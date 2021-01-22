Ток-шоу "Говорить Україна" поможет женщине уменьшить грудь седьмого размера

Из-за чрезмерно большого бюста у молодой женщины начались проблемы со здоровьем

На ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит на телеканале "Украина", обратилась Анна с необычной просьбой. Она попросила помочь ей избавиться…от своей груди. Сейчас бюст Анны седьмого размера, весит шесть килограмм, и он "физически" мешает ей жить.

Ведущий Алексей Суханов Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я переживаю, чтобы из-за большой груди у меня не вырос горб. Планировала пойти на курсы маникюра, но из-за размера груди, не могу. Одежду вынуждена покупать на 2-3 размера больше, так как грудь постоянно увеличивается. Еще в школе мне сказали, что у меня сколиоз, и что в дальнейшем нужно не напрягать позвоночник. Сегодня в области шеи чувствую дискомфорт. Мне нравится моя внешность, но грудь единственное, что меня беспокоит. Супруг никогда не видел моего бюста, потому что боюсь, что он ему не понравится", – делится в студии "Говорить Україна" Анна.

А вот супруг Анны, Юрий, категорически против желания любимой лечь под нож, но боится, что из-за постоянных ссор и недопонимания может потерять жену.

"Многие женщины наоборот хотят увеличить грудь до такого размера, как у моей супруги. Меня все устраивает в Анне, к тому же она молодая мама и я переживаю, как она будет себя чувствовать после операции", – рассказал Юрий.

Скриншот YouTube

Супруг Анны подтверждает, что ей сложно подобрать одежду из-за большой груди, женщина испытывает неудобства, и стыдится даже перед ним раздеваться. Но последствия операции пугают Юрия больше.

Чтобы успокоит мужа Анны, "Говорить Україна" предложило героине пройти полное обследование. В студии ток-шоу медики озвучили свое заключение. Психолог сказала, что Анна психологически травмирована критикой ее фигуры предыдущим возлюбленным. А пластический хирург уверил, что у женщины есть все показания к операции, так как это не вопрос эстетики, а здоровья. Ортопед подтвердил проблемы со спиной у Анны, которые вызваны нагрузкой, что в будущем может привести к грыже, повышенному давлению, проблемам со зрением и даже инсульту.

"Когда настолько большой размер, ни спорт, ни массаж не помогут, это как рюкзак, который носят спереди. И впоследствии руки и другие части тела выходят из строя. Единственный вариант – уменьшить объем хирургически", – рассказал пластический хирург Дмитрий Слоссер, который предупредил, что операция лишит возможности женщину кормить детей грудью в будущем.

Но, взвесив все "за" и "против", Анна приняла решение – уменьшить грудь. Пластический хирург Дмитрий Слоссер выполнит операцию бесплатно.

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на телеканале "Украина" по будням в 20:10!

В предыдущем выпуске "Говорить Україна" французского мужчину спасали из любовной западни с украинцами.

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