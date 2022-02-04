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Як не захворіти на рак – 6 заходів профілактики, які допоможуть

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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4 лютого, 13:00
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Куріння, інсоляція, шкідлива їжа, деякі хронічні хвороби викликають рак, але на ці фактори людина може сама вплинути. Як уникнути раку – у матеріалі
Щоб не захворіти на рак, харчуйтеся раціонально, регулярно ходіть на профогляди та використовуйте інші заходи профілактики
Щоб не захворіти на рак, харчуйтеся раціонально, регулярно ходіть на профогляди та використовуйте інші заходи профілактики / Фото: freepik.com, Колаж: Сьогодні

Не кожне утворення у тканинах людини переростає в рак, але все ж таки в деяких випадках ризик розвитку онкології дуже високий. Сьогодні, 4 лютого, у Всесвітній день боротьби з раком разом з Центром громадського здоров'я МОЗ розберемося, що робити для профілактики онкологічних хвороб.

Чому виникає рак та як з'являються ракові клітини?

Ракові клітини відрізняються від нормальних через генні мутації. Які, у свою чергу, можуть виникати як через спадковість, так і під впливом перенесених захворювань, канцерогенів, віку, алкоголю, нікотину, поганої екології, ультрафіолету тощо.

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Деякі зміни тканин можуть перерости в рак, якщо їх не лікувати
Деякі зміни тканин можуть перерости в рак, якщо їх не лікувати / Фото: freepik.com

На відміну від здорових клітин, ракові:

  • починають безконтрольно рости та ділитися
  • ігнорують сигнали організму, коли він намагається зупинити їх поділ
  • розносяться через кров та лімфу до інших органів
  • проростають у здорові органи та тканини, руйнуючи їх.

Не кожна зміна у тканинах організму є раком. Проте деякі зміни тканин можуть перерости у рак, якщо їх не лікувати.

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Чи завжди можна вилікувати рак?

Успішність лікування раку людини залежить від типу хвороби та стадії, а також від типу лікування, яке може отримати людина й інших супутніх факторів. Але чим раніше виявлено захворювання, тим вище шанси на повне одужання. Певні типи раку виліковуються найчастіше. Тип лікування для кожного виду раку різний і призначити відповідний може лише лікар.

Як не захворіти на рак: заходи профілактики

Кинути курити . Куріння – один із головних факторів ризику розвитку різних типів раку. Це рак легень, порожнини рота, горла, гортані, підшлункової залози, сечового міхура, шийки матки та нирок. Навіть якщо ви не палите, вплив пасивного куріння, якщо хтось постійно палить поруч, може збільшити ризик розвитку раку легенів.

Дотримуйтесь здорового харчування, знижуйте в раціоні фастфуд, цукор, сіль – це допоможе уникнути раку
Дотримуйтесь здорового харчування, знижуйте в раціоні фастфуд, цукор, сіль – це допоможе уникнути раку / Фото: freepik.com

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Дотримуйтесь здорового харчування. Овочі, фрукти, нежирне м'ясо птиці, цільнозернові продукти повинні бути в раціоні постійно, на відміну від фастфуду та перероблених продуктів (ковбаса, консерви). Також важливо знизити споживання солі та цукру в раціоні.

Будьте активними та стежте за вагою, саме з надмірною вагою пов'язано понад 20% розвитку всіх видів раку Намагайтеся бути фізично активними хоча б півгодини на день.

Не засмагайте на сонці з 10.00 до 16.00, коли сонячні промені найагресивніші і відмовтеся від солярію. Використовуйте сонцезахисні засоби з SPF 30+ протягом року, а на пляжі та під яскравим сонцем носите сонцезахисні окуляри та капелюх із широкими полями. Рак шкіри – один із найпоширеніших видів раку, якому можна запобігти.

Регулярно проходьте профогляди: самоперевірки родимок, шкіри, грудей; скринінги у лікарів допоможуть вчасно помітити недобре
Регулярно проходьте профогляди: самоперевірки родимок, шкіри, грудей; скринінги у лікарів допоможуть вчасно помітити недобре / Фото: unsplash.com

Робіть щеплення – так, вірус папіломи людини, яка викликає рак шийки матки або гепатит, що веде до раку печінки, можна попередити за допомогою вакцинації. Загалом обговоріть зі своїм сімейним лікарем профілактику інших вірусних хвороб, які можуть стати причиною раку. Наприклад, вірусних та бактеріальних статевих інфекцій (не забуваєте про контрацепцію)

Регулярно проходьте профогляди: самоперевірки родимок, шкіри, грудей; скринінги у лікарів різних типів раку збільшують шанси раннього виявлення хвороби. Якщо виявити рак на ранній стадії, є висока ймовірність позитивних результатів та успішного подолання захворювання.

Також читайте: "Скільки має тривати прийом у лікаря"".

Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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