Заготівлі з баклажанів на зиму – 5 кращих рецептів

Баклажани – один з небагатьох овочів, який зберігає свої смакові якості після термічної обробки та маринування. Це, як і помідори у власному соку, прекрасна закуска й доповнення до основної страви. Рецепти ікри з баклажанів, баклажанів в аджиці, салату з них і не тільки – знайдете нижче. А тут дізнаєтеся, де вигідно купити продукти для пікніка.
Ікра з баклажанів на зиму
Час приготування:
- 1 година
Складові:
- 1 кг баклажанів
- 500 г солодкого червоного перцю
- 1 гострий перець
- 300 г цибулі
- 100 мл соняшникової олії
- 0,5 склянки томатної пасти
- 3-4 зубчики часнику
- 30 г петрушки
- Сіль – за смаком
Спосіб приготування:
- Помити всі овочі. Очистити солодкий перець, видалити насіння і крупно нарізати м'якоть.
- Очищену цибулю розрізати на шматочки.
- Поставити на вогонь суху сковороду без олії. Готувати баклажани, поки шкірка не почорніє, а сам овоч не стане м'яким.
- Запечені баклажани залишити на 5 хвилин, потім зняти з них шкірку і зрізати плодоніжки.
- Цибулю пропустити через м'ясорубку або подрібнити в кухонному комбайні.
- Потім окремо подрібнити перець і печені баклажани.
- Цибулю обсмажити в олії до легкої золотистої, додати перець, тушкувати 10 хвилин.
- Потім додати баклажани і готувати, періодично помішуючи, щоб суміш не пригоріла, близько 20 хвилин на маленькому вогні.
- Додати томатну пасту, тушкувати ще 10 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати зелень, сіль, подрібнений часник і добре перемішати. Має вийти густа суміш, яку потрібно остудити і зберігати в холодильнику. За бажанням баклажанну ікру можна подрібнити блендером.
- Щоб заготовити ікру з баклажанів на зиму, її слід перекласти в стерильні банки, накрити прокип'яченими кришками і стерилізувати: 0,5 л банки – 30 хвилин, 1 л – 60 хвилин.
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Салат з баклажанів на зиму
Час приготування:
- 2 години
Інгредієнти (на 1 л банку):
- 500 г баклажанів
- 3 солодких перці
- 1 цибулина
- 1 морква
- 5-6 помідорів
- 2 ст. л. томатної пасти
- 1/2 ч. л. майорану
- Олія – за смаком
- Сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Нарізати баклажани кружечками завтовшки 0,5 см і обсмажити на олії з двох боків. Посолити і викласти на окрему тарілку.
- Перець очистити від насіння і нарізати соломкою. Моркву натерти на крупній тертці, цибулю подрібнити.
- Помідори обдати окропом, зняти шкірку і порубати.
- На сковороді з розігрітою олією обсмажити цибулю і моркву, потім додати перець. Коли він стане м'яким, додати помідори і томатну пасту, посолити, поперчити за смаком, додати майоран і тушкувати овочеву масу на маленькому вогні протягом 15 хвилин.
- На дно стерилізованої банки викласти внапуск шар баклажанів, на них – шар тушкованих овочів, потім – знову баклажани і овочі. Заповнити банку до горлечка, трохи ущільнити ложкою і стерилізувати 30 хвилин.
- Після чого банку герметично закрити, перевернути і залишити до повного охолодження.
Баклажани як гриби на зиму
Час приготування:
- 2 години
Складові:
- 5 кг баклажанів
- 4,5 л води
- 50 мл 9% оцту
Для маринаду:
- 3 головки часнику
- 1 пучок кропу
- 300 мл олії
- 250 мл 9% оцту
- 1 ч. л. чорного меленого перцю
- 4 ст. л. (80 г) крупної солі без гірки
- 1 ч. л. цукру з гіркою
Спосіб приготування:
- Взяти молоді щільні овочі. Видалити у баклажанів плодоніжки і нарізати їх кубиками з боком 1,5 см.
- Закип'ятити воду у великій каструлі і додати оцет. Відправити нарізані баклажани в каструлю і варити 5 хвилин з моменту закипання. Якщо овочів багато, потрібно готувати їх партіями.
- Готові баклажани відкинути на сито, щоб стекла рідина. Перекласти у велику миску.
- Для маринаду подрібнити кріп і нарізати дрібними кубиками часник. Перемішати і влити оцет з олією. Додати сіль, цукор і мелений чорний перець. Перемішати і дайте маринаду трохи постояти.
- Влити маринад до баклажанів і перемішати.
- Перекласти салат в стерилізовані банки. Утрамбовувати овочі не потрібно.
- Простерилізувати кришки. Для цього залити їх окропом і залишити на 20 хвилин. Потім злити воду і накрити ними банки.
- Поставити салат стерилізуватися в киплячу воду. Для цього покласти на дно каструлі тканину або рушник. Налити трохи води і довести до кипіння. Поставити в каструлю банки із заготівлею, щоб вода доходила їм по "плечики". Кришки мають бути на банках.
- Довести до кипіння і стерилізувати баклажани 20 хвилин. Потім дістати банки і закупорити їх кришками. Перевернути заготовку догори дном і укутати в ковдру на 12 годин. Після охолодження відправити банки в комору на зберігання.
Скільки стерилізувати банки із заготівлями
- Банки об'ємом 0,5 л потрібно стерилізувати 15 хвилин
- 0,7 л – 20 хвилин
- 1 л – 30 хвилин
Просто баклажани на зиму
Час приготування:
- 1 година
Складові:
- 1 кг баклажанів
- Часник
- Петрушка
Для маринаду:
- 2,5 л води
- 7 лаврового листя
- Половинка гіркого перцю
- Духмяний перець
- 100 г крупної солі
- 100 мл оцту 9%
Спосіб приготування:
- Баклажани помити, нарізати кубиками зі стороною 2-3 см і додати в киплячий маринад. Варити 2-3 хвилин.
- Вийняти шумівкою і перекласти в стерилізовані банки, пересипаючи очищеним часником і петрушкою. Залити маринадом, в якому варилися баклажани.
- Прикрити банки кришками і поставити стерилізувати (з моменту закипання 15-20 хвилин). Закатати.
- Перед вживанням баклажани посипати подрібненою цибулею і полити олією.
Баклажани на зиму в аджиці
Час приготування:
- 2 години
Складові:
- 3 кг баклажанів
- 3,5 кг помідорів
- 2 гострих перці
- 3 кг болгарського перцю
- 2 головки часнику
- 100 г крупної солі
- 100 г оцту 9%
- 200 г цукру
- 200 г рослинної олії
Спосіб приготування:
- З томатів вичавити сік.
- Блендером або м'ясорубкою перетерти перці і часник в густу пастоподібну масу. Покласти каструлю, додати сік, всі спеції, довести до кипіння.
- Зрізати у баклажанів плодоніжки і розрізати на широкі кільця (2-3 см). Посолити і додати в киплячу аджику.
- Варити на невеликому вогні до готовності, проколюючи для перевірки, щоб були м'якими, але не зварилися. Це займе 0,5-1 годину, залежно від того, якими шматками були нарізані баклажани: великі шматки варяться довше.
- Зняти з плити і закатати в стерилізовані банки.
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