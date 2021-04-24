Как сделать пасхальный венок: 10 лайфхаков с фото

Пасхальные украшения из веточек, цветов, пластика и даже ткани – множество креативных идей с фото

В канун приближающегося праздника Воскресения Христова пора подумать не только о праздничном меню и эффектном оформлении корзинок, но еще и об интерьере дома. Уже давно стало модным наряжать комнаты и входные двери стильными пасхальными венками.

Предлагаем вашему вниманию множество идей и лайфхаков, как и из чего изготовить красивые пасхальные венки, чтобы праздничное настроение начиналось уже с порога.

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Лайфхак 1. Пасхальный венок из природных материалов

Пасхальный венок Фото: Pinterest

Лоза – отличный материал для плетения. Она податлива, хорошо гнется и принимает нужную вам форму, не ломаясь. На нее легко крепить элементы декора.

Лайфхак 2. Яйца – символ праздника Пасхи

Пасхальный венок Фото: Pinterest

Такой венок из пасхальных яиц полностью отображает тематику и настроение праздника.

Лайфхак 3. Пасхальный венок из яичной скорлупы

Пасхальный венок Фото: Pinterest

А как насчет креативного украшения из пустых скорлупок? Тем более что накануне Пасхи в процессе готовки и выпечки такого материала у вас накопится предостаточно.

Лайфхак 4. Квадратный пасхальный венок

Пасхальный венок Фото: Pinterest

Венок на Пасху не обязательно должен быть круглым. Несколько досточек, перевязанных тесьмой, и уютное гнездышко, обрамленное цветами – праздничная композиция готова.

Лайфхак 5. Распахните окна и двери навстречу Пасхе

Пасхальный венок Фото: Pinterest

Сделайте праздничный венок в виде окошка. Пусть сквозь него заглядывают птицы и первые нежные весенние цветы.

Лайфхак 6. Пасхальный венок из живых цветов

Пасхальный венок Фото: Pinterest

Одними из первых весной распускаются вербовые почки. Если у вас остался букет с Вербного воскресенья, его можно использовать для изготовления венка. Также добавьте в композицию другие живые цветы.

Лайфхак 7. Венок на Пасху для рукодельниц

Пасхальный венок Фото: Pinterest

Очень мило смотрится пасхальный венок из ниток. Картонное кольцо оплетите пряжей любого оттенка, а цветы скрутите из трикотажных лоскутков.

Лайфхак 8. Вязаный пасхальный венок

Пасхальный венок Фото: Pinterest

Умеете вязать? Прекрасно! Тогда вам не составит труда изготовить вязаный венок с игрушкой амигуруми на радость взрослым и детям.

Лайфхак 9. Пасхальный венок из воздушных шариков

Пасхальный венок Фото: Pinterest

Чтобы сделать такое оригинальное украшение, запаситесь воздушными шариками и разноцветными нитками. Намотайте нитки на шарики, тщательно проклеивая между собой, а когда клей высохнет, просто лопните шарики, и у вас останется ажурный ниточный каркас.

Лайфхак 10. Пасха – сердечный праздник

Пасхальный венок Фото: Pinterest

Очень изящно смотрится венок в форме сердца. Вплетите в него живые цветы – это придаст ему нежности и естественности.

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Все подробности в спецтеме Готовимся к Пасхе

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