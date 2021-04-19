Вроджена аномалія: 23-річна дівчина з однією груддю здивувала лікарів (фото)

Бекка Бутчер з англійського міста Барнслі ще у підлітковому віці зверталася за допомогою до лікаря, але він заявив, що все нормалізується до кінця статевого дозрівання

У 23-річної жителька англійського міста Барнслі на ім'я Бекка Бутчер через вроджену хворобу виросла тільки одна грудь. Про цю делікатну проблему дівчина розповідає підписникам у своєму Instagram.

Аномалію розвитку Бекка помітила ще у підлітковому віці. Вона навіть зверталася за допомогою до лікаря, але він заявив, що все нормалізується до кінця статевого дозрівання. Йшов час, однак нічого не змінювалося.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Втративши віру в медиків, британка спробувала сама з'ясувати, що з нею відбувається, і дізналася, що у неї рідкісна вроджена недуга – синдром Поланда, який характеризується частковою або повною відсутністю великого грудного м'яза.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Бекка знову записалася на прийом до лікаря, але, як з'ясувалося, він ніколи не чув про подібну хворобу.

Сама дівчина не вважає, що вона "неправильна". Коли їй запропонували безкоштовну операцію зі збільшення грудей, вона відмовилася.

"Я сказала лікарям, що не хочу робити операції, просто хочу знати, чому я така. Не збираюся нічого змінювати, але мені важливо знати, як з цим жити", – зізнається Бекка Бутчер.

Фото: Instagram | Rebecca Butcher

Британка навчилася жити зі своєю особливістю, знайшла любов і хоче надихнути інших людей із подібною проблемою приймати себе.

Нагадаємо, раніше власниця найбільших грудей в Європі знялася в образі рятівниці Малібу. Крім цього, ми писали про австралійку, яка страждає через аномальний ріст грудей 11-го розміру.

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