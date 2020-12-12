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Самые популярные украшения для елки на Новый год 2021. Без COVID-19 не обошлось!

Сегодня, 09:10

Под елкой обязательно нужно загадать, чтобы ко всем пришли беззаботность и здоровье

2020 год выдался сложным для большинства населения планеты. Впрочем, накануне праздников люди не теряют оптимизма. Превратили традицию украшения елки на целый флешмоб. Какие новогодние игрушки сейчас в тренде – разбирались в сюжете.

Сюжет Яны Лукьянец
Видео: Сегодня

Новогодние тренды изменяются не медленнее моды. Так, в 2018 году популярными стали елки, изготовленные из подручных материалов. 2019 год американцы встречали уже с "черными" деревьями. А вот в нынешний год популярное все, что связано с COVID-19.

Под елкой обязательно нужно загадать, чтобы ко всем пришли беззаботность и здоровье.

Самые популярные украшения для елки на Новый год 2021
Самые популярные украшения для елки на Новый год 2021
Фото: скриншот

Самые популярные украшения для елки на Новый год 2021

1. Ангел с масок вместо верхушки

Вместо рождественской звезды, которую ставят на верхушку новогодней елки, там можно разместить ангелочка с защитных масок.

2. Елка из перчаток

Можно использовать для создания елки медицинские перчатки. Причем и как игрушки, и вообще, как основу для праздничного дерева.

3. Игрушки в стиле коронавируса

Популярными в этом году станут игрушки, изображающие, собственно, сам коронавирус. Тогда уже к своему праздничному наряду можно смело добавить собственноручно сделанную корону на голову.

Тем временем мы узнали, что нужно успеть до Нового года 2021 — чек-лист.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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елка украшения коронавирус Новый год 2021
Источник: Сегодня
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