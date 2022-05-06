Как ухаживать за кожей во время войны – советы дерматолога

Почему появляется сыпь на коже, какие средства помогут с ней справиться, что ни в коем случае нельзя делать – читайте советы о здоровье кожи Яны Китаевой – дерматолога и основательницы клиники Method Clinic

Чтобы предотвратить высыпания, нужно придерживаться всего нескольких советов эксперта / Фото: Pinterest, unsplash.com, Коллаж: Сегодня

Во время войны многие стали сталкиваться с проблемой сыпи на коже. Основной фактор – это сильный стресс. В ответ на стресс наш организм начинает выработку кортизола и адреналина, а эти гормоны делают кожу более жирной и склонной к воспалениям. Еще одним важным фактором является нарушение гигиены. Дело в том, что кожу нужно очищать дважды в день. Ведь в течение дня на поверхности скапливается большое количество бактерий, грибков, пота.

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Как предотвратить сыпь

Дерматолог объяснила, что нужно делать, чтобы избавиться от сыпи на коже:

обязательно умывайтесь дважды в день,

используйте косметические средства для жирной кожи (молочко, пенка, гель) с рН 5.0-5.5,

для умывания используйте только теплую воду,

после очищения наносите увлажняющий крем, содержащий АНА кислоты, цинк, бисаболол с глицерином, церамидами, ниацинамидами.

Что нельзя делать

не стоит тереть кожу, чтобы ее не травмировать,

ни в коем случае не умывайтесь щелочным мылом, не протирайте кожу спиртом,

старайтесь правильно питаться,

минимизируйте стресс.

Средства косметики, которые помогут

В сфере лечебного ухода аптечный арсенал велик. Дерматолог рекомендует такие средства:

Noreva Exfoliac Gentle,

SVR Sebiaclear Hydra,

La Roche-Posay Effaclar H,

Cerave.

Доступны кремы в аптеках:

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SVR Sebiaclear Hydra,

Bioderma Sebium Hydra,

La Roche-Posay Effaclar H,

Noreva Exfoliac Reparatrice.

Почему появляется сыпь на коже? Как стресс влияет на ее функционирование? Какие легкодоступные средства можно найти? Читайте ответы на эти и другие вопросы о здоровье кожи на сайте Vogue.ua.