Life
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Эмиграция в США

Met Gala 2022

Стресс и еда

Что думала Одри

Сигнал "Тревога"

Путин vs 9 мая
СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Как ухаживать за кожей во время войны – советы дерматолога

Мила Тодоренко Мила Тодоренко Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 20:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Почему появляется сыпь на коже, какие средства помогут с ней справиться, что ни в коем случае нельзя делать – читайте советы о здоровье кожи Яны Китаевой – дерматолога и основательницы клиники Method Clinic
Чтобы предотвратить высыпания, нужно придерживаться всего нескольких советов эксперта
Чтобы предотвратить высыпания, нужно придерживаться всего нескольких советов эксперта / Фото: Pinterest, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Во время войны многие стали сталкиваться с проблемой сыпи на коже. Основной фактор – это сильный стресс. В ответ на стресс наш организм начинает выработку кортизола и адреналина, а эти гормоны делают кожу более жирной и склонной к воспалениям. Еще одним важным фактором является нарушение гигиены. Дело в том, что кожу нужно очищать дважды в день. Ведь в течение дня на поверхности скапливается большое количество бактерий, грибков, пота.

Реклама

Как предотвратить сыпь

Дерматолог объяснила, что нужно делать, чтобы избавиться от сыпи на коже:

  • обязательно умывайтесь дважды в день,
  • используйте косметические средства для жирной кожи (молочко, пенка, гель) с рН 5.0-5.5,
  • для умывания используйте только теплую воду,
  • после очищения наносите увлажняющий крем, содержащий АНА кислоты, цинк, бисаболол с глицерином, церамидами, ниацинамидами.

Что нельзя делать

  • не стоит тереть кожу, чтобы ее не травмировать,
  • ни в коем случае не умывайтесь щелочным мылом, не протирайте кожу спиртом,
  • старайтесь правильно питаться,
  • минимизируйте стресс.

Средства косметики, которые помогут

В сфере лечебного ухода аптечный арсенал велик. Дерматолог рекомендует такие средства:

  • Noreva Exfoliac Gentle,
  • SVR Sebiaclear Hydra,
  • La Roche-Posay Effaclar H,
  • Cerave.

Доступны кремы в аптеках:

Реклама
  • SVR Sebiaclear Hydra,
  • Bioderma Sebium Hydra,
  • La Roche-Posay Effaclar H,
  • Noreva Exfoliac Reparatrice.

Почему появляется сыпь на коже? Как стресс влияет на ее функционирование? Какие легкодоступные средства можно найти? Читайте ответы на эти и другие вопросы о здоровье кожи на сайте Vogue.ua.

Мила Тодоренко
Мила Тодоренко Редактор

Окончила Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Пишу о красоте, моде, трендах и о всём, что вдохновляет поколение Z

Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Кошка, которая выжила в Бородянке
Instagram дня
Подписаться
Смотреть фото
Сохранить в закладки
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Деятели с украинскими корнями
Made in Ukraine
Зигмунд Фрейд
Зигмунд Фрейд

психолог, психоаналитик, психиатр и невролог

Энди Уорхол
Энди Уорхол

художник, продюсер, создатель поп-арта

Чак Паланик
Чак Паланик

писатель, автор книги «Бойцовский клуб»

Дэвид Копперфильд
Дэвид Копперфильд

иллюзионист и гипнотизёр

Стив Возняк
Стив Возняк

изобретатель, соучредитель компании Apple

1 /2
Читать
Твоя карта
Предсказание на неделю
Получить карту
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Как перевезти животное за границу
Лайфхак недели
Пошаговая инструкция
Хакнуть
Поговори со мной
Я помогу ответить на любой вопрос
Спросить

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять