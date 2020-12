"Билли Айлиш: Мир немного размыт" – вышел трейлер фильма о поп-звезде поколения Z

В документальной ленте мы увидим моменты личной жизни артистки

Совсем недавно появилась информация о том, что Билли Айлиш выпустит документалку о себе, и теперь вышел первый трейлер документального фильма о самой молодой в истории обладательнице музыкальной премии "Грэмми".

Может показаться необычным, что о молодой знаменитости, которая выпустила всего один сольный альбом, сняли уже целый фильм. Но 18-летняя американская певица уже имеет многомиллионную армию поклонников, которым интересно посмотреть с нового ракурса на их кумира.

Документальная лента Billie Eilish: The World’s a Little Blurry ("Билли Айлиш: Мир немного размыт") выйдет уже этой зимой, в феврале на стриминг-платформе Apple TV+.

В фильме мы увидим историю стремительной карьеры Билли Айлиш, моменты закулисья и жизнь молодой певицы во время записи ее дебютного альбома When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Но кроме медийной стороны жизни Билли Айлиш, зрители надеются увидеть и подробности ее личной жизни.

Напомним, что ранее Билли Айлиш выпустила эпичный клип к фильму "007: Не время умирать".

