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Як смачно приготувати цвітну капусту – 10 цікавих рецептів

Ірина Маслова
2 вересня, 12:09
Це не тільки найніжніші крем-супи, а й котлети, запіканки з сиром, помідорами або грибами, лазанья з рикотою. Якщо любите капусту м'якіше, то спочатку її потрібно проварити впродовж 5-10 хвилин

Рецепти різних страв з цвітною капустою / Фото: Depositphotos

Якщо ви досі ставилися до цвітної капусти байдуже, мовляв, вона суха, пріснувата і практично без смаку, то ці рецепти можуть кардинально змінити цю позицію. Ми знаємо, що навіть найпрісніші овочі можуть заграти ароматними і смачними фарбами, а тепер познайомимося з найвдалішими рецептами з цвітною капустою, які вас обов'язково здивують.

Стейк з цвітної капусти

Стейк з цвітної капусти / Фото: instagram.com/kartishovatatiana/

Інгредієнти

  • 1 качан цвітної капусти
  • 2 ч. л. прованські трави
  • 2 зуб. часник
  • 100 мл оливкова олія
  • 150 г твердий сир
  • сіль, перець

Спосіб приготування

  1. Капусту нарізати на стейки. Змішати трави, подрібнений часник, олію, сіль.
  2. Обмазати сумішшю капусту. Зверху посипати тертим сиром.
  3. Випікати в змащеній олією формі 30 хвилин за 180 градусів.

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Запіканка з цвітної капусти і грибами

Запіканка з цвітної капусти і грибами / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 качан цвітної капусти (близько 700 г)
  • 1,5 літра води
  • 1 ч. л. солі
  • 75 г твердого сиру
  • 200 г свіжих печериць
  • 2 ст. л. олії
  • 2 ст. л. панірувальних сухарів
  • 1,5 склянки молока
  • 30 г борошна
  • 50 г вершкового масла
  • 0.5 ч. л. гірчиці
  • мелений чорний перець, мускатний горіх, сіль, зелень

Спосіб приготування

  1. Цвітну капусту розібрати на великі суцвіття. Закип'ятити воду разом з сіллю, додати капусту і варити від моменту закипання 4 хвилини. Перекласти шумівкою на тарілку.
  2. Шматочок твердого сиру натерти на крупній тертці.
  3. Свіжі гриби промити, обсушити і нарізаємо великими тонкими слайсами.
  4. На сковороду налити столову ложку олії, додати гриби і обсмажити до готовності. Посолити і поперчити.
  5. Перекласти обсмажені гриби на дно форми для запікання, зверху викласти суцвіття цвітної капусти.
  6. Приготувати сирний соус: на сковороду покласти шматочок вершкового масла і почекати, доки воно розтане. Додати борошно, швидко розмішати. Одразу влити молоко і ретельно перемішати. Щойно маса стане однорідною, додати тертий сир.
  7. Розмішати, увімкнути мінімальний вогонь. Додати всі приправи, ретельно перемішати і зняти соус з плити.
  8. Отриманим соусом залити гриби і цвітну капусту. Зверху все посипати панірувальними сухарями і тертим сиром.
  9. Відправити форму з капустою в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 20-30 хвилин. Запіканка має підрум'янитися.
  10. Перед подачею прикрасити нарізаною зеленню.

Запіканка з цвітної капусти з сиром

Рецепти різних страв з цвітною капустою / Фото: Depositphotos


Інгредієнти

  • 1 кг цвітної капусти
  • 1 гілочка чебрецю
  • 4-5 яєць
  • 300 мл вершків
  • 100 г тертого твердого сиру
  • 50 г тертого пармезану
  • Сіль, мелений перець, мускатний горіх або інші спеції на вибір

Спосіб приготування

  1. Капусту розібрати на суцвіття і відварити в киплячій підсоленій воді разом з гілочкою чебрецю впродовж 5 хвилин. Злити рідину.
  2. Приготувати заливку: змішати в мисці яйця, вершки, тертий сир і спеції.
  3. Капусту викласти в одну або кілька глибоких формочок.
  4. Залити суцвіття вершковою сумішшю і відправити в розігріту до 180 градусів духовку, щоб запіканка підрум'яниться, приблизно на 20-30 хвилин.
  5. Готову страву можна прикрасити зеленню.

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Лазанья з цвітною капустою і рикотою

Лазанья з цвітною капустою і рикотою / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 3/4 середньої головки цвітної капусти
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1-2 ч. л. пластівців червоного перцю
  • 225 г рикоти
  • 2 ст. л. овочевого або курячого бульйону
  • щіпка кориці, сіль і мелений перець
  • 3 чашки соусу маринара
  • 200-225 г листів лазаньї, що не потребують варіння
  • 1 чашка тертого пармезану

Спосіб приготування

  1. Розігрійте духовку до 230 градусів. Застеліть деко пергаментним папером.
  2. Відріжте нижню частину качана цвітної капусти і видаліть листя. Розріжте капусту на скибочки завтовшки близько 8 мм, щоб суцвіття по краях відвалилися.
  3. Перемішайте шматочки цвітної капусти з оливковою олією, сіллю і перцем за смаком. Викладіть на деко рівним шаром.
  4. Запікайте близько 15 хвилин, один раз перевернувши. Капуста має стати м'якою і злегка підрум'янитися.
  5. Дістаньте з духовки, перемішайте з пластівцями червоного перцю і відкладіть.
  6. Зменшіть нагрів духовки до 180 градусів.
  7. Змішайте рикоту, бульйон, корицю, сіль і перець за смаком.
  8. Змастіть олією прямокутну форму для запікання і викладіть ложку томатного соусу на дно. Покрийте шаром листів лазаньї. Намажте рикотою. Зверху знову помістіть шар капусти, а потім шар томатного соусу і шар пармезану.
  9. Повторіть шари, закінчуючи шаром пасти з томатним соусом і пармезаном.
  10. Накрийте форму для випічки фольгою і поставте в духовку.
  11. Запікайте 40 хвилин, доки лазанья не стане легко проколюватися виделкою.
  12. Розкрийте і, якщо хочете, запікайте ще 10 хвилин, доки верх не підрум'яниться.
  13. Дістаньте вегетаріянську лазанью з духовки і залиште на 5 хвилин перед подачею на стіл.

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Салат з цвітної капусти з куркою

Салат з цвітної капусти / Фото: Pinterest

Інгредієнти

  • 160 г цвітної капусти
  • 1 болгарський перець
  • 40 г сухариків з білого хліба
  • 40 г салату Айсберг
  • 200 г курячого філе
  • 40 г майонезу
  • 4 г гірчиці
  • 40 мл олії
  • соєвий соус, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Куряче філе замаринувати на п'ять хвилин у соєвому соусі, солі та перці.
  2. Обсмажити шматочки філе на олії до готовності.
  3. Тим часом відварену капусту розділити на суцвіття. Болгарський перець очистить від насіння і нарізати смужками. Нарізати або порвати салат Айсберг.
  4. З білого хліба нарізати кубики і злегка підсмажити їх у духовці.
  5. Майонез змішати з гірчицею.
  6. З'єднати в салатниці капусту, перець, салат, сухарики, заправити сумішшю майонезу і гірчиці.
  7. Зверху викласти шматочки курятини.

Заливний пиріг з цвітною капустою на сметані

Пиріг з цвітною капустою / Фото: Depositphotos

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Інгредієнти

  • 200 г цвітної капусти
  • 170 г борошна
  • 2 яйця
  • 6 ст. л. сметани 10%
  • 50 г вершкового масла
  • сіль морська – за смаком

Спосіб приготування

  1. Проваріть капусту в киплячій підсоленій воді впродовж п'яти хвилин (кілька суцвіть залиште для прикраси).
  2. Сметану збийте з яйцями і розтопленим вершковим маслом, поступово всипати борошно і дрібку солі, все добре перемішайте.
  3. Влийте в форму для запікання половину тіста, викладіть цвітну капусту і зверху залийте другою половиною тіста.
  4. Решту суцвіть капусти поріжте скибочками і прикрасьте тісто зверху.
  5. Поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.

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Котлети з цвітної капусти

Котлети з цвітної капусти / Фото: Pinterest

Інгредієнти

  • 250 г цвітної капусти
  • 50 г цибулі
  • 1/4 склянки вівсяних пластівців
  • 1 ст. л. борошна
  • 1 шматочок лимона
  • панірувальні сухарі
  • олія
  • сіль, прянощі

Спосіб приготування

  1. Цвітну капусту розділити на суцвіття. Викласти в підсолену киплячу воду з додаванням часточки лимона на п'ять хвилин.
  2. Вівсянку запарити гарячою водою на 10 хвилин. Цибулю нарізати дрібними кубиками.
  3. Після того, як капуста відварилася та охолола, її потрібно дрібно нарізати.
  4. У миску додати цвітну капусту, готову запарену вівсянку, нарізану цибулю, борошно, сіль, спеції і замісити фарш.
  5. Сформувати з фаршу котлетки, обваляти в панірувальних сухарях і смажити на олії на середньому вогні по дві хвилини з кожного боку.

Запіканка з цвітної капусти з помідорами

Запіканка з цвітної капусти / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 300 г цвітної капусти
  • 20 мл олії
  • 100 мл молока
  • 1 помідор
  • сіль
  • 70 г твердого сиру
  • 4 яйця

Спосіб приготування

  1. Бланшувати капусту. Для цього її потрібно розділити на суцвіття і відварити в киплячій підсоленій воді 5-8 хвилин.
  2. Кілька маленьких формочок або одну середню змастити олією і викласти цвітну капусту.
  3. Покласти зверху скибочки помідора.
  4. Залити сумішшю з яєць, молока і солі.
  5. Присипати сиром і поставити в духовку на 25-40 хвилин за температури 180 градусів.
  6. Подавати запіканку гарячою, за бажанням прикрасивши зеленню.

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Суп-пюре з цвітної капусти з креветками

Суп-пюре з цвітної капусти з креветками / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Вода – 1,5 л
  • Цвітна капуста – 0,5 кг
  • Корінь петрушки – 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля – 1 шт.
  • Олія – 3 ст. л
  • Креветки – 300 г

Спосіб приготування

  1. На дно каструлі налийте невелику кількість олії та підсмажте на ній дрібно порізані цибулю і моркву.
  2. Додайте нарізаний кружальцями корінь петрушки. Залийте овочі водою і варіть 15 хвилин.
  3. Покладіть в овочевий бульйон розділену на суцвіття капусту.
  4. Відварені овочі подрібніть у блендері.
  5. Отриману масу розведіть бульйоном до консистенції пюре.

Запечена цвітна капуста в духовці

Запечена цвітна капуста в духовці / Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 1 середній качан цвітної капусти
  • 20 г вершкового масла – для змащування форми

Ддля соусу

  • 30 г вершкового масла
  • 2 ст. л. борошна
  • 1 склянка молока
  • 100 г тертого твердого сиру
  • 1 ч. л. солі
  • 1/4 ч. л. свежемолотого чорного перцю
  • щіпка мускатного горіха

Для посипання

  • хлібна крихта або панірувальні сухарі
  • 20 г дрібно нарізаного масла

Спосіб приготування

  1. Цвітну капусту помити і розібрати на суцвіття.
  2. Відварити в киплячій воді 5 хвилин. Відкинути на друшляк.
  3. Жароміцну форму для запікання змастити олією та помістити в неї капусту.
  4. Щоб приготувати сирний соус, в сотейнику на слабкому вогні розтопити шматочок вершкового масла. Помішуючи, всипати борошно.
  5. Влити молоко і, продовжуючи перемішувати вінчиком, варити на невеликому вогні до однорідної консистенції.
  6. Додати тертий сир, сіль, перець і мускатний горіх. Добре перемішати і зняти з плити. Продовжувати помішувати, доки сир повністю не розплавиться.
  7. Полити капусту в формі сирним соусом і посипати панірувальними сухарями. Зверху розкласти маленькі шматочки вершкового масла.
  8. Запікати капусту в духовці, розігрітій до 200 градусів, близько 30 хвилин або до появи золотистої скоринки.

З відео дізнаєтеся, як смачно заготовити болгарський перець на зиму.

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