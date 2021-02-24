Кіт всю ніч чекав господиню і плакав, заглядаючи у камеру відеоспостереження

Цей ролик моментально став вірусним у Мережі

Дівчина на ім'я Мен з китайського міста Сюйчжоу поділилася у TikTok кумедним відео, на якому показано, як її кіт заглядає в об'єктив камери відеоспостереження й плаче в очікуванні приходу своєї господині.

За словами дівчини, коли вона їде кудись у справах, то завжди залишає камеру спостереження увімкеною, щоб наглядати за своїм котом Фу-Фу. Зазвичай, за цей час нічого цікавого не відбувається, але останнього разу вихованець влаштував справжню драму.

Вусатий підійшов впритул до камери і зі сльозами на очах почав заглядати в об'єктив.

Відео: iesdouyin.com

Господиня відразу зрозуміла, що це відео точно стане вірусним, і не помилилася – вихованець миттю прославився у Мережі.

Пізніше з'явилося відео їхнього зворушливого возз'єднання.

У коментарях користувачі Мережі пишуть, що й самі не можуть стримати сліз.

Нагадаємо, раніше 38-річна Ніколь Джури з канадського міста Дункан показала на відео, як її шестимісячна кішка Хейзел, яка ніколи раніше не бачила снігу, відреагувала на снігопад.

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