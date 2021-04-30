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30 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

30 апреля, 08:00

Ольга Козачок

День джаза, День пограничника Украины, Страстная пятница – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 30 апреля

Какой сегодня праздник, 30 апреля? Международный день джаза, День пограничника Украины. Страстная пятница – в православном календаре. Зосима Пчельник – в народном календаре. Вальпургиева ночь – в языческом календаре. Именины празднуют: Адриан, Александр, Зосима, Ефрем, Иван, Михаил, Семен, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 30 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 апреля.

30 апреля: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

30 апреля в православной церкви наступает Великая пятница Страстной недели – самый скорбный день в церковном году. В Страстную пятницу вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи.

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Также в этот день чтится память священномученика Симеона, епископа Персидского, и с ним мучеников Авделая и Анании, пресвитеров, Хусдазата (Усфазана), евнуха, Фусики, Азата, мученицы Аскитреи и многих других. Преподобного Акакия, епископа Мелитинского. Мученика Адриана. Святителя Агапита, Папы Римского.

В народе 30 апреля почитался Зосима Пчельник. Святого почитали как покровителя пчел и заступника пчеловодов. К этому дню обычно старались доставить ульи на пасеки. Но вот в нынешнем году Зосима совпал со Страстной пятницей, когда, наоборот, не рекомендуется вывозить ульи.

Приметы на 30 апреля

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Интересные и важные события в Украине и мире 30 апреля

Кто родился 30 апреля

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в апреле 2021 года в Украине.

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