Самые популярные украшения для елки на Новый год 2021. Без COVID-19 не обошлось!
Под елкой обязательно нужно загадать, чтобы ко всем пришли беззаботность и здоровье
2020 год выдался сложным для большинства населения планеты. Впрочем, накануне праздников люди не теряют оптимизма. Превратили традицию украшения елки на целый флешмоб. Какие новогодние игрушки сейчас в тренде – разбирались в сюжете.
Новогодние тренды изменяются не медленнее моды. Так, в 2018 году популярными стали елки, изготовленные из подручных материалов. 2019 год американцы встречали уже с "черными" деревьями. А вот в нынешний год популярное все, что связано с COVID-19.
Под елкой обязательно нужно загадать, чтобы ко всем пришли беззаботность и здоровье.
1. Ангел с масок вместо верхушки
Вместо рождественской звезды, которую ставят на верхушку новогодней елки, там можно разместить ангелочка с защитных масок.
2. Елка из перчаток
Можно использовать для создания елки медицинские перчатки. Причем и как игрушки, и вообще, как основу для праздничного дерева.
3. Игрушки в стиле коронавируса
Популярными в этом году станут игрушки, изображающие, собственно, сам коронавирус. Тогда уже к своему праздничному наряду можно смело добавить собственноручно сделанную корону на голову.
Тем временем мы узнали, что нужно успеть до Нового года 2021 — чек-лист.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное