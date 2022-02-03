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Скільки має тривати прийом у лікаря – думка спеціаліста

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні
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3 лютого, 15:10
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Лікарі приймають пацієнтів по-різному, це залежить від проблем зі здоров'ям. Скільки триває прийом у лікаря фізичної та реабілітаційної медицини та чому – у статті
Скільки повинен тривати прийом у лікаря, залежить від спеціалізації лікаря та проблем зі здоров'ям пацієнта
Скільки повинен тривати прийом у лікаря, залежить від спеціалізації лікаря та проблем зі здоров'ям пацієнта / Фото: freepik.com

Зрозуміло, що люди хочуть заощадити на консультації лікаря і вартість прийому у деяких приватних фахівців викликає подив: мовляв, навіщо так довго, давайте скоротимо і платити, відповідно, менше. Чому прийом у лікаря може тривати довго, що обов'язково має запитати лікар і чому, розповів лікар фізичної та реабілітаційної медицини Ігор Сомов .

Ігор Сомов
Ігор Сомов / Фото: пресслужба

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Що входить у консультацію з фізичної та реабілітаційної медицини?

Вислухати скарги на здоров'я, провести первинний огляд, разом із пацієнтом розібрати його попередні аналізи – на це піде не менше години. Будь-який лікар спочатку вислухає скарги на здоров'я, тобто збере анамнез

Пацієнт повинен неспішно розповісти про свою проблему, свою історію життя та минулих захворювань, травм, оперативних втручань, прийому ліків, рівня повсякденної активності, занять спортом. Потім – обстеження.

Вислухавши людину, уточнивши важливі моменти, я проводжу загальне клінічне, ортопедичне та неврологічне обстеження, – каже Ігор Сомов, – переглядаю попередні обстеження, результати аналізів, СКТ, МРТ, рентген інші обстеження тощо.

Це важливо, тому що уважно та делікатно зібрана таким чином інформація допомагає сформулювати попередній діагноз, план обстеження та лікування .

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Потім лікар повинен пояснити свої висновки щодо діагнозу докладно та доступно для пацієнта
Потім лікар повинен пояснити свої висновки щодо діагнозу докладно та доступно для пацієнта / Фото: freepik.com

Потім лікар повинен пояснити свої висновки докладно і доступно для пацієнта, щоб він все зрозумів і узгодити з ним наступні кроки в лікуванні. Наприклад, результати МРТ, СКТ або рентген обстежень разом із пацієнтом лікар розгляне на екрані монітора з докладним поясненням. А також погодить обсяг необхідного медикаментозного лікування.

Чи можливе лікування на першій консультації?

Вже на першій консультації лікаря фізичної та реабілітаційної медицини, за потреби, ви можете отримати необхідні комфортні техніки ортопедичної мануальної терапії, функціонального масажу для збільшення обсягу рухів, усунення болю та дискомфорту .

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Лікар дасть програму нескладних терапевтичних вправ, які необхідно виконувати вдома
Лікар дасть програму нескладних терапевтичних вправ, які необхідно виконувати вдома / Фото: freepik.com

Також за необхідності лікар може провести локальне введення протизапальних ліків чи знеболювальних у м'які тканини, зв'язки, суглоби. Найкраще це робити під УЗД контролем.

Завдання будь-якого лікаря – не просто обстежувати або проводити терапію, а й вчити пацієнта допомагати собі, – каже Ігор Сомов, – Так, лікар фізичної та реабілітаційної медицини дасть пацієнтові програму з кількох нескладних терапевтичних вправ, які необхідно виконувати вдома. І важливо відразу, разом із лікарем, потренуватися правильно їх виконувати.

Тому лікар намагатиметься зробити максимум для вас вже на першій консультації. А ваше завдання – вірити у свої сили та знати, що ваше здоров'я варте часу та зусиль. Тому в таких випадках година прийому у лікаря – це мінімум, який потрібен лікареві та пацієнту, щоб отримати розуміння, що з людиною і спільно скласти план дій, як їй допомогти.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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