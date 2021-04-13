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Огромный кит столкнул туриста за борт и едва не проглотил его (фото)

Сегодня, 21:59

Во время круиза мужчина с дочкой хотели понаблюдать за китами, но во время кормления животного турист упал за борт

В Южной Африке возле залива Алгоа огромный кит едва не проглотил экскурсанта, когда тот пытался его покормить.

Об этом пишет Mirror.

51-летний Марино Гербаваз и его 22-летняя дочь Джиллиан 3 апреля отправились в круиз, чтобы понаблюдать за китами вокруг залива Алгоа.

Во время кормления голодный кит Брайда вышел из воды и ударился о борт лодки, из-за чего она сильно раскачалась и мужчина упал в воду.

Фото: Kennedy News & Media
Фото: Kennedy News & Media

К счастью поблизости оказалась другая лодка, и она быстро вытащила его на борт.

Недавно у побережья английского города Портло заметили огромную пятиметровую акулу. Хищницу сняла на видео местная команда, которая занимается организацией морских прогулок для наблюдения за дикой природой.

Также ранее рыбак из Австралии Джош Хатчинс стал жертвой нападения агрессивной акулы.

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ЮАР круиз киты
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