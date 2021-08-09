Заготівлі з баклажанів на зиму – 5 кращих рецептів

Баклажани на зиму можна заморозити, а можна приготувати баклажанну ікру, замаринувати в аджиці або зробити з ними овочевий салат на зиму. Для заготівель підходять тільки щільні та без пошкоджень овочі

Ікра з баклажанів на зиму / Фото: Depositphotos

Баклажани – один з небагатьох овочів, який зберігає свої смакові якості після термічної обробки та маринування. Це, як і помідори у власному соку, прекрасна закуска й доповнення до основної страви. Рецепти ікри з баклажанів, баклажанів в аджиці, салату з них і не тільки – знайдете нижче. А тут дізнаєтеся, де вигідно купити продукти для пікніка.

Ікра з баклажанів на зиму

Баклажанна ікра на зиму / Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Складові:

1 кг баклажанів

500 г солодкого червоного перцю

1 гострий перець

300 г цибулі

100 мл соняшникової олії

0,5 склянки томатної пасти

3-4 зубчики часнику

30 г петрушки

Сіль – за смаком

Спосіб приготування:

Помити всі овочі. Очистити солодкий перець, видалити насіння і крупно нарізати м'якоть. Очищену цибулю розрізати на шматочки. Поставити на вогонь суху сковороду без олії. Готувати баклажани, поки шкірка не почорніє, а сам овоч не стане м'яким. Запечені баклажани залишити на 5 хвилин, потім зняти з них шкірку і зрізати плодоніжки. Цибулю пропустити через м'ясорубку або подрібнити в кухонному комбайні. Потім окремо подрібнити перець і печені баклажани. Цибулю обсмажити в олії до легкої золотистої, додати перець, тушкувати 10 хвилин. Потім додати баклажани і готувати, періодично помішуючи, щоб суміш не пригоріла, близько 20 хвилин на маленькому вогні. Додати томатну пасту, тушкувати ще 10 хвилин. За 5 хвилин до готовності додати зелень, сіль, подрібнений часник і добре перемішати. Має вийти густа суміш, яку потрібно остудити і зберігати в холодильнику. За бажанням баклажанну ікру можна подрібнити блендером. Щоб заготовити ікру з баклажанів на зиму, її слід перекласти в стерильні банки, накрити прокип'яченими кришками і стерилізувати: 0,5 л банки – 30 хвилин, 1 л – 60 хвилин.

Салат з баклажанів на зиму

Салат з баклажанів / Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 години

Інгредієнти (на 1 л банку):

500 г баклажанів

3 солодких перці

1 цибулина

1 морква

5-6 помідорів

2 ст. л. томатної пасти

1/2 ч. л. майорану

Олія – за смаком

Сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування:

Нарізати баклажани кружечками завтовшки 0,5 см і обсмажити на олії з двох боків. Посолити і викласти на окрему тарілку. Перець очистити від насіння і нарізати соломкою. Моркву натерти на крупній тертці, цибулю подрібнити. Помідори обдати окропом, зняти шкірку і порубати. На сковороді з розігрітою олією обсмажити цибулю і моркву, потім додати перець. Коли він стане м'яким, додати помідори і томатну пасту, посолити, поперчити за смаком, додати майоран і тушкувати овочеву масу на маленькому вогні протягом 15 хвилин. На дно стерилізованої банки викласти внапуск шар баклажанів, на них – шар тушкованих овочів, потім – знову баклажани і овочі. Заповнити банку до горлечка, трохи ущільнити ложкою і стерилізувати 30 хвилин. Після чого банку герметично закрити, перевернути і залишити до повного охолодження.

Баклажани як гриби на зиму

Баклажани як гриби / Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 години

Складові:

5 кг баклажанів

4,5 л води

50 мл 9% оцту

Для маринаду:

3 головки часнику

1 пучок кропу

300 мл олії

250 мл 9% оцту

1 ч. л. чорного меленого перцю

4 ст. л. (80 г) крупної солі без гірки

1 ч. л. цукру з гіркою

Спосіб приготування:

Взяти молоді щільні овочі. Видалити у баклажанів плодоніжки і нарізати їх кубиками з боком 1,5 см. Закип'ятити воду у великій каструлі і додати оцет. Відправити нарізані баклажани в каструлю і варити 5 хвилин з моменту закипання. Якщо овочів багато, потрібно готувати їх партіями. Готові баклажани відкинути на сито, щоб стекла рідина. Перекласти у велику миску. Для маринаду подрібнити кріп і нарізати дрібними кубиками часник. Перемішати і влити оцет з олією. Додати сіль, цукор і мелений чорний перець. Перемішати і дайте маринаду трохи постояти. Влити маринад до баклажанів і перемішати. Перекласти салат в стерилізовані банки. Утрамбовувати овочі не потрібно. Простерилізувати кришки. Для цього залити їх окропом і залишити на 20 хвилин. Потім злити воду і накрити ними банки. Поставити салат стерилізуватися в киплячу воду. Для цього покласти на дно каструлі тканину або рушник. Налити трохи води і довести до кипіння. Поставити в каструлю банки із заготівлею, щоб вода доходила їм по "плечики". Кришки мають бути на банках. Довести до кипіння і стерилізувати баклажани 20 хвилин. Потім дістати банки і закупорити їх кришками. Перевернути заготовку догори дном і укутати в ковдру на 12 годин. Після охолодження відправити банки в комору на зберігання.

Скільки стерилізувати банки із заготівлями

Банки об'ємом 0,5 л потрібно стерилізувати 15 хвилин

0,7 л – 20 хвилин

1 л – 30 хвилин

Просто баклажани на зиму

Баклажани на зиму мариновані / Фото: Depositphotos

Час приготування:

1 година

Складові:

1 кг баклажанів

Часник

Петрушка

Для маринаду:

2,5 л води

7 лаврового листя

Половинка гіркого перцю

Духмяний перець

100 г крупної солі

100 мл оцту 9%

Спосіб приготування:

Баклажани помити, нарізати кубиками зі стороною 2-3 см і додати в киплячий маринад. Варити 2-3 хвилин. Вийняти шумівкою і перекласти в стерилізовані банки, пересипаючи очищеним часником і петрушкою. Залити маринадом, в якому варилися баклажани. Прикрити банки кришками і поставити стерилізувати (з моменту закипання 15-20 хвилин). Закатати. Перед вживанням баклажани посипати подрібненою цибулею і полити олією.

Баклажани на зиму в аджиці

Баклажани можна закривати в аджиці / Фото: Depositphotos

Час приготування:

2 години

Складові:

3 кг баклажанів

3,5 кг помідорів

2 гострих перці

3 кг болгарського перцю

2 головки часнику

100 г крупної солі

100 г оцту 9%

200 г цукру

200 г рослинної олії

Спосіб приготування:

З томатів вичавити сік. Блендером або м'ясорубкою перетерти перці і часник в густу пастоподібну масу. Покласти каструлю, додати сік, всі спеції, довести до кипіння. Зрізати у баклажанів плодоніжки і розрізати на широкі кільця (2-3 см). Посолити і додати в киплячу аджику. Варити на невеликому вогні до готовності, проколюючи для перевірки, щоб були м'якими, але не зварилися. Це займе 0,5-1 годину, залежно від того, якими шматками були нарізані баклажани: великі шматки варяться довше. Зняти з плити і закатати в стерилізовані банки.

Як замаринувати огірки експрес-методом і рецепт салату з них дивіться у відео.

Тут зібрані 3 рецепти заготівель з перцю на зиму.