Учительница с огромной грудью бросила работу и прославилась (фото)
51-летняя женщина перенесла множество пластических операций
Бывшая учительница музыки Аллегра Коул из США бросила работу и стала подрабатывать моделью. 51-летняя женщина перенесла множество пластических операций, чтобы совершить полную внешнюю трансформацию.
Недавно Аллегра показала, как выглядела десять лет назад, в очередной раз шокировав своих подписчиков. Женщина изменила размер бюста, сделала подтяжку живота, бразильскую подтяжку ягодиц, увеличила губы. Кроме этого, она регулярно делает уколы ботокса.
Сейчас на Instagram модели подписано 1,4 млн человек.
Многие пользователи пишут в комментариях, что модели "пора завязывать с пластикой".
Однако сама Коул призналась, что ни о чем не жалеет, ведь пышные формы помогли ей стать настоящей светской львицей.
Напомним, ранее обладательница самой большой груди в Европе снялась в образе спасательницы Малибу. Кроме этого, мы писали об австралийке, которая страдает из-за аномального роста груди 11 размера.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
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