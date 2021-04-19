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Вроджена аномалія: 23-річна дівчина з однією груддю здивувала лікарів (фото)

Сьогодні, 09:58

Бекка Бутчер з англійського міста Барнслі ще у підлітковому віці зверталася за допомогою до лікаря, але він заявив, що все нормалізується до кінця статевого дозрівання

У 23-річної жителька англійського міста Барнслі на ім'я Бекка Бутчер через вроджену хворобу виросла тільки одна грудь. Про цю делікатну проблему дівчина розповідає підписникам у своєму Instagram.

Аномалію розвитку Бекка помітила ще у підлітковому віці. Вона навіть зверталася за допомогою до лікаря, але він заявив, що все нормалізується до кінця статевого дозрівання. Йшов час, однак нічого не змінювалося.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Втративши віру в медиків, британка спробувала сама з'ясувати, що з нею відбувається, і дізналася, що у неї рідкісна вроджена недуга – синдром Поланда, який характеризується частковою або повною відсутністю великого грудного м'яза.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Бекка знову записалася на прийом до лікаря, але, як з'ясувалося, він ніколи не чув про подібну хворобу.

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Сама дівчина не вважає, що вона "неправильна". Коли їй запропонували безкоштовну операцію зі збільшення грудей, вона відмовилася.

"Я сказала лікарям, що не хочу робити операції, просто хочу знати, чому я така. Не збираюся нічого змінювати, але мені важливо знати, як з цим жити", – зізнається Бекка Бутчер.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Британка навчилася жити зі своєю особливістю, знайшла любов і хоче надихнути інших людей із подібною проблемою приймати себе.

Нагадаємо, раніше власниця найбільших грудей в Європі знялася в образі рятівниці Малібу. Крім цього, ми писали про австралійку, яка страждає через аномальний ріст грудей 11-го розміру.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/beccabutcherx
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