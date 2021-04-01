Схуднути, наростити м'язи і дати фору на пробіжці допоможе оливкова олія – вчені

Оливкова олія зробить м'язи міцнішими та еластичнішими, навіть якщо ви не дружите зі спортом

Щоб поліпшити стан м'язів, не обов'язково виснажливо тренуватися: просто більше вживайте оливкової олії. А якщо ви вже займаєтеся спортом, особливо бігом, то оливкова олія в раціоні допоможе досягти ще більш вражаючих результатів. Вчені нещодавно виявили ці чудові властивості олії з оливок – результати дослідження були опубліковані в журналі Nutrients .

Як оливкова олія допоможе наростити м'язи

Так, вчені довели, що олія з оливок впливає на метаболізм і м'язову витривалість за рахунок збільшення накопичення енергії. Якщо ви хочете зміцнити м'язи в цілому і наростити м'язову масу, то в раціоні повинні бути не тільки білки, а також "правильні" вуглеводи і жири.

Оливкова олія особливо ефективна для м'язів при бігу Фото: Pexels

Оливкова олія якраз містить такі жири, омега-кислоти, які допомагають клітинним мембранам стати міцніше і еластичніше. Наприклад, омега-6 кислоти допоможуть зменшити жировий шар, запобігти запаленню в м'язах (що часто трапляється після інтенсивних тренувань) і сприяють зростанню всіх типів м'язів.

Як масло оливок працює для схуднення

При схудненні важливо харчуватися і проявляти активність так, щоб спалювалося побільше жиру, який накопичився в організмі про запас. Жирні ж омега-кислоти, якими багата оливкова олія, навпаки сприяють виведенню надлишків жиру з організму.

А омега-9 "подає" сигнал про насичення в наш мозок, завдяки цьому почуття голоду настає пізніше. Тому ми не поспішаємо швидше чимось перекусити і в результаті людина з'їдає менше.

Як є оливкова олія, щоб схуднути і підтягти м'язи?

Самий традиційний метод – додавати масло оливок, як заправку для салатів, супів, основних страв і гарнірів. Наприклад, добрим живильним сніданком стануть тости з цільнозернового хліба з шинкою і томатами, политими оливковою олією.

Нагадаємо також, як правильно вибрати оливкова олія .

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