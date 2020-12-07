5 главных фильмов декабря 2020 – даты премьер

Рассказываем о самых ожидаемых премьерах месяца

Этот год надолго запомнится зрителям и кинематографистам, ведь подобной неопределенности с графиком премьер фильмов мы еще не встречали.

Начиная с марта 2020 года часть фильмов была перенесена на конец года, а другие и вовсе на 2021-2022 годы. В итоге, несмотря на пандемию, мы смогли увидеть немало кинопремьер, а в последний месяц года нас ждет еще несколько релизов.

Дата выхода: 10 декабря

Продюсер фильмов категории "Б" решает поправить свое финансовое положение с помощью аферы, которая только на бумаге кажется простой. Он собирается взять залог у босса мафии на покрытие расходов, делая вид, что следующий фильм – абсолютно реальный. Остается лишь нанять актера-ветерана, затем подстроить несчастный случай на съемках и получить многомиллионную страховку.

Но конечно же, не особо изысканный план проваливается, когда мужественный актер потрясающе выполняет все трюки, а племянник горе-мошенника начинает понимать – что-то здесь нечисто. Тем временем мафия требует денег, а украшением на торте для горе-продюсера становится бывший подопечный, который норовит увести из-под носа гениальный сценарий.

Дата выхода: 10 декабря.

Кинолента, снятая в копродукции Чехии, Украины и Словакии, номинирована на Премию Европейской киноакадемии – так называемый европейский "Оскар".

Сюжет основан на одноименной книге писателя Ежи Косинского и повествует о шестилетнем мальчике-еврее, родители которого отправляют его в Восточную Европу, ведь только так можно спасти ему жизнь. Но обстоятельства вынуждают героя отправиться в непредсказуемое путешествие по незнакомым территориям и селам, спасаясь от нацистов. Ему предстоит встреча с жестокостью селян и не человечностью окружающего мира в борьбе за свою жизнь и будущее.

Дата выхода: 11 декабря на Netflix.

Создатель нашумевших сериалов "Голливуд" и "Рэтчед" Райан Мерфи в этом году подготовил для зрителей и кинопроект. В центре сюжета – бродвейские звезды, дорогостоящее шоу которых с треском проваливается. Чтобы взбодриться и исправить ситуацию, герои отправляются в небольшой городок, где одной старшекласснице запретили идти на выпускной с ее девушкой.

В главных ролях: Николь Кидман, Мерил Стрип и Джеймс Корден.

Дата выхода: 25 декабря на Disney+.

По сюжету, учитель музыки Джо Гарднер хочет заняться своей музыкальной карьерой и выступить с джазовой музыкой. Однажды, получив шанс выступить в популярном джаз-клубе, Джо случайно падает в канализационный люк и после этого его душа отделяется от его тела. Теперь Джо Гарднеру предстоит путешествие по миру душ, где он переосмысливает свою жизнь и помогает обрести мечту другим.

Роли в мультфильме озвучили знаменитые актеры: Тина Фей, Джейми Фокс, Фелисия Рашад и другие.

Дата выхода: 25 декабря на HBO Max.

В продолжении первого фильма "Чудо-женщина" великолепная Галь Гадот снова вернется к фантастическим приключениям амазонки воительницы.

Действие сюжета развернется во времена холодной войны в 80-е годы, когда Диана Принс встретится с двумя злодеями – Максвеллом Лордом и Минервой. Пытаясь остановить их, героиня Галь Гадот также столкнется со своим возлюбленным Стивом Тревором, который, как она считала, погиб во время Первой мировой войны.

Фильм выйдет одновременно в кинотеатрах и на онлайн-платформе HBO Max.

Ранее мы назвали 10 самых ожидаемых сериалов декабря.

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