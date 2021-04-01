Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Схуднути, наростити м'язи і дати фору на пробіжці допоможе оливкова олія – вчені

Сьогодні, 16:41

Оливкова олія зробить м'язи міцнішими та еластичнішими, навіть якщо ви не дружите зі спортом

Щоб поліпшити стан м'язів, не обов'язково виснажливо тренуватися: просто більше вживайте оливкової олії. А якщо ви вже займаєтеся спортом, особливо бігом, то оливкова олія в раціоні допоможе досягти ще більш вражаючих результатів. Вчені нещодавно виявили ці чудові властивості олії з оливок – результати дослідження були опубліковані в журналі Nutrients .

Як оливкова олія допоможе наростити м'язи

Так, вчені довели, що олія з оливок впливає на метаболізм і м'язову витривалість за рахунок збільшення накопичення енергії. Якщо ви хочете зміцнити м'язи в цілому і наростити м'язову масу, то в раціоні повинні бути не тільки білки, а також "правильні" вуглеводи і жири.

Оливкова олія особливо ефективна для м'язів при бігу
Оливкова олія особливо ефективна для м'язів при бігу
Фото: Pexels

Оливкова олія якраз містить такі жири, омега-кислоти, які допомагають клітинним мембранам стати міцніше і еластичніше. Наприклад, омега-6 кислоти допоможуть зменшити жировий шар, запобігти запаленню в м'язах (що часто трапляється після інтенсивних тренувань) і сприяють зростанню всіх типів м'язів.

Як масло оливок працює для схуднення

При схудненні важливо харчуватися і проявляти активність так, щоб спалювалося побільше жиру, який накопичився в організмі про запас. Жирні ж омега-кислоти, якими багата оливкова олія, навпаки сприяють виведенню надлишків жиру з організму.

Читайте також:
Експрес-схуднення: кефірна дієта на три дні

А омега-9 "подає" сигнал про насичення в наш мозок, завдяки цьому почуття голоду настає пізніше. Тому ми не поспішаємо швидше чимось перекусити і в результаті людина з'їдає менше.

Як є оливкова олія, щоб схуднути і підтягти м'язи?

Самий традиційний метод – додавати масло оливок, як заправку для салатів, супів, основних страв і гарнірів. Наприклад, добрим живильним сніданком стануть тости з цільнозернового хліба з шинкою і томатами, политими оливковою олією.

Нагадаємо також, як правильно вибрати оливкова олія .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Піст - не детокс: три помилки тих, хто поститься і ще трохи порад про харчування Величезну макаку відправили в табір для схуднення (відео) Білкова чи вуглеводна? Вчені відповіли, з якої дієти розпочати худнути Літо може розтягнутися на півроку, але це погана новина. Вчені пояснили, чому Вчені назвали потужне джерело заліза і амінокислот Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки - дослідження
біг дослідження схуднення оливкова олія м'язи
Реклама

Новини партнерів

Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Одна из самых публичных и активных спортсменок Украины разделась
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Рецепт традиционного осетинского пирога от Евгения Клопотенко
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро
Могилевская наконец показала, с кем встречает утро

Популярні статті

Сьогодні, 12:47Фаново

Найкращі розіграші на 1 квітня в листуванні і по телефону: велика добірка жартів

Сьогодні, 11:45Зірково

7 першоквітневих комедійних фільмів, які змусять вас реготати

Сьогодні, 10:18Смачно

Католицький Великдень-2021: 5 рецептів святкових страв

Сьогодні, 09:31Зірково

MONATIK – 35: найпопулярніші запити про топового артиста

Сьогодні, 06:10Events

Прикольні листівки з 1 квітня: відправляйте знайомим і друзям

Сьогодні, 05:00Events

1 квітня: прикольні картинки і жартівливі привітання в День сміху

Вчора, 21:24Events

Свіжі жарти на 1 квітня: як весело і необразливо розіграти друзів

Вчора, 20:07Зірково

Орбакайте поділилася рідкісним фото Пугачової з дітьми та онуками

Вчора, 18:53Зірково

Леся Нікітюк прийшла до перукаря на фарбування, а він їй підстриг коси (відео)

Вчора, 13:23Фаново

Привітання з 1 квітня у віршах: прикольні листівки і картинки

Вчора, 10:35Смачно

Страви католицького Великодня: що готують на свято

30 березняEvents

Веселі жарти, розіграші та приколи на 1 квітня

30 березняEvents

З Теплим Олексієм: гарячі привітання, яскраві листівки та вірші

30 березняПсихо

Гороскоп на сьогодні 30 березня для всіх знаків зодіаку: Риби, настав ваш день!

30 березняEvents

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

29 березняEvents

Як з непотрібних речей зробити клумби для квітів: 5 прикольних ідей з фото

Новини партнерів

«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
«Вкуснее, чем австрийский». Рецепт Захера от Евгения Клопотенко
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Звезда студии «Квартал 95» показал свою сущность
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Кайли Дженнер повторила культовый образ Шэрон Стоун
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Обнаженная модель заставила поклонников пускать слюни
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Три знака зодиака, для которых 2021 год станет худшим
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
Кудрявцева может повторить судьбу Заворотнюк и Фриске?
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти