Учительница с огромной грудью бросила работу и прославилась (фото)

51-летняя женщина перенесла множество пластических операций

Бывшая учительница музыки Аллегра Коул из США бросила работу и стала подрабатывать моделью. 51-летняя женщина перенесла множество пластических операций, чтобы совершить полную внешнюю трансформацию.

Недавно Аллегра показала, как выглядела десять лет назад, в очередной раз шокировав своих подписчиков. Женщина изменила размер бюста, сделала подтяжку живота, бразильскую подтяжку ягодиц, увеличила губы. Кроме этого, она регулярно делает уколы ботокса.

Фото: Instagram | Allegra Cole World

Сейчас на Instagram модели подписано 1,4 млн человек.

Фото: Instagram | Allegra Cole World

Многие пользователи пишут в комментариях, что модели "пора завязывать с пластикой".

Фото: Instagram | Allegra Cole World

Однако сама Коул призналась, что ни о чем не жалеет, ведь пышные формы помогли ей стать настоящей светской львицей.

Фото: Instagram | Allegra Cole World

Напомним, ранее обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу. Кроме этого, мы писали об австралийке, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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