для мужчины. Это ваше здоровье, уверенность в себе и возможность кормить малыша грудным молоком. Заболевания молочной железы, даже не злокачественные, способны серьезно разрушить здоровье, изменить привычную для женщины жизнь и вообще создать массу проблем.

Далеко не сразу уплотнение или другое образование в груди будет болеть, женщина просто может не чувствовать годами крохотное уплотнение или узелок. А регулярное самообследование поможет прощупать даже самую маленькую опухоль.

В идеале каждый год нужно проходить профилактический осмотр груди у маммолога, женщинам старше 40 лет вообще рекомендована ежегодная маммография или, как минимум – УЗИ.

Но и простой, доступный каждой из нас самоосмотр груди поможет вовремя заметить на ранней стадии не только рак груди, а также различные заболевания молочных желез, которые часто возникают из-за гормонального дисбаланса (мастопатии, фиброзно-кистозные образования, гинекомастии). Чаще обращайте внимание на состояние своих молочных желез, чтобы не пропустить начавшиеся в них воспалительные процессы (в том числе мастит).

Как правильно самообследовать грудь: объясняем пошагово

Самообследование молочных желез нужно проводить каждый месяц, в первой фазе менструального цикла, то есть сразу после менструации. Удобнее всего проводить самообследование в ванной, перед зеркалом, итак:

Сначала нужно визуально оценить грудь. Станьте пере зеркалом, руки положите на талию. Оцените форму молочных желез, их симметричность. Не должно быть участков отеков, покраснений, втяжений кожи и сосков. Далее переходим к прощупыванию: левую руку отведите за голову. Подушечками 2-3-4 пальцев правой руки поступательными круговыми движениями с легким надавливанием прощупайте всю левую грудь. Обратите внимание на припухлости и уплотнения. Заканчивая обследование надавите на основание соска большим и указательным пальцами. В норме не должно быть ни каких выделений из сосков (если вы не кормите грудью в данный момент).

Те же манипуляции проведите с правой молочной железой. Если вы выявили какие либо изменения или уплотнения, позвоните своему лечащему врачу.

Также каждой женщине полезно знать основные факторы рака груди и способы их преодоления.

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