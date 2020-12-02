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Что приготовить из нута: ТОП-5 рецептов вкусных и полезных блюд

Сегодня, 19:32

Горох нут богат ценным растительным белком

Не секрет, что бобовые очень полезны для здоровья. Диета, богатая бобовыми, помогает снизить риск диабета второго типа, ожирения, повышенного кровяного давления, высокого уровня холестерина, болезней сердца и инсульта.

Нут содержит клетчатку и имеет низкую калорийность при высоких питательных свойствах. Это хороший источник витаминов группы В, железа, меди, магния, цинка и фосфора.

Делимся подборкой вкусных и здоровых рецептов из такого популярного суперфуда, как нут.

Бозбаш с горохом нут от Асмик Гаспарян

Суп с горохом нут и бараниной
Суп с горохом нут и бараниной
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

  • Бараньи ребрышки – 1,5 кг
  • Нут – 150 г
  • Морковь – 2 шт.
  • Яблоки кислых сортов – 2 шт.
  • Томаты в собственном соку – 5 шт.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Перец чили – 1 шт.
  • Чеснок – 5 зубчиков
  • Кинза – 5 веточек
  • Соль – 30 г
  • Зира – 12 г
  • Черный перец горошком – 15 шт.
  • Хмели-сунели – 13 г
  • Кориандр – 6 г
  • Вода – 3 л

Способ приготовления:

  1. Бараньи ребрышки разрежьте поперек по 2 ребра. Залейте водой. Отварите на медленном огне в течение 1,5 часа вместе с предварительно замоченным в воде нутом и солью.
  2. Затем добавьте нарезанные кольцами морковь и ломтики яблок, и целый перец чили. Проварите 15 минут. После этого добавьте кубики болгарского перца и измельченные томаты в собственном соку.
  3. Разотрите в ступке зиру, семена кориандра и черный перец горошком. Добавьте в суп. Добавьте хмели-сунели и нарезанный полукольцами лук. Перемешайте и проварите еще 2 минуты.
  4. При подаче посыпьте суп измельченными кинзой и чесноком.

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Салат из нута и пряной цветной капусты от Юлии Высоцкой

Салат из цветной капусты и нута
Салат из цветной капусты и нута
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Нут – 300 г
  • Капуста цветная – 1/3 кочана
  • Картофель молодой – 7 шт.
  • Помидоры – 1 шт.
  • Лук-шалот – 1 шт.
  • Лайм – ½ шт.
  • Кинза свежая – 3 веточки
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Карри паста – 1 ст. л.
  • Уксус – 1 ч. л.
  • Куркума – 1 щепотка
  • Соль морская – 1 щепотка

Для заправки:

  • Небольшой корень имбиря – 1 шт.
  • Йогурт жирный – 3 ст. л.
  • Оливковое масло Extra Virgin – 2 ст. л.
  • Тамариндовый соус – 1 ч. л.
  • Куркума – 1 щепотка

Способ приготовления:

  1. Нут отварить согласно инструкции на упаковке.
  2. Из половинки лайма выжать 2‒3 ст. ложки сока.
  3. Цветную капусту разобрать на небольшие соцветия и, срезав грубые стебли, выложить в глубокую посуду.
  4. Добавить пасту карри и щепотку куркумы, сбрызнуть соком лайма и оливковым маслом и все перемешать.
  5. Заправленную капусту выложить в небольшой противень и запекать под разогретым грилем 5 минут.
  6. Шалот почистить, нарезать тонкими кольцами, выложить в глубокую посуду, сбрызнуть уксусом и дать замариноваться.
  7. Помидор нарезать небольшими дольками.
  8. Картофель, не очищая, отварить и разрезать на 4 части.
  9. К замаринованному луку добавить помидор, нут, картофель, запеченную цветную капусту и все перемешать.
  10. Корень имбиря почистить и натереть на мелкой терке.
  11. Приготовить заправку: йогурт соединить с натертым имбирем и тамариндовым соусом, добавить куркуму, влить оливковое масло Extra Virgin и все перемешать.
  12. Салат полить заправкой, посолить и перемешать.
  13. Кинзу мелко порубить, добавить в салат и еще раз перемешать.

Рецепт баклажанов с нутом и апельсинами от Татьяны Литвиновой

Закуска из киноа, овощей и нута
Закуска из киноа, овощей и нута
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 300 г
  • Беби морковь – 10-12 шт.
  • Нут – 100 г
  • Курага – 6-8 шт
  • Фенхель – 1 клубень
  • Киноа – 200 г
  • Кориандр – 1/2 ч л
  • Соль – по вкусу
  • Зира – 1/2 ч л
  • Апельсин ( цедра с половины и сок со всего)

Способ приготовления:

  1. Нут замочить на 6-8 часов.
  2. Баклажан очистить, нарезать кубиками по 3 см.
  3. Фенхель нарезать соломкой, снять цедру с 1/2 апельсина и извлечь сок.
  4. Положить все овощи, цедру и нут в чугунную или с двойным дном посуду, залить соком апельсина, накрыть крышкой и тушить 30 минут.
  5. Затем добавить специи, предварительно немного прогрев их на сухой сковороде.
  6. После добавления специй тушить еще 5-10 минут. Потом держать блюдо под закрытой крышкой еще 10 минут выключенным. Если у вас есть тажин, тогда идеально готовить в нем и в духовке, как жители Марокко.

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Диетический фалафель по рецепту Светланы Фус

Фалафель с гарниром
Фалафель с гарниром
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Нут отварной – 200 г
  • Кунжут – 1 ст.л.
  • Зира – 1 ч.л.
  • Чеснок – 1 зубок
  • Кинза, петрушка – по вкусу
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нут измельчить в мясорубке или блендере, добавить кунжут, зиру, измельченный через пресс чеснок, мелко нарезанную кинзу и петрушку, соль и перец.
  2. Все хорошо перемешать, слепить небольшие котлетки размером с грецкий орех и обжарить или на сухой сковороде или в 1 ст.л. оливкового масла. Фалафель готов. Благодаря добавлению специй, фалафель имеет необычный пряный вкус. При желании можно добавить сок лимона.
  3. Подавать фалафель можно с гарниром и овощами на обед, на ужин с салатом, или же на перекус в лаваше.

Хумус по рецепту Джейми Оливера

Домашний хумус
Домашний хумус
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Консервированный нут – 400 г
  • Маленький зубчик чеснока – 1 шт.
  • Кунжутная паста тахини – 1 ст.л.
  • 1 лимон
  • Оливковое масло первого отжима

Способ приготовления:

  1. Поместите консервированный нут в кухонный комбайн, предварительно слив жидкость.
  2. Добавить очищенный чеснок, тахини, лимонный сок по вкусу и столовую ложку масла.
  3. Приправить щепоткой морской соли, затем накрыть крышкой и перебить до получения однородной массы.
  4. Попробовать, по желанию добавьте немного больше лимонного сока. Если хумус слишком густой, разбавить его чистой водой и снова взбить.
  5. Переложить хумус в мисочку. Подавать вместе с нарезанными свежими овощами, такими как морковь, огурцы, редиска или перец, и теплой питой.

Совет: если у вас не консервированного гороха нут, вы можете использовать отварной. В этом случае вам придется добавить больше соли или специй.

Напомним, ранее мы делились рецептом зимнего салата из пасты с ветчиной от Джейми Оливера.

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Источник: Сегодня
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