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25 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

25 апреля, 05:05

Ольга Козачок

День дочери и Вербное Воскресенье – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 25 апреля

Какой сегодня праздник, 25 апреля?День дочери, Международный день ДНК. Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – в православном календаре. Василий Парильщик – в народном календаре. Именины празднуют: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 25 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 апреля.

25 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Depositphotos

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Какой сегодня праздник

25 апреля в православной церкви наступает 6-е воскресенье Великого поста или Вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. Чтится память преподобного Василия, исповедника, епископа Парийского, священномученика Зинона, епископа Веронийского, преподобного Исаака Сирина, в Сполето Итальянском, преподобномучеников Мины, Давида и Иоанна, преподобной Анфусы, девы, преподобной Афанасии, игуменьи. Празднуются Муромская и Белиницкая иконы Божией Матери.

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В народе 25 апреля наряду с празднованием Вербного воскресенья почитался Василий Парильщик. День получил такое название, потому что обычно в этот период весна землю парит. Многие народные традиции и ритуалы Вербного воскресенья были связаны с вербой. Ее ветки освящали в церкви, а дома украшали иконы и хранили как оберег. Почки ели, в отваре купали детей, чтобы росли здоровыми, вербовыми веточками кропили жилище и домашний скот от всяких бед. А еще вербой хлестали друг друга, чтобы прибавить здоровья.

Приметы на 25 апреля

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