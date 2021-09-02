Изменить язык на: UA На главную Сегодня
Главная Lifestyle Вкусно

Как вкусно приготовить цветную капусту – 10 отличных рецептов

Ирина Маслова
2 сентября, 12:09
Это не только нежнейшие крем-супы, а и котлеты, запеканки с сыром, помидорами или грибами, лазанья с рикоттой. Если любите капусту помягче, то сначала ее нужно проварить в течение 5-10 минут

Рецепты разных блюд с цветной капустой / Фото: Depositphotos

Если вы до сих пор относились к цветной капусте равнодушно, мол, она суховата, пресновата и практически без вкуса, то эти рецепты могут кардинально изменить эту позицию. Мы знаем, что даже самые пресные овощи могут заиграть ароматными и вкусными красками, а теперь познакомимся с самыми удачными рецептами с цветной капустой, которые вас обязательно удивят.

Стейк из цветной капусты

Стейк из цветной капусты / Фото: instagram.com/kartishovatatiana/

Ингредиенты

  • 1 кочан цветной капусты
  • 2 ч. л. прованские травы
  • 2 зуб. чеснок
  • 100 мл оливковое масло
  • 150 г твердый сыр
  • соль, перец

Способ приготовления

  1. Капусту нарезать на стейки. Смешать травы, измельченный чеснок, масло, соль.
  2. Обмазать смесью капусту. Сверху посыпать тертым сыром.
  3. Выпекать в смазанной маслом форме 30 минут при 180 градусах.

Читайте также:

Запеканка из цветной капусты и грибами

Запеканка из цветной капусты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 кочан цветной капусты (около 700 г)
  • 1,5 литра воды
  • 1 ч. л. соли
  • 75 г сыра
  • 200 г свежих шампиньонов
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 2 ст. л. панировочных сухарей
  • 1,5 стакана молока
  • 30 г муки
  • 50 г сливочного масла
  • 0.5 ч. л. горчицы
  • молотый черный перец, мускатный орех, соль, зелень

Способ приготовления

  1. Цветную капусту разобрать на крупные соцветия. Вскипятить воду вместе с солью, добавить капусту и варить от момента закипания 4 минуты. Переложить шумовкой на тарелку.
  2. Кусочек твердого сыра натереть на крупной терке.
  3. Свежие грибы промыть, обсушить и нарезаем крупными тонкими слайсами.
  4. На сковороду налить столовую ложку растительного масла, добавить грибы и обжарить до готовности. Посолить и поперчить.
  5. Переложить обжаренные грибы на дно формы для запекания, сверху выложить соцветия цветной капусты.
  6. Приготовить сырный соус: на сковороду положить кусочек сливочного масла и подождать, пока оно растает. Добавить муку, быстро размешать. Сразу влить молоко и тщательно перемешать. Как только масса станет однородной, добавить тертый сыр.
  7. Размешать, включить минимальный огонь. Добавить все приправы, тщательно перемешать и снять соус с плиты.
  8. Полученным соусом залить грибы и цветную капусту. Сверху все посыпать панировочными сухарями и тертым сыром.
  9. Отправить форму с капустой в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 20-30 минут. Запеканка должна подрумяниться.
  10. Перед подачей украсить нарезанной зеленью.

Запеканка из цветной капусты с сыром

Рецепты разных блюд с цветной капустой / Фото: Depositphotos


Ингредиенты

  • 1 кг цветной капусты
  • 1 веточка тимьяна
  • 4-5 яиц
  • 300 мл сливок
  • 100 г тертого твердого сыра
  • 50 г тертого пармезана
  • Соль, молотый перец, мускатный орех или другие специи на выбор

Способ приготовления

  1. Капусту разобрать на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде вместе с веточкой тимьяна в течение 5 минут. Слить жидкость.
  2. Приготовить заливку: смешать в миске яйца, сливки, тертый сыр и специи.
  3. Капусту выложить в одну или несколько глубоких формочек.
  4. Залить соцветия сливочной смесью и отправить в разогретую до 180 градусов духовку, чтобы запеканка подрумянилась, примерно на 20-30 минут.
  5. Готовое блюдо можно украсить рубленой зеленью.

Читайте также:

Лазанья с цветной капустой и рикоттой

Лазанья с цветной капустой и рикоттой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 3/4 средней головки цветной капусты
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1-2 ч. л. хлопьев красного перца
  • 225 г рикотты
  • 2 ст. л. овощного или куриного бульона
  • щепотка корицы, соль и свежемолотый перец
  • 3 чашки соуса маринара
  • 200-225 г листов лазаньи, не требующих варки
  • 1 чашка тертого пармезана

Способ приготовления

  1. Разогрейте духовку до 230 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Отрежьте нижнюю часть кочана цветной капусты и удалите листья. Разрежьте цветную капусту на ломтики толщиной около 8 мм, чтобы соцветия по краям отвалились.
  3. Перемешайте кусочки цветной капусты с оливковым маслом, солью и перцем по вкусу. Выложите на противень ровным слоем.
  4. Запекайте около 15 минут, один раз перевернув. Капуста должна стать мягкой и слегка подрумяниться.
  5. Достаньте из духовки, перемешайте с хлопьями красного перца и отложите в сторону.
  6. Убавьте нагрев духовки до 180 градусов.
  7. Смешайте рикотту, бульон, корицу, соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
  8. Смажьте маслом прямоугольную форму для запекания и выложите ложку томатного соуса на дно. Покройте слоем листов лазаньи. Намажьте рикоттой. Сверху снова поместите слой цветной капусты, а затем слой томатного соуса и слой пармезана.
  9. Повторите слои, заканчивая слоем пасты с томатным соусом и пармезаном.
  10. Накройте форму для выпечки фольгой и поставьте в духовку.
  11. Запекайте 40 минут, пока лазанья не станет легко прокалываться вилкой.
  12. Раскройте и, если хотите, запекайте еще 10 минут, пока верх не подрумянится.
  13. Достаньте вегетарианскую лазанью из духовки и оставьте на 5 минут перед подачей на стол.

Читайте также:

Салат из цветной капусты с курицей

Салат из цветной капусты / Фото: Pinterest

Ингредиенты

  • 160 г цветной капусты
  • 1 болгарский перец
  • 40 г сухариков из белого хлеба
  • 40 г салата Айсберг
  • 200 г куриного филе
  • 40 г майонеза
  • 4 г горчицы
  • 40 мл растительного масла
  • соевый соус, соль – по вкусу

Способ приготовления

  1. Куриное филе замариновать на пять минут в соевом соусе, соли и перце.
  2. Обжарить кусочки филе на растительном масле до готовности.
  3. Тем временем отварную цветную капусту разделить на соцветия. Болгарский перец очистит от внутренностей и нарезать полосочками. Нарезать или порвать салат Айсберг.
  4. Из белого хлеба нарезать кубики и слегка поджарить их в духовке.
  5. Майонез смешать с горчицей.
  6. Соединить в салатнице капусту, перец, салат, сухарики, заправить смесью майонеза и горчицы.
  7. Сверху выложить кусочки курятины.

Заливной пирог с цветной капустой на сметане

Пирог с цветной капустой / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты

  • 200 г цветной капусты
  • 170 г муки
  • 2 яйца
  • 6 ст. л. сметаны 10%
  • 50 г сливочного масла
  • соль морская – по вкусу

Способ приготовления

  1. Проварите капусту в кипящей подсоленной воде в течение пяти минут (несколько соцветий оставьте для украшения).
  2. Сметану взбейте с яйцами и растопленным сливочным маслом, постепенно всыпайте муку и щепотку соли, все хорошенько перемешайте.
  3. Влейте в форму для запекания половину теста, выложите капусту и сверху залейте второй половиной теста.
  4. Оставшиеся соцветия порежьте ломтиками и украсьте тесто сверху.
  5. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Читайте также:

Котлеты из цветной капусты

Котлеты из цветной капусты / Фото: Pinterest

Ингредиенты

  • 250 г цветной капусты
  • 50 г лука
  • 1/4 стакана овсяных хлопьев
  • 1 ст. л. муки
  • 1 кусочек лимона
  • панировочные сухари
  • растительное масло
  • соль, пряности

Способ приготовления

  1. Цветную капусту разделить на соцветия. Выложить в подсоленную кипящую воду с добавлением дольки лимона на пять минут.
  2. Овсянку запарить горячей водой на 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком.
  3. После того, как цветная капуста отварилась и остыла, ее нужно мелко нарезать.
  4. В миску добавить цветную капусту, готовую запаренную овсянку, нарезанный лук, муку, соль, специи и замесить фарш.
  5. Сформировать из фарша котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне по две минуты с каждой стороны.

Запеканка из цветной капусты с помидорами

Запеканка из цветной капусты / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 300 г цветной капусты
  • 20 мл растительного масла
  • 100 мл молока
  • 1 помидор
  • соль
  • 70 г твердого сыра
  • 4 яйца

Способ приготовления

  1. Бланшировать цветную капусту. Для этого ее нужно разделить на соцветия и отварить в кипящей подсоленной воде в течение 5-8 минут.
  2. Несколько маленьких формочек или одну среднюю смазать маслом и выложить цветную капусту.
  3. Положить сверху ломтики помидора.
  4. Залить смесью из яиц, молока и соли.
  5. Присыпать сыром и поставить в духовку на 25-40 минут при температуре 180 градусов.
  6. Подавать запеканку горячей, по желанию украсив зеленью.

Читайте также:

Суп-пюре из цветной капусты с креветками

Суп-пюре из цветной капусты с креветками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • Вода – 1,5 л
  • Цветная капуста – 0,5 кг
  • Корень петрушки – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Растительное масло – 3 ст. л
  • Креветки – 300 г

Способ приготовления

  1. На дно кастрюли налейте небольшое количество растительного масла и поджарьте на нем мелко порезанные лук и морковь.
  2. Добавьте нарезанный кружочками корень петрушки. Залейте овощи водой и варите 15 минут.
  3. Положите в овощной бульон разделенную на соцветия капусту.
  4. Отваренные овощи измельчите в блендере.
  5. Полученную массу разведите бульоном до консистенции пюре.

Запеченная цветная капуста в духовке

Запеченная цветная капуста в духовке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

  • 1 средний кочан цветной капусты
  • 20 г сливочного масла – для смазывания формы

Для соуса

  • 30 г сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 1 стакан молока
  • 100 г тертого твердого сыра
  • 1 ч. л. соли
  • 1/4 ч. л. свежемолотого черного перца
  • щепотка мускатного ореха

Для посыпки

  • хлебная крошка или панировочные сухари
  • 20 г мелко нарезанного масла

Способ приготовления

  1. Цветную капусту помыть и разобрать на соцветия.
  2. Отварить в кипящей воде в течение 5 минут. Откинуть на дуршлаг.
  3. Жаропрочную форму для запекания смазать маслом и поместить в нее цветную капусту.
  4. Чтобы приготовить сырный соус, в сотейнике на слабом огне растопить кусочек сливочного масла. Помешивая, всыпать муку.
  5. Влить молоко и, продолжая перемешивать венчиком, варить на небольшом огне до однородной консистенции.
  6. Добавить тертый сыр, соль, перец и мускатный орех. Хорошо перемешать и снять с плиты. Продолжать помешивать, пока сыр полностью не расплавится.
  7. Полить цветную капусту в форме сырным соусом и посыпать панировочными сухарями. Сверху разложить маленькие кусочки сливочного масла.
  8. Запекать капусту в духовке, разогретой до 200 градусов, около 30 минут или до появления золотистой корочки.

Из видео узнаете, как вкусно заготовить болгарский перец на зиму.

И еще 3 рецепта из цветной капусты, которые нужно обязательно приготовить, собраны здесь.

Реклама